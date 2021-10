9 /10 Note de la rédaction

“Simply Revolutionary”. C’est sous cette marotte que Revolut donne le ton de ses ambitions. Avec un écosystème entièrement tourné vers le dématérialisé, la néobanque britannique a su convaincre des millions d’utilisateurs en Europe grâce à sa simplicité d’accès et ses fonctionnalités avant-gardistes. Alors finalement, Revolut est-elle la banque si révolutionnaire qu’elle prétend être ? Réponse dans cet avis.

Caractéristiques de Revolut

Prime d'ouverture NON Condition de revenu NON Dépôt initial 10 € Frais tenue de compte GRATUIT Application ANDROID/ iOS Paiement mobile Apple Pay, Google Pay 3D Secure OUI

Revolut en quelques mots

Issue de la Fintech — contraction de Finance et technologie — britannique, Revolut est une néobanque lancée en 2015 par deux jeunes entrepreneurs russes du nom de Nikolay Storonsky et Vlad Yatsenko. Leur ambition était de créer l’Amazon des services financiers, une banque jurant avec les acquis, qui effacent les frontières opaques entre les individus et les géants de la finance.

Avec une croissance fulgurante ces dernières années, Revolut a su convaincre de nombreux investisseurs pour lever des centaines de millions afin d’étendre ses activités en Europe et vers les secteurs divers comme l’assurance, le crédit ou la cryptomonnaie. Elle possède aujourd’hui sa propre licence bancaire et, avant l’arrivée du Brexit fin 2020, Revolut fait transférer ses activités et l’ensemble de ses clients vers la Lituanie. Avec une dizaine de millions de clients à travers l’Europe, Revolut tente aujourd’hui de s’étendre aux États-Unis et de se débarrasser de son statut de “néobanque”.

Tarifs de Revolut

Revolut propose 4 paliers de souscription, chacun adapté à un budget et un besoin, comme c’est le cas sur la plupart des néobanques sur le marché. Fait intéressant, Revolut ne se positionne pas sur un organisme précis pour délivrer ses cartes, mais par les deux entités principales sur le marché à savoir VISA et Mastercard. Les clients ne peuvent donc pas choisir leur type de carte qui est délivré en fonction de la localisation, la langue de l’utilisateur et du type de souscription. Voici les différentes cartes proposées par Revolut :

Standard : Carte classique physique ou dématérialisée (VISA ou Mastercard)

Plus : Carte classique (VISA ou Mastercard)

Premium : Carte Premium personnalisable (VISA ou Mastercard)

Metal : Carte Premium personnalisée (VISA ou Mastercard)

Standard Plus Premium Metal Prix Gratuit* 2,99€ /mois 7,90€ /mois 13,99€ /mois Dépôt initial 10 € 10 € 10 € 10 € Type de débit autorisation systématique autorisation systématique autorisation systématique autorisation systématique Conditions de revenus aucun aucun aucun aucun Paiement à l’étranger Gratuit et illimités Gratuit et illimités Gratuit et illimités Gratuit et illimités Retraits à l’étranger Jusqu'à 200 € par mois,

puis 2 % du montant du retrait

Jusqu'à 200 € par mois,

puis 2 % du montant du retrait

Jusqu'à 400 € par mois,

puis 2 % du montant du retrait

Jusqu'à 800 € par mois,

puis 2 % du montant du retrait

Plafond de paiement 100 000€ /mois 100 000€ /mois 100 000€ /mois 100 000€ /mois Plafond de retrait Jusqu'à 200 € mensuel,

puis 2 % du montant du retrait avec une limite de 5000 € /mois

Jusqu'à 200 € mensuel,

puis 2 % du montant du retrait avec une limite de 5000 € /mois

Jusqu'à 200 € mensuel,

puis 2 % du montant du retrait avec une limite de 5000 € /mois

Jusqu'à 200 € mensuel,

puis 2 % du montant du retrait avec une limite de 5000 € /mois

Virement international entrant / sortant illimité en € entrant / sortant illimité en € entrant / sortant illimité en € entrant / sortant illimité en € Ouverture et clôture de compte Aucuns frais Aucuns frais Aucuns frais Aucuns frais

* Possibilité d’obtenir une carte physique pour 5 € (en une fois)

Encore une fois, tout comme N26 ou d’autres banques de ce type, les caractéristiques sont similaires. L’avantage est de trouver les paiements gratuits et illimités en France et à l’étranger sur l’ensemble des cartes. Il existe tout de même une différence de taille en ce qui concerne les retraits à l’étranger qui sont plafonnés à quelques centaines d’euros suivant l’offre avant de faire l’objet de frais. De plus, ces frais sont différents en fonction de la période de retrait entre un jour de semaine et de week-end. Nous vous conseillons donc d’éviter d’utiliser votre carte Revolut dans un pays où les paiements se font principalement en cash.

Revolut met aussi en avant son avantage d’être une banque ne disposant d’aucuns frais cachés. Elle ne demande pas non plus de revenus particuliers en dehors de la possibilité d’effectuer un premier virement de 10 euros pour valider l’ouverture de son compte. Il n’y a donc aucun problème à créer un compte Revolut même en étant interdit bancaire. Nul besoin d’utiliser sa carte un certain nombre de fois par mois, là où des frais peuvent s’appliquer sur une majorité de banques en ligne ou traditionnelles.

Dans sa logique d’universalité, Revolut propose des cartes permettant de payer dans plus de 150 devises différentes. Les prix pratiqués sont globalement plus bas que les tarifs pratiqués par d’autres néobanques, notamment N26. L’offre gratuite est pourtant bien plus intéressante que celle de son homologue allemand puisqu’elle propose les mêmes caractéristiques en matière de prix que les autres paliers, ce qui n’est pas le cas de son rival. La différence se fera surtout, encore une fois, sur les avantages annexes comme les assurances et les fonctionnalités que nous détaillons plus loin dans cet avis. Il est aussi à noter que si vous ne souhaitez pas souscrire à une carte mensuellement, Revolut propose le paiement annuel par anticipation, donnant lieu à une économie de 20 % sur les prix.

Tarifs mensuels pratiqués par Revolut // Source Revolut

Tarifs annuels pratiqués par Revolut // Source Revolut

Comme pour N26, le palier standard de Revolut permet de ne pas disposer de carte bancaire physique. Cette dernière est en fait virtuellement présente sur votre téléphone et vous pouvez l’utiliser via les fonctions NFC de ce dernier. Il est pour autant compliqué d’utiliser cette fonction en France, les commerces physiques étant encore peu fournis de terminaux capables de prendre en compte des paiements mobiles comme Apple Pay ou Google Pay. Il est en revanche tout à fait possible de commander une carte standard pour 5 euros lors de la commande.

Depuis peu, et afin de s’aligner sur ses concurrents, Revolut propose une carte dédiée aux professionnels appelée Revolut Business. Sur ce point la néobanque ne fait pas les choses à moitié puisqu’en plus des options classiques comme la gestion et la visibilité des dépenses collaboratives, elle propose des fonctionnalités inédites pour les pros comme des outils de comptabilité, des automatisations de paiement ou même l’intégration native d’applications ou d’API de productivité comme Slack ou Xero.

Comment alimenter son compte ?

Revolut ne permet pas d’alimenter son compte via le dépôt d’espèces et chèque. Il est donc nécessaire de passer par des virements bancaires. Fort heureusement la banque propose un système très pratique appelé “top-up” permettant d’ajouter des fonds depuis son compte bancaire régulier grâce à sa carte bancaire principale. Tout se fait sans change, puisqu’en euros si votre banque est domiciliée en France. Cette fonctionnalité devient alors très pratique pour les voyageurs qui peuvent se servir de leur compte Revolut comme d’une carte utilisable à l’étranger et ne pas subir les frais de change lors de déplacements hors zone euro.



Ouvrir un compte chez Revolut

De la même façon que N26 ou que la plupart des néobanques, Revolut mise sur la rapidité d’inscription et d’usage des comptes. Il est donc très simple et très rapide de s’inscrire et la création du compte ne prend pas plus de 10 minutes. Nous avons effectué une inscription via l’application mobile, toutes les étapes se faisant une par une jusqu’à la signature (numérique) du contrat. Ces étapes correspondent aux coordonnées d’usage, à la photocopie recto verso de la pièce d’identité — que l’on effectue directement depuis le téléphone — et à la fourniture d’une photo selfie, là encore réalisable depuis la caméra selfie de votre smartphone. Il ne reste alors plus qu’à s’acquitter des frais de port de 6 euros pour recevoir sa carte dans un délai annoncé de 9 jours ouvrés. Dans notre cas, elle est arrivée en 5 jours, en attendant, vous pouvez utiliser votre smartphone.

Dépôt initial et gestion du découvert

Quel que soit le niveau de souscription, Revolut demande à ses clients un dépôt initial d’au moins 10 euros pour l’ouverture du compte.

Question autorisation de découvert, il est à noter que les cartes délivrées par Revolut sont à autorisation systématique. Par conséquent, il n’est pas possible que votre compte se retrouve en négatif et donc à découvert. Si toutefois vous tentez de réaliser une opération de paiement sans avoir suffisamment de fonds sur votre compte, celle-ci sera refusée.

Primes de bienvenues

Revolut ne propose pas de prime de bienvenue et n’a pas vocation à réaliser des opérations, même temporaires, pour attirer ses potentiels clients. La néobanque préfère mettre en avant l’attractivité de son offre par la rapidité de mise en place, l’absence de frais cachés et l’accès gratuit à son produit.

Prime de parrainage

L’une des stratégies d’acquisition des néobanques provient du bouche-à-oreille et formule son système de fidélité par l’apport des primes de parrainage. Revolut n’y fait pas exception et propose à ses clients une prime de 6 euros pour chaque personne parrainée et ayant souscrit à l’une des offres proposées. Chaque client peut aller jusqu’à 100 parrainages pour un total potentiel de 600 euros de gain. Pour cela, il suffit que le parrainé ait commandé une carte et effectué au moins un achat avec pour que le gain s’active chez le parrain.

Assurances, offres et services de Revolut

Outre les assurances délivrées par les organismes de cartes bancaires, Revolut ne propose pas de services notables. Si ces derniers sont accessibles via la souscription à une offre Premium ou Metal, elles ne le sont pas automatiquement pour les cartes standard et Plus. En revanche, Revolut propose d’y souscrire en un seul clic sur l’application via un abonnement fixé à un euro par jour. Une fonctionnalité bien pratique pour être couvert en voyage sans souscrire au package assurantiel toute l’année.

L’un des avantages de Revolut dans la gestion des paiements est la possibilité de créer des cartes virtuelles éphémères. Ces dernières vous seront utiles lorsque vous achetez un bien ou un service sur internet sans craindre de voir vos coordonnées bancaires piratées puis partagées en ligne. Cela peut aussi servir dans le cas où vous auriez besoin de partager des coordonnées bancaires dans le cas d’une réservation d’un hôtel ou d’un vol.

Cashback

La fonctionnalité de Cashback est uniquement accessible via un abonnement Revolut Metal. Cette option permet d’obtenir un retour sur investissement sur l’ensemble des achats effectués avec votre carte. Le taux est fixé à 0,1 % du montant de la transaction. Le tout est cumulable via un porte-monnaie dédié dont il est possible de transférer le montant voulu à tout moment sur son compte Révolut. C’est une agréable surprise que ce système soit accessible via un compte particulier là où chez N26, le cashback est réservé aux comptes Business Metal.

Service client

N’ayant ni établissements physiques, ni de prestataires issues d’une banque traditionnelle, Revolut compte sur un support et un service client entièrement dématérialisé accessible depuis son mobile. La forme privilégiée est le chat en ligne, mais il est aussi possible d’avoir un agent au téléphone pour poser une question ou faire part du moindre problème.

Ce dernier à l’avantage d’être réactif et accessible pour tous les clients de la banque, même pour l’offre gratuite. Évidemment, les clients ayant souscrit à l’offre Metal sont privilégiés, mais nous n’avons eu aucun mal à avoir un interlocuteur via chat et en français avec une offre gratuite, un bon Point. De plus, pour la perte d’une carte, Revolut s’engage à vous en fournir une autre sous 3 jours.

Et la cryptomonnaie ?

Faisant partie des nouveaux usages qui attirent forcément l’attention des banques. Certaines s’en détachent complètement, allant même jusqu’à interdire les transferts dont elles sont issues, d’autres en revanche, emboîtent le pas pour être les pionnières dans le domaine et attirer forcément une clientèle toute faite. C’est le cas de Revolut qui fut l’une des premières néobanques à s’immiscer dans la brèche.

Concrètement, la banque permet d’acheter directement quelques cryptomonnaies différentes parmi les plus populaires comme le Bitcoin, l’Ethereum ou le Litecoin. Notez qu’il faut avoir souscrit au moins à un compte Premium (7,99 euros/mois) pour en profiter. En revanche, pas de trading directement via l’application, là encore il faudra passer par un prestataire externe.

Il est à noter que Revolut permet aussi l’achat et la vente à fort potentiel spéculatif comme l’or ou les métaux précieux grâce à un espace dédié, directement depuis son téléphone.

Il n’est malheureusement pas possible d’utiliser son compte courant et donc sa carte pour envoyer de l’argent sur Coinbase.

Notre avis sur l’application mobile de Revolut

Comme c’est souvent le cas chez les néobanques, l’application qui accompagne le compte Revolut est au centre de l’expérience utilisateur. Sur ce point, l’application Revolut disponible sur Android et iOS est très complète, peut-être même un peu trop. Non, rien qui ait une incidence sur la fluidité, mais la lourdeur de l’interface peut surprendre les moins habitués. La page principale de l’application permet de voir en un coup d’œil ses dernières transactions, ainsi que les dépenses globales au cours des dernières semaines.

Elle permet également un bon nombre de réglages. En premier lieu de sa carte, comme définir soit même ses plafonds, ajouter une limite de dépenses mensuelles ponctuelle ou permanente ou même désactiver les paiements en ligne. Autrement, l’application comporte plusieurs fonctionnalités bien pensées comme la possibilité d’arrondir ses achats à l’euro supérieur et de multiplier — ou non — la différence par 2. Tout ceci dans le but de placer cette somme dans un « coffre » destiné à préparer des achats importants. En gros, une sorte d’épargne sous forme de tirelire. La crypto est également devenue un élément important de l’expérience avec la mise en avant de l’espace de trading directement sur l’application.

En plus de la méthode d’authentification 3D-Secure, Revolut offre une autre sécurité à ses utilisateurs pour les achats en ligne : la néobanque permet de créer une carte virtuelle éphémère qui ne sert qu’à faire un achat, pour éviter tout piratage trop important. Enfin, on en parlait déjà plus haut, Revolut permet également de payer sans contact avec un smartphone ou sa montre connectée par le biais d’Apple Pay et de Google Pay.