Revolut lance un livret d’épargne avantageux à destination des jeunes

Pour fêter ses 5 millions d’utilisateurs de l’offre < 18 Revolut, la banque en ligne dévoile un livret d’épargne conçu pour les 6-17 ans.

Revolut compte 50 millions de clients dans le monde, dont plus de 4 millions en France. Une croissance qui ne faiblit pas et continue de séduire de nouveaux publics. La banque en ligne britannique s’adresse aujourd’hui aux plus jeunes et, pour célébrer ses 5 millions d’utilisateurs Revolut <18, lance un livret d’épargne non pas A, mais destiné aux enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans. Ce livret propose des taux allant jusqu’à 2,75 % ainsi qu’un mode de rétribution novateur.

Des intérêts directement perçus

Traditionnellement, les intérêts des livrets d’épargne sont versés une fois par an, une attente et un concept qui peut être difficile à appréhender pour les plus jeunes. Avec son livret Revolut <18, la banque en ligne innove en versant ces intérêts quotidiennement. Une approche conçue pour permettre aux jeunes « de découvrir les avantages de l’épargne de manière concrète ».

Carlos Spada, chef de produit Revolut <18, précise dans le communiqué que « ce livret offre aux enfants un aperçu tangible de la croissance financière ».

Des taux adaptés

Ces taux de rémunérations seront adaptés au niveau de souscription qu’auront choisi les parents ou tuteurs. Les comptes Standard et Plus bénéficient d’un taux de 1 %, les comptes Premium de 1,5 %, tandis que les comptes Metal et Ultra ont respectivement des taux de 2,5 % et 2,75 % bruts.

À titre de comparaison, un livret jeune dans une banque traditionnelle propose actuellement un taux de 2,4 % et est accessible aux jeunes âgés de 12 à 25 ans.

Revolut de son côté continue sa croissance en France, la plateforme ayant enregistré une augmentation de 78 % du nombre d’utilisateurs au cours de l’année passée.

Des invités passionnants et des sujets palpitants ! Notre émission UNLOCK est à retrouver un mercredi sur deux en direct, de 17 à 19h sur Twitch. Pensez aussi aux rediffusions sur YouTube !