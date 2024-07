Insolent de succès, Revolut annonce une hausse de son chiffre d’affaires et de sa clientèle

Revolut dévoile ses superbes résultats financiers de 2023 avec un chiffre d'affaire de 2,1 milliards d'euros contre 1,1 milliards en 2022 grâce à une forte hausse de sa clientèle. Malgré l'absence de licence bancaire au Royaume-Uni, la néobanque ne cache pas ses ambitions dévorantes en Europe, notamment en France.

Jusqu’où continuera de s’élever Revolut ? La néobanque britannique a fait part d’un chiffre d’affaires record en 2023 : 2,1 milliards d’euros pour un bénéfice net de 395 millions d’euros. C’est deux fois plus qu’en 2022, la néobanque enregistrait alors un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros, tandis que le bénéfice net se retrouve multiplié par 50 !

Ces résultats s’expliquent par un nombre de clients en forte hausse : 12 millions en 2023 pour un total de 38 millions en décembre. Au dernier pointage de juin, Revolut comptabilisait 45 millions de clients, soit une hausse de 7 millions sur les six derniers mois.

Avec plus de clients, Revolut a pu améliorer ses résultats financiers grâce à une augmentation du nombre de comptes avec abonnement payant (+41 %) et de celle des dépôts (+38 %). La néobanque se rémunère également grâce aux opérations de change et d’investissement de ses clients, sans oublier les souscriptions à certains services bancaires tels que les assurances et les crédits.

…Malgré quelques irrégularités

Des résultats aux antipodes de sa situation. Tout d’abord, la néobanque peut opérer en Europe grâce à une licence obtenue en Lituanie, mais elle reste engagée dans sa demande de licence au Royaume-Uni, son pays d’origine où elle compte le plus de clients. Le régulateur britannique a sommé Revolut d’améliorer ses contrôles internes, sans compter que les retards consécutifs sur les publications des résultats annuels ne sont pas vus d’un très bon œil dans les milieux financiers. Mais ces irrégularités ne calment en rien l’appétit de Revolut pour les autres marchés européens et celui des États-Unis.

À la conquête de l’Hexagone

La France est aujourd’hui le deuxième marché pour Revolut après le Royaume-Uni, avec près de 4 millions de clients, et la néobanque ne cache pas ses ambitions en Hexagone. Antoine Le Nel, à la direction de la croissance et du marketing à l’internationale, déclarait dans une interview pour Forbes : « Nous voulons faire de Revolut l’Amazon des services bancaires tant pour les particuliers que pour les professionnels ».

Revolut vise notamment un objectif de 20 millions de clients en 2028 chez nous, notamment grâce au lancement d’offres de crédit immobilier et d’une sorte de Livret A. Pour ce faire, la fintech compte investir 100 millions d’euros en France sur 2024 et 2025, reste à savoir si les efforts à la dépense s’avèreront payants.

