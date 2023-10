Revolut veut vous accompagner dans vos achats immobiliers

Après le crédit à la consommation ou automobile, Revolut va se lancer dans le crédit immobilier à l'horizon 2024/ 2025 sur le marché français.

Avec maintenant plus de 30 millions de clients à travers le monde, chez Revolut, il se dit surement en interne que la base est assez fertile pour proposer des produits bancaires toujours plus nombreux et variés. Après le crédit à la consommation lancé en juin dernier et l’ouverture de ses comptes flexibles il y a quelques semaines, le géant britannique ne perd pas sa soif d’expansion et annonce via un communiqué le développement d’une future offre de crédit immobilier. La banque en ligne se veut d’ailleurs très ambitieuse sur ce projet et compte « révolutionner le financement immobilier ».

Le but là encore est d’intégrer ce nouvel élément au sein de la galaxie, déjà bien complète, de produits bancaires accessibles sur la plateforme Revolut et simplement depuis l’application Revolut. Reste à présent à connaître les modalités de souscription à ce crédit pour les personnes éligibles, la réglementation et les lois qui encadrent le prêt immobilier en France étant assez précises.

Revolut se lance dans un marché très concurrentiel

Tout d’abord réservé aux banques traditionnelles comme la SG, la BNP, la Caisse d’épargne ou le Crédit Agricole, le marché du crédit immobilier s’est aussi développé du côté des banques en ligne comme BoursoBank (anciennement Boursorama Banque), Fortuneo ou Hello Bank qui en propose dans leurs produits bancaires, les rendant par le fait même plus accessibles.

Chaque banque définit sa propre politique en matière de taux de crédit immobilier en fonction de ses objectifs, de ses possibilités de financement, de ses cibles, etc. On retrouve donc pour chaque banque une grille de taux pour différents profils et différentes durées d’emprunt. C’est pour cette raison qu’il existe de nombreux comparateurs spécifiques à ce produit et on doute bien que Revolut souhaite y inscrire son nom dans les listes. Pour le moment, aucune information n’a encore été communiquée concernant la mise en place du produit (in-app, partenaires, taux pratiqués, etc.).

Dans cette optique de développement, Revolut vient d’ailleurs de lancer une grande campagne de recrutement et incite tous les candidats potentiels à utiliser leur plateforme Revolut Careers pour consulter les fiches de poste en question.

Si vous voulez en savoir plus sur Révolut, vous pouvez consulter notre avis complet sur cette banque en ligne.

