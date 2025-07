C’est le retour du Pink Week-End chez BoursoBank, pile poil pour se renflouer à la fin des soldes

L’offre revient régulièrement et toujours avec un franc succès : BoursoBank propose d’offrir à ses nouveaux clients jusqu’à 150 euros pour toute ouverture de compte ce week-end.

Pour gagner de nouveaux utilisateurs, BoursoBank, anciennement Boursorama, filiale de la Société Générale, propose son Pink Week-End. Il peut avoir lieu à des moments stratégiques dans l’année, comme là en plein milieu des vacances scolaires alors qu’il reste en plus quelques jours aux soldes. Une offre réservée à toute personne majeure ouvrant un nouveau compte sur la banque en ligne, avec 150 euros à la clé, en respectant quelques conditions certes un peu contraignantes, mais assez simples à réaliser.

Pourquoi passer chez BoursoBank ?

L’ergonomie de son application

Pour ses garanties et assurance Visa

Les 150 euros offerts, pour l’été, ça fait toujours plaisir

Cette fois-ci, l’offre Pink Week-End est disponible du 18 au 21 juillet 2025. Durant ces quatre jours, si vous décidez d’ouvrir un compte chez BoursoBank, soit via l’app, soit via le site et que vous utilisez le code promo PINK150, vous pouvez récupérer jusqu’à 150 euros en respectant certaines conditions.

Une prime à saisir jusqu’à 150 euros

Si vous souhaitez profiter du Pink Week-End BoursoBank pour changer de banque et profiter de la prime de 150 euros proposée entre le 18 et le 21 juillet 2025, il y a quelques règles à respecter. Tout d’abord, il faut créer un compte non professionnel, et faire un premier versement pour toucher la première partie de la prime qui s’élève à 80 euros. En versant entre 1 euro et 49 euros, vous touchez 30 euros. Entre 50 euros et 299 euros, vous touchez 50 euros. Et pour 300 euros ou plus, vous touchez 80 euros.

Normalement, ce bonus s’ajoute directement sur le compte au moment de l’activation, ou deux mois après au plus tard. Il y a plusieurs justificatifs à fournir à la banque, dans un temps imparti. Donc, veillez à bien respecter le timing et à envoyer les documents nécessaires pour toucher l’argent promis. Mais ce n’est pas fini, car il n’y a pas encore le compte.

EasyMove, la condition sine qua non pour avoir 70 euros

Si vous avez viré les 300 euros ou plus et avez touché la prime de 80 euros, vous constatez qu’il en manque une partie. Les 70 euros restants s’obtiennent lors de la première utilisation du service de mobilité bancaire EasyMove. Là aussi, il y a un timing à respecter puisqu’il faut l’utiliser dans le mois qui suit l’ouverture du compte. En plus ce serait dommage de s’en passer, car ça permet de transférer automatiquement tous vos prélèvements et virement.

Le bonus sera crédité dans les 60 jours et est limité à une personne, majeure, non cumulable avec d’autres offres. L’autre condition est que le maintien de la domiciliation bancaire EasyMove est exigé pendant 24 mois. Si vous ne respectez pas cet accord, vous remboursez la prime. Si tout se passe bien, vous voilà plus riche de 150 euros.

Si vous voulez savoir si BoursoBank est une bonne banque en ligne, voire une bonne banque tout court, vous pouvez consulter notre test complet disponible sur Frandroid.

Vous avez aussi notre guide des meilleures banques en ligne, néobanques et banques traditionnelles pour trouver celle qui vous correspond.

