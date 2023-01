9 /10 Note de la rédaction

Sous la houlette du groupe BNP Paribas, Hello Bank profite d’un réseau bancaire ayant fait ses preuves tout en ayant sa propre autonomie et en proposant des prestations dignes des meilleures banques en ligne du marché. Avec ses offres très compétitives, un service client de qualité et ses services complémentaires, Hello Bank fait clairement partie de nos références. Voici notre avis complet.

Caractéristiques de Hello bank !

💶Prime d’ouverture 80 € offerts

+ 6 mois offerts sur la cotisation des offres Hello Prime 📃Condition de revenu 0 € 💳Carte bancaire Hello One, Hello Prime (VISA) 💰Dépôt initial 0 € 💸Frais de tenu de compte Gratuits 🤝Parrainage Oui 📱Application Android/ iOS 💲Paiement mobile Google Pay/ Apple Pay / Paylib 🔐3D Secure Oui

Hello bank ! en quelques mots

Vous avez peut-être déjà entendu ou vu la célèbre formule « Mobile comme vous » quelque part. Comme vous pouvez vous en douter, c’est derrière ces mots que Hello bank cache sa philosophie. La banque en ligne lancée en 2013 par la BNP Paribas a connu une forte croissance ces dernières années au point de s’exporter dans de nombreux pays européens comme la Belgique, l’Allemagne, l’Autriche ou l’Italie.

De par le savoir-faire de la maison mère et l’apport de plus de 2000 agences physiques du réseau BNP Paribas, Hello Bank a su acquérir la confiance de plus de 3 millions de clients. De plus, outre la simplicité de son offre et les avantages du zéro frais, les produits bancaires issus des banques traditionnelles prennent une part non négligeable de l’expérience client. La refonte de son offre engagée en 2020, Hello Bank tente de gagner en visibilité tout en faisant concurrence aux néobanques dont elle tente encore aujourd’hui de se démarquer.

Deux offres, dont une gratuite

Il y a deux de cela, Hello Bank a entamé une refonte complète de son offre. Exit les différents paliers de cartes pour les comptes courants, faisons place à deux offres à la lecture simple : Hello One et Hello Prime. La différence entre les deux comptes se situe surtout sur l’utilisation souhaitée : quand la première est accessible sans condition et gratuitement, mais avec une marge d’utilisation limitée, l’autre se destine à une utilisation plus complète avec un package assurantiel et serviciel premium, une plus-value à l’étranger, mais forcément plus chère. Cette dernière demande également un minimum de 1000 euros de revenu mensuel alors que la carte Hello One est accessible à tous. Voici le récapitulatif complet des deux offres.

Carte Visa Hello One

Carte Visa Hello Prime + Carte virtuelle Hello Prime

Hello Bank propose également des offres spécifiques pour les comptes joints avec deux niveaux de cartes VISA dédiés (Classique et Premier), mais nous allons nous concentrer sur les comptes individuels pour cet avis.

Hello One Hello Prime Prix Gratuit 5€ /mois Dépôt initial A partir de 10€ A partir de 10€ Type de débit Autorisation systématique Immédiat ou différé Conditions de revenus Aucun 1000€ minimum Paiement à l’étranger Gratuits et illimités Gratuits et illimités Retraits à l’étranger Gratuits et illimités* Gratuits et illimités Plafond de paiement 1000€ /mois Entre 1200 et 2500€ /mois (en fonction du revenu) Plafond de retrait 400€ /semaines Entre 500 et 1000€ /semaines (en fonction du revenu) Virement international 50 000€ sortant

Illimité entrant

50 000€ sortant

Illimité entrant

Ouverture et clôture de compte Aucuns frais Aucuns frais

*Gratuits dans tous les distributeurs BNP Paribas et filiales

L’avantage de Hello Bank sur nombre de ses concurrents est la bonne distinction faite entre ses offres. Si Hello One est parfaitement pensée pour une utilisation quotidienne ou un usage secondaire pour de petites dépenses, Hello Prime inclut tout le package premium qu’une banque en ligne est en droit d’offrir pour un prix mensuel très bas.

En outre, les deux offres profitent d’un catalogue « zéro frais » assez conséquent puisqu’en outre, quelle que soit l’offre, on a droit à :

Aucuns frais de tenue de compte

Aucuns frais d’inactivité

Aucun engagement

Aucuns frais de résiliation

Aucune commission sur les opérations

Aucuns frais de paiement à l’étranger (avec carte et hors frais de change)

Il existe tout de même quelques nuances à savoir dans le cas de certaines opérations comme les retraits. Ils sont effectivement gratuits lorsqu’ils sont faits depuis les plus de 2000 distributeurs BNP et sur les bornes partenaires — en outre celles du réseau Global Alliance — en France et à l’étranger. Pour ces dernières, la carte Hello One demande tout de même 1 euro par opération, ce qui en fait une carte difficilement recommandable pour voyager, surtout dans des pays où le paiement en espèce est important.

La carte Hello One se distingue aussi avec les virements instantanés. Ils font aussi l’objet de commissions — toujours 1 euro — lorsqu’ils sont émis depuis la plateforme web de Hello Bank, ou en agence BNP Paribas. Ils sont en revanche gratuits depuis l’application.

Notez que dans les deux cas, ces offres se déclinent en version duo, bien pratique pour la création de comptes communs. Les caractéristiques restent les mêmes dans tous les cas, même concernant la gratuité sur Hello One. Hello Prime Duo est quant à elle listée à 8 euros mensuels.

Enfin, Hello Bank dispose depuis peu d’une offre Business, un compte pensé pour les professionnels indépendants (artisans, commerçants, professions libérales, freelances…). Listé à 10,90 euros par mois, ce compte donne accès à des caractéristiques pensées pour les pros comme l’absence de frais sur les virements et les paiements que ce soit en euros ou en devise, même en mode instantané. Les professionnels ont aussi droit à un service client spécifique Hello Team Pro, disponible 6 jours sur 7.

Comment alimenter son compte ?

L’avantage d’une banque en ligne par rapport à une néobanque provient aussi de son réseau mère. Dans le cas d’Hello Bank, il est possible de profiter des agences BNP Paribas pour déposer des chèques ou des espèces pour alimenter son compte. Fonctionnalité bienvenue et pratique, il est même possible de scanner un chèque via son smartphone avec l’application et de retrouver le montant crédité sur son compte après validation. Bien évidemment, les virements bancaires sont aussi possibles et ne subissent aucune limite de montant, sauf sortant à l’étranger.

Il faut patienter avant d’obtenir sa carte

Que ce soit depuis son mobile ou son ordinateur, l’inscription à Hello Bank est rapide et ne prend qu’une dizaine de minutes. Les documents demandés sont peu ou prou les mêmes qu’ailleurs : deux pièces d’identité, un justificatif de domicile, un RIB, le dernier justificatif de revenus et un scan de la signature manuscrite. Une fois ces documents envoyés, il ne faudra que deux jours pour que l’on reçoive un RIB Hello Bank temporaire vers lequel faire un premier dépôt compris entre 10 et 300 euros nécessaires pour valider la création du compte. Mais c’est à partir d’ici que l’expérience est entachée : quatre jours après l’envoi du premier dépôt, le compte est validé. Il est bien possible d’accéder à son compte client, mais Hello Bank ne donne aucune nouvelle de la carte bancaire. Finalement, nous avons reçu la carte en lettre recommandée 16 jours ouvrés après les premières démarches de création de comptes, sans jamais recevoir de quelconque suivi.

Dépôt initial et gestion du découvert

Comme la plupart des banques en ligne, Hello Bank s’assure d’un apport sur le nouveau compte de la part de ses nouveaux clients. Ce montant varie cependant en fonction des revenus et est à la discrétion de la banque, qui se base sans doute sur les informations données à l’ouverture du compte. Hello One est accessible sans condition tandis que l’offre Hello Prime demande un minimum de 1000 euros/mois pour sa souscription.

Primes de bienvenue

En tant que filiale d’une banque traditionnelle (BNP Paribas), Hello Bank adopte un modèle stratégique d’acquisition qui l’est tout autant. Si les néobanques ont plutôt tendance à délaisser cet aspect au profit du bouche-à-oreille, la banque en ligne n’hésite pas à multiplier les opérations spéciales de bienvenue. On compte donc sur des sommes offertes pour l’ouverture d’un compte — souvent étalées dans le temps — ou la gratuité de la carte Hello Prime sur une période donnée. Pour connaître les offres en cours, pensez à consulter régulièrement notre rubrique Bons Plans ou notre comparateur dédié.

Prime de parrainage

En plus des primes de bienvenue, Hello Bank propose également la possibilité de parrainer un proche ou de se faire parrainer. La banque en ligne offre 20 euros pour chaque personne ayant souscrit à un compte — qu’il soit Hello One, Prime ou joint — et 1 an de souscription à une carte Hello Prime offert pour la personne parrainée.

Assurances, offres et services de Hello bank !

Hello Bank est partenaire de l’organisme VISA pour proposer à l’ensemble de ses clients le package assurantiel qui lui est propre. Évidemment, la carte Visa Premium — correspondant à l’offre Hello Prime — dispose du niveau d’assurance le plus élevé.

Mais Hello Bank, comme c’est le cas chez Boursorama avec la Société Générale, a l’avantage d’avoir l’appui de la maison mère BNP Paribas. Par conséquent, la banque est en capacité de proposer des produits bancaires annexes qui sont habituellement réservés aux banques traditionnelles. Il est donc possible de souscrire à un crédit à la consommation (à taux fixe) ou même à un crédit immobilier. L’avantage du premier est qu’il est faisable directement depuis l’application ou l’interface web tandis que le second demande tout de même l’appui d’un conseiller par téléphone.

Outre ces produits, Hello Bank propose également l’ouverture de livret d’épargne baptisé Hello+. Ce dernier est gratuit, sans frais et évolutif de 0,05 à 0,10 % en fonction du montant épargné.

Cashback aux abonnés absents

Hello Bank ne propose pas de service de cashback qui lui est propre via une plateforme ou une fonctionnalité dédiée. En revanche, il est possible de passer par les sites de cashback que sont iGraal, eBuyClub ou Swagbucks (d’autres sont disponibles) qui sont partenaires de la banque en ligne. On aurait aimé qu’Hello Bank propose sa propre plateforme, comme c’est le cas chez certains concurrents.

Service client

La mise en avant du service Client est un point essentiel de l’écosystème d’Hello Bank, et il y a de quoi. La banque en ligne du groupe BNP Paribas jouit d’une très bonne réputation. D’une part, il est possible d’avoir un point de contact physique dans n’importe quelle agence BNP en France même si la banque privilégie le contact par téléphone ou en ligne, la Hello Team disponible de 8 h à 22 h en semaine et de 8 h à 18 h le samedi.

En dehors de cela, Hello bank a développé sa propre assistante virtuelle baptisée HelloïZ. Cette dernière agit cependant comme un bot et se contente de rediriger les clients vers les articles et liens associés à la recherche. Son avantage est d’être accessible depuis la plateforme web, les applications, Facebook Messenger et même sur Google Home. Hello Bank compte aussi sur un forum en ligne très actif qui permet de trouver facilement une réponse à une question. Le compte Twitter est également très actif et répond rapidement via messages privés. Là-dessus, c’est presque un sans-faute.

Et la cryptomonnaie ?

Suivant la position de BNP Paribas sur le sujet, Hello Bank ne propose pas de produit permettant d’investir dans les cryptomonnaies. À vrai dire, il n’est même pas possible de transférer des fonds depuis une plateforme, Binance en tête. Cette prise de position sur les cryptomonnaies dénote toujours avec ce principe d’une banque basée sur une utilisation dématérialisée, c’est aussi le cas de banques en ligne comme Boursorama ou Orange Bank.

Notre avis sur l’application mobile de Hello bank !

L’expérience client d’une banque en ligne est forcément tributaire de son application mobile. Même s’il est possible de gérer son compte via la plateforme web, l’expérience mobile reste au centre de l’écosystème de Hello bank, on peut d’ailleurs dire que cette dernière n’a fait qu’acte de présence. L’application Hello bank disponible sur Android et iOS répond aux principales attentes et propose des caractéristiques courantes tout en proposant une interface claire, simple et non invasive. Ces dernières vont de la gestion du budget à la catégorisation des dépenses jusqu’à la modification des plafonds et activations ou non des paiements en ligne et à l’étranger. Les mesures de sécurité comme le blocage de la carte ou la prise en charge de la reconnaissance faciale ou digitale à la connexion sont également de la partie.

En dehors des fonctions classiques, on notera la possibilité de trouver les agences BNP Paribas via l’activation du GPS. Pour les comptes Prime, la carte virtuelle est utilisable via la fonction NFC de votre appareil et en liant son compte bancaire aux modes de paiement comme Apple Pay, Paylib ou encore Google Wallet (ex-Google Pay). C’est d’ailleurs l’une des rares banques en ligne à accepter la plateforme de paiement de Google, au même titre que Boursorama Banque et Fortuneo. À la manière d’un Lyf Pay, Hello Bank permet même de créer des cagnottes entre amis directement depuis l’application, ce qui évite d’avoir à ouvrir plusieurs plateformes pour y parvenir. Enfin, comme pour N26, vous pouvez activer ou non les notifications de débit en direct.

Plus étonnant, Hello bank propose une application sur macOS. Celle-ci reprend le design et les grandes lignes de l’interface web et permet simplement d’enregistrer des copies de certains fichiers — comme son RIB — directement sur son ordinateur.