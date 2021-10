Avis Boursorama Banque : la première banque en ligne de France est-elle aussi la meilleure ?

8 /10 Note de la rédaction

Précurseur dans le domaine des banques en ligne en France, Boursorama Banque se revendique l'établissement bancaire 100 % en ligne le moins cher de France. Alors, est-ce que la banque en ligne filiale de la Société Générale est à la hauteur de sa réputation ? Sans doute, mais il faut savoir être patient avant d’en profiter. Voici notre avis sur Boursorama Banque.

Caractéristiques de Boursorama

Prime de bienvenue Jusqu'à 80 € offerts pour l'ouverture d'un premier compte Condition de revenu Non Dépôt initial 300€ Frais de tenu de compte Non Carte gratuite dès : 0 € de revenu Application Android/ iOS Paiement mobile APPLE PAY/GOOGLE PAY/ PAYLIB/ SAMSUNG PAY/ FITBIT PAY/ GARMIN PAY 3D Secure OUI

Tarifs de Boursorama Banque

Boursorama Banque propose des comptes courants assortis de cartes bancaires VISA gratuites (là encore sous conditions). Trois offres sont proposées et sont accessibles via des prérequis progressifs. Voici le récapitulatif de ces cartes :

Welcome: Carte bancaire classique sans condition de revenu

Ultim : Carte VISA classique avec conditions de revenu

Ultim Metal : Carte VISA Premier avec conditions de revenu

Welcome Ultim Ultim Metal Prix Gratuit* Gratuit** 9,99 € /mois Dépôt initial 50€ 300€ 500€ Type de débit immédiat et différé immédiat et différé immédiat et différé Conditions de revenus aucun débit immédiat : aucun

débit différé : 1500€/mois débit immédiat : aucun

débit différé : 2500€/mois Paiements à l'étranger Gratuits Gratuits Gratuit et illimités Retraits à l'étranger 1/Mois - 1,69% au-delà 1/Mois - 1,69% au-delà Gratuit et illimités Plafond de paiement 5 000€ /mois



20 000€ /mois 50 000€/mois Plafond de retrait 400€/semaines 2 000€/ semaine 3000€/ semaine Virements

internationaux 0,1% 0,1% Gratuit et illimités Ouverture et

clôture de compte Aucuns frais Aucuns frais Aucuns frais

* Si utilisation de la carte au moins une fois par mois, sinon 5 €/mois

** Si utilisation de la carte au moins une fois par mois, sinon 9 €/mois

Il y a tout de même quelques éléments à prendre en compte côté tarification avec notamment les plafonds de paiement et de retraits sous 7 et 30 jours :

Welcome: 200 euros (7 jours) / 600 euros (30 jours)

Ultim : 310 euros (7 jours) / 1500 euros (30 jours)

Ultim Metal : 920 euros (7 jours) / 3000 euros (30 jours)

Finalement, côté tarifs, Boursorama Banque constitue un excellent rapport qualité-prix avec très peu de frais cachés et une vraie gratuité des services qu’il revendique. Il s’agit des tarifs parmi les moins chers du marché et donc accessibles à la majorité des particuliers, car la banque ne demande pas de conditions d’entrée pour une utilisation normale, sauf dans le cas où vous souhaiteriez bénéficier de débit différé.

Les cartes sont quant à elles gratuites, mais demandent tout de même au moins une utilisation par mois (ce qui est tout à fait accessible) sous peine de s’acquitter de frais supplémentaires.

Ouvrir un compte chez Boursorama Banque

Pour réaliser cet avis, nous avons effectué une ouverture de compte directement depuis l’application mobile, mais il est tout à fait possible de réaliser une inscription depuis le site de Boursorama. Première bonne surprise : l’application sépare les étapes clairement et l’on ne se retrouve pas directement avec une multitude de formulaires à remplir. La banque en ligne met en avant le fait qu’il soit possible de remplir le formulaire en moins de 5 minutes et elle n’est pas loin de la vérité, sous réserve de pouvoir fournir tous les éléments et informations demandées ci-dessous :

Adresse

Ville de naissance

IBAN (de sa banque régulière)

Photo de la pièce d’identité ou passeport recto verso

Votre photo (prise via l’application)

Situation familiale/ maritale

Informations professionnelles

Revenus annuels

domiciliation ou non des revenus chez Boursorama

capacité d’épargne

patrimoine (situation de logement + estimation du patrimoine individuel)

Les dernières questions sont tout de même assez intrusives, mais elles mettent surtout en avant l’identité de la banque qui se veut un minimum sélective, notamment en ce qui concerne la capacité de dépôt. Cette dernière est d’ailleurs indexée sur les différentes offres (nous y reviendrons plus tard).

Vient ensuite la lecture et la signature du contrat numérique, toujours sur mobile, et une validation de sécurité via un code envoyé par SMS.

En fonction des informations, l’inscription peut être validée ou non après une vérification automatique de quelques secondes. Dans notre cas, cela n’a pas fonctionné et nous avons dû repasser vers une inscription classique via la plateforme disponible depuis le site. Même si la notification de refus a été claire, aucun élément n’a été fourni le concernant, bien que nous ayons été directement invités à effectuer l’inscription depuis le site.

Pour le coup, l’inscription en ligne était un peu plus détaillée, avec une grille claire des tarifs via le choix de sa carte. En plus des éléments précédents, il a fallu fournir un justificatif de domicile comprenant nom, prénom et adresse ainsi qu’une photo de la signature manuscrite, pas de signature en ligne.

Une fois le tout envoyé, la validation du dossier prend 5 jours ouvrés. En attendant, il y a la possibilité de suivre son dossier via des identifiants fournis par mail.

Une fois le dossier validé, votre compte est créé, les identifiants ainsi que la carte vous sont ainsi directement envoyés par courrier et vous pouvez utiliser votre compte depuis la plateforme web ou via l’application.

Si le processus d’inscription est pour le moins rapide, il n’en est pas forcément de même pour la validation du dossier et la réception de tous les éléments liés au compte qui prennent un certain temps. Nous avons dû attendre près de deux semaines avant de pouvoir utiliser le compte. Clairement, on est loin de la rapidité de mise en place de la plupart de ses concurrents qui font de cet élément une de leurs forces.

Dépôt initial

Comme la plupart des banques traditionnelles, Boursorama Banque demande un premier versement lors de l’ouverture du compte. Ce versement va de 50 à 500 euros lors de l’ouverture du compte. Dans le cadre de cet avis, nous avons opté pour une carte Ultim demandant un versement initial de 300 euros. Cet argent est ensuite utilisable à l’envi et, heureusement, aucuns frais supplémentaires ne sont déduits de cette opération.

Primes de bienvenues

Comme de nombreuses banques en ligne, Boursorama propose régulièrement des offres de bienvenue avec des sommes plus ou moins élevées. Si vous souhaitez ouvrir un compte et bénéficier de ces offres, il est recommandé de suivre les mises à jour sur notre page Bons Plans ou sur notre compte Twitter @FrandroidBonplan afin d’être le mieux informé.

Boursorama propose régulièrement des opérations spéciales comme le Pink Week-end avec une prime de bienvenue pouvant s’élever jusqu’à 130 euros. Bien entendu, ces offres sont soumises à conditions et sont proportionnelles aux offres choisies. Veillez donc à bien lire les détails et conditions de ces offres avant de vous lancer.

Prime de parrainage

Là aussi, Boursorama Banque propose des bonus de parrainage à partir du moment où l’on est en possession d’un compte bancaire Boursorama Banque individuel ou joint. Si le filleul ouvre un compte chez Boursorama Banque, le parrain perçoit 110 euros et le filleul touche quant à lui une somme de 80 euros qui sera créditée sur son nouveau compte. Il y a quelques conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de l’offre de parrainage. Pour le parrain Boursorama, il faut détenir un ou plusieurs comptes chez Boursorama Banque. Pour le filleul, il faut résider en France et n’avoir jamais été client de Boursorama Banque. Filleul et parrain doivent être majeurs. De plus, il n’est pas possible de parrainer si l’on est seulement client de l’offre Welcome.

Assurances, offres et services de Boursorama Banque

Les cartes bancaires proposées par Boursorama Banques sont de type VISA. Par conséquent, elles proposent des les mêmes garanties d’assurances de l’organisme.

Voici la correspondance des cartes proposées :

Welcome : VISA Classique

Ultim : VISA Classique

Ultim Metal : VISA Premier

Pour connaître la grille des prestations d’assurance VISA, veuillez vous référer au site officiel de l’organisme.

Il est d’ailleurs possible de domicilier ses revenus directement sur Boursorama même si ce n’est pas une prérogative pour l’ouverture d’un compte.

Assurances complémentaires

Boursorama Banque propose des garanties complémentaires payantes avec notamment l’option “Boursorama Protection”. Celle-ci propose une assurance répartie sur 2 options : une offre à 0,99 euro par mois contre le vol et une autre à 1,51 euro par mois qui garantit contre le vol, la casse, la fraude et l’usurpation d’identité. Pour en savoir plus sur ces offres, n’hésitez pas à consulter la page dédiée.

Étant rattaché à la Société Générale, Boursorama Banque propose également d’autres produits d’assurances complémentaires listés ci-dessous :

Assurance vie

Assurance habitation

Assurance voiture

Cashback

En fin d’année 2020, afin de répondre aux nouveaux usages bancaires, Boursorama a lancé une plateforme de Cashback appelée The Corner, permettant à ses clients d’obtenir des réductions, des bons d’achat et du cashback auprès de nombreuses enseignes comme Amazon, La Redoute, SHEIN, Cdiscount ou encore Zalando et Ikea.

Ce service est directement accessible depuis l’application Boursorama Banque. Bien pratique pour avoir un suivi de ses commandes des économies réalisées. C’est d’ailleurs une particularité de Boursorama là où d’autres banques font appel à des plateformes externes, rendant cette utilisation moins commode.

Livrets d’épargne et crédits

Encore une fois, à la manière d’une banque classique, Boursorama propose un éventail de produits d’épargnes, ce qui est pratique dans le cas où vous souhaiteriez faire de Boursorama votre établissement bancaire principal. Voici les différents produits d’épargne et les taux associés que la banque en ligne propose :

Le Livret A, au taux de 0,5 %

Le PEL, au taux de 1 %

Le CEL, au taux de 0,5 %

Le LDD, au taux de 0,5 %

Le Compte sur Livret Boursorama, au taux de 0,05 %

Malheureusement, pas de livret jeune proposé, ce qui ferme la porte aux étudiants de moins de 25 ans. C’est d’autant plus dommage quand on voit l’offre Welcome, particulièrement adaptée à cette tranche d’âge. On aurait aussi aimé des taux plus avantageux que certaines banques traditionnelles proposent. Clairement, si la banque a au moins le mérite de proposer ce type de services, on préférera s’orienter vers un autre établissement plus solide dans ce domaine.

Boursorama Banque propose également des offres de prêts immobiliers et à la consommation, là encore héritées des contrats disponibles chez la Société Générale. Bonne surprise cependant : les taux sont très compétitifs avec des taux d’intérêt moyens de 1 à 1,5 % pour l’immobilier et de 1 à 3 % pour la consommation. Pour en profiter, il faut cependant être client de la banque et posséder un compte depuis au moins 3 mois, ce qui ferme la porte aux clients externes. Pour en savoir plus sur ces offres de prêts, rendez-vous sur la page dédiée de la banque en ligne.

Et la cryptomonnaie ?

Boursorama Banque ne propose pas de portefeuille ni de services liés aux cryptomonnaies. On aurait aimé qu’une telle fonction fasse naturellement son apparition chez Boursorama Banque surtout quand on connaît les activités boursières du groupe.

Notre avis sur l’application mobile de Boursorama Banque

Un mot enfin sur l’application. Sur mobile, il ne s’agit pas vraiment d’une véritable application, mais plutôt d’une webapp, d’une version navigateur de l’espace client intégré dans une application. Cela se ressent un peu lors de la navigation (notamment cette vilaine barre d’acceptation des cookies) et qui a le mauvais goût de renvoyer de temps en temps directement sur la version navigateur de l’espace client (avec réidentification à la clé). Ce qui est parfois pénible, d’autant plus que l’application affiche parfois de la publicité ou des articles de Boursorama sur la page d’accueil.

Il faut toutefois reconnaître que cet espace client est très réactif et, dans sa version web, très complet à défaut d’être vraiment ergonomique. Il faut en effet fouiller dans de nombreux sous-menus pour pouvoir trouver des options particulières ou comprendre ce qu’elles font vraiment. Dans les bons points, on notera que la catégorisation automatique des opérations financières du compte (nourriture, essence, loisir) est plutôt précise. Et si les opérations mettent 24 heures à s’afficher dans l’espace client, il est possible de savoir en permanence si l’on est loin ou non du plafond de paiement de sa carte bancaire.