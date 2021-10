7 /10 Note de la rédaction

En tant qu'établissement bancaire historique, la Société Générale fait figure de dinosaure dans un domaine résolument tourné vers le numérique. Elle fait pourtant régulièrement évoluer son offre et sa plateforme vers un modèle en ligne plus simple et transparent pour attirer une nouvelle clientèle. Voyons voir si l’on est en face d’un véritable changement d’identité ou d’une belle façade cachant la vieille école.

Caractéristiques de la Société Générale

PRIME D’OUVERTURE 80 € CONDITION DE REVENU Sans conditions DÉPÔT INITIAL Aucun FRAIS DE TENU DE COMPTE Aucun APPLICATION ANDROID/iOS PAIEMENT MOBILE Apple Pay, Paylib 3D SECURE OUI

La Société Générale en quelques mots

La Société Générale fait partie des trois grands piliers de l’industrie bancaire en France, aux côtés du Crédit Lyonnais et du groupe BNP Paribas. La banque a d’abord été nationalisée pour participer à la reconstruction du territoire Français après la guerre, puis s’est privatisée à la fin des années 80 pour concurrencer les grandes instances bancaires internationales. Aujourd’hui, la Société Générale est implantée dans plus de 60 pays pour y développer ses activités et sa croissance.

La Société Générale a toujours mis l’accent sur l’innovation et tente depuis plus de 20 ans de changer son écosystème. Elle possède par exemple la filiale Boursorama Banque qui pratique un modèle 100 % en ligne. Elle a récemment totalement changé son offre pour se rapprocher de la concurrence numérique grandissante.

Tarifs de la Société Générale

Kapsul Sobrio (Visa Evolution) Sobrio (Visa Classique) Sobrio (Visa Premier) Prix 2€/ mois 6,20 €/mois 6,90€/ par mois 13,90€ /mois Dépôt initial Aucun Aucun Aucun Aucun Type de débit Débit immédiat Débit immédiat Débit immédiat Débit immédiat Conditions de revenus Aucune Aucune Aucune Aucune Paiement à l’étranger 1€ / Paiement 1€ / Paiement 1€ / Paiement 1€ / Paiement Retraits à l’étranger 3€ / Retraits 3€ / Retraits 3€ / Retraits 3€ / Retraits Plafond de paiement 1000€ par mois à définir * à définir * à définir * Plafond de retrait 300€ par semaines à définir * à définir * à définir * Ouverture et clôture de compte Aucuns frais Aucuns frais Aucuns frais Aucuns frais

* via l’application

L’offre Kapsul est la véritable nouveauté concernant l’offre bancaire de la Société Générale. Cette carte s’adresse aux personnes cherchant de l’autonomie dans leur gestion de budget pilotable entièrement en ligne. Même si elle est effectivement peu chère et soumise à remboursement intégral en cas de non-satisfaction, on a un peu de mal à définir la clientèle cible de cette offre. Il s’agit là bien plus d’une entrée en matière pour les plus sceptiques avant de passer potentiellement à un niveau de carte plus élevé. Elle est cependant peu fournie en assurance et avantages, surtout en ce qui concerne la gestion de son argent à l’étranger.

Sobrio constitue le cœur de l’offre de la banque. Bien entendu, le palier correspondant à une carte Visa Premier est le plus avantageux et permet un accès plus facile aux produits bancaires supplémentaires. On ne saura que vous conseiller de vous orienter vers cette offre si vous comptez faire de la Société Générale votre établissement bancaire principal.

Il est à noter que la banque ne dispose pas d’une offre orientée vers l’international. Si vous comptez vous déplacer et effectuer des paiements à l’étranger, il faudra donc souscrire à une option internationale en plus du prix classique de la carte. Finalement, la note peut grimper assez vite si vous avez l’intention d’opter pour un maximum de garanties et d’options pour votre quotidien. Les banques en ligne sont bien plus avantageuses dans ce domaine.

Ouvrir un compte Société Générale

En copiant le modèle des banques en ligne et surtout des néobanques, la Société Générale tend vers un modèle d’inscription et d’ouverture de compte plus ouvert, basé sur le 100 % en ligne. À l’instar de ce que propose Boursorama banque, il est possible d’ouvrir un compte depuis la plateforme Web de la banque, ce qui n’était pas le cas il y a quelques années où l’on devait se rendre en agence pour ouvrir un compte auprès d’un conseiller. Une fois le formulaire de souscription rempli, il vous sera demandé de fournir les pièces justificatives qui feront office de première vérification d’identité.



La prochaine étape est plus contraignante, car elle demande un échange en visioconférence (ou via rendez-vous en agence) avec un conseiller bancaire. Dans notre cas, cela s’est fait assez rapidement, car dans les horaires d’ouverture de la banque. Cette étape fait office de vérification de la part de la banque et est pour le moins intrusive. On aurait presque préféré une vérification plus classique et sans contact. Il est d’ailleurs à noter que cette étape s’effectue uniquement via l’application Société Générale.



Une fois la demande d’ouverture de compte validée, il est alors demandé de signer la convention de compte via signature électronique.

Dépôt initial

Pour valider un compte à la Société Générale, il est demandé un versement initial. Dans le cadre d’un compte Sobrio, celui-ci débute à 50 euros et est demandé lors de l’ouverture du compte. Cet argent est ensuite utilisable à l’envi et aucuns frais supplémentaires ne sont déduits lors de l’opération.



Primes de bienvenues

En tant qu’établissement bancaire traditionnel et à l’instar de nombreuses banques en ligne, la Société Générale propose régulièrement des offres de bienvenue avec des sommes plus ou moins élevées. Si vous souhaitez ouvrir un compte et bénéficier de ces offres, il est recommandé de suivre les mises à jour sur notre page Bons Plans ou sur notre compte Twitter @FrandroidBonplan afin d’être le mieux informé.

La Société Générale propose régulièrement des opérations spéciales avec des primes de bienvenue pouvant s’élever jusqu’à plus de 100 euros. Bien entendu, ces offres sont soumises à conditions et sont proportionnelles aux types de cartes choisies. Veillez donc à bien lire les détails et conditions de ces offres avant de vous lancer.

Prime de parrainage

La Société Générale propose des bonus de parrainage à partir du moment où l’on est en possession d’un compte individuel ou joint. Via une plateforme dédiée accessible depuis la plateforme en ligne ou l’application ; la banque offre 80 euros pour toute ouverture de compte d’un filleul, le plus souvent validé au bout d’une à deux semaines. Il est possible de parrainer jusqu’à 8 personnes.

Assurances, offres et services de la Société Générale

Les cartes de la Société Générale Kapsul/Sobrio sont de type VISA et proposent donc en premier lieu les garanties d’assurances de l’organisme.

Dans le cadre d’un compte Sobrio, chaque palier donne droit à une assistance en cas de problème lors d’un déplacement (rapatriement, avance des frais médicaux…) et à une assurance voyage. Cependant, seule la carte Premier donne droit au package assurantiel le plus complet prenant par exemple en compte la protection contre le vol d’effets personnels, de papiers ou la prolongation de la garantie constructeur pour une voiture par exemple.



Vous pouvez consulter l’ensemble des garanties en fonction de la carte depuis ce lien.

Assurances et services complémentaires

La Société Générale cultive aussi son identité de banque pluraliste et permet à tous ses clients de bénéficier d’assurances et de services complémentaires moyennant une souscription mensuelle en plus. Elle propose par exemple une assurance habitation et voiture classique, mais aussi plus spécifique concernant les objets connectés.

On note aussi la présence d’une complémentaire santé sous 4 formules dont on peut faire bénéficier sa famille. Bien sûr, tout ceci est soumis à condition et à acceptation de dossier auprès d’un conseiller bancaire. On aurait aimé pouvoir souscrire à ses offres directement depuis l’application par exemple.

Cashback

Nous avons été agréablement surpris de constater que la Société Générale propose son propre système de cashback et non via partenariat avec certains sites spécialisés. Concrètement, en vous inscrivant au programme, il est possible de bénéficier de remboursements différés sur des achats effectués via des enseignes partenaires, et il y en a plus de 800.

Service client

C’est l’un des points forts d’une banque traditionnelle, le service client est développé et à l’écoute. La plupart du temps, il a été très facile d’obtenir l’assistance d’une personne physique par téléphone ou par mail.

Et la cryptomonnaie ?

Malgré ses avancées et son ouverture sur le sujet, la Société Générale ne propose pas encore de portefeuille ni de services liés aux cryptomonnaies. Il n’est donc pas possible d’effectuer des opérations de courtages en ligne issues de plateformes dédiées pas plus que de mouvements de capitaux. On espère un changement de mentalité dans les années à venir malgré les réticences des groupes bancaires traditionnels sur le sujet.

Notre avis sur l’application mobile de la Société Générale

On pourrait croire que l’application de la Société Générale est un peu en deçà de ses concurrents 100 % basés sur le numérique. Autant le dire tout de suite : il n’en est rien. L’application (iOS et Android) est très complète, avec de nombreuses fonctionnalités et surtout visuellement réussie. Chose agréable, elle fait même office d’agrégateur de comptes, à l’instar de Bankin, pour pouvoir consulter tous ses comptes depuis une seule application et effectuer des virements plus facilement, malgré une interface qu’il faut savoir appréhender, en raison de ses nombreuses fonctions et options.

Via un système de jauge paramétrable, la visualisation de l’état du compte est très simple et la gestion du budget en est facilitée. On apprécie le fait que des améliorations ont été effectuées sur la rapidité d’exécution et d’affichage des notifications. En quelques manipulations, il est aussi possible d’effectuer une opposition de CB, faire des autorisations de découvert, gérer le plafond et faire des virements instantanés.

Forcément, le paiement sans contact est bien possible via les fonctions NFC de son smartphone. Malheureusement, il faut compter uniquement sur Paylib et Apple Pay (VISA uniquement) là où d’autres nombreuses banques en lignes ont déjà intégré Google Pay.

On apprécie en plus la prise en compte des catégorisations des dépenses dans la gestion de budget. Même s’il est encore impossible de les personnaliser. On note également qu’il n’est toujours pas possible de paramétrer correctement les notifications en temps réel des transactions, malgré la présence d’une option dédiée. Il semble que ce genre de fonctionnalité ait été rajoutée au fur et à mesure sans avoir repensé l’interface, d’où le bug potentiel.