Google Pay en France : tout ce qu’il faut savoir sur le service de paiement sans contact

Google Pay est enfin disponible en France. Banques partenaires, sécurité... voici tout ce qu'il faut savoir sur le paiement NFC depuis son smartphone de la firme de Mountain View.

Trois ans après son lancement aux États-Unis, Google Pay — anciennement Android Pay — est enfin arrivée officiellement en France en 2018. Après de multiples rumeurs et une première disponibilité très limitée, le service de paiement sans contact du géant de la recherche est une réalité.

Tous les utilisateurs français peuvent profiter de Google Pay et donc réaliser des achats sans avoir à sortir leur carte bleue, juste en apposant leur smartphone sur le terminal de paiement. Google vante d’ailleurs l’extrême simplicité de ce moyen de paiement puisqu’il suffit de déverrouiller le téléphone pour les transactions de moins de 30 euros (comme sur les CB), sans lancer l’application ou avoir à rentrer de mot de passe.

Qui peut l’utiliser ? Comment ? On fait le point sur Google Pay.

Les smartphones compatibles Google Pay

Du côté des smartphones, les restrictions sont plutôt faibles puisqu’ils doivent répondre à seulement deux critères pour fonctionner avec Google Pay :

tourner sous Android 5.0 Lollipop ou une version plus récente

ou une version plus récente être compatible NFC pour le paiement sans contact

Vous l’aurez compris, tous les smartphones haut de gamme sont donc compatibles, tandis qu’une grande sélection d’appareils d’entrée et de milieu de gamme peuvent également être utilisés pour payer d’un simple geste. La liste serait donc trop longue à faire ici, mais n’hésitez pas à consultez nos fiches produit pour vérifier si un modèle bien précis est compatible NFC ou non.

Enfin, notons que les appareils Wear OS affichent également une compatibilité avec Google Pay.

Attention cependant : si vous installez un firmware bêta sur votre téléphone, que vous le rootez ou modifiez sa partie logicielle, la fonction risque d’être désactivée pour des questions de sécurité.

Les banques compatibles Google Pay

Pour son lancement, on aurait pu attendre de Google des partenariats forts avec les grands groupes bancaires français comme l’avait fait Apple à son lancement, ou même Samsung, qui affichaient tous les deux les enseignes de BPCE (Banque Populaire Caisse d’Épargne) sur leur communiqué de presse d’annonce.

Malheureusement, la liste de Google est un peu moins prestigieuse avec des établissements bancaires bien plus jeunes, et plus dynamiques. On retrouve ainsi des néobanques, mais aussi des banques en ligne ou encore un organisme de chèques déjeuners.

Voici la liste des banques et services compatibles avec Google Pay :

Apetiz

Boon

Boursorama Banque

Bunq

Edenred

Fortuneo

Lydia

Manager One

Max

Monese

N26

Orange Bank

Pixpay

Revolut

Swile (anciennement Lunchr)

Up Chèque Déjeuner

Vybe

Zelf

Lors du lancement en 2019, Google promettait de nouveaux partenaires rapidement, mais il faut admettre que deux ans plus tard, Google Pay reste très loin derrière Apple Pay en matière de banques compatibles. On aurait apprécié voir plus de grands noms comme la Caisse d’Épargne, le Crédit Agricole, la Banque Populaire, le Crédit Mutuel ou la Société Générale… mais ce n’est pas le cas.

Il est en outre possible de stocker plusieurs cartes au sein de l’application. Auquel cas, il est nécessaire de définir une carte principale qui sera utilisée par défaut, et de choisir au cas par cas pour les transactions avec d’autres CB.

Avec bien sur plusieurs cartes utilisables au sein de l'App #GooglePay pic.twitter.com/iEEPpsqN8L — Manu 👀 (@Nobunagashi) December 10, 2018

Rappelons toutefois qu’il est impératif de disposer d’un compte chez l’un de ces organismes. Google n’est pas une banque et n’a pas vocation à le devenir.

Notons également que le service prend non seulement la forme d’une application dédiée, conçue par Google, mais aussi d’une API que les banques pourront appliquer à leurs propres applications.

La sécurité à plusieurs niveaux

Bien sûr, lorsqu’il s’agit de transactions bancaires, la sécurité joue un rôle important et Google a donc tenu à rassurer ses futurs utilisateurs. Toutes les coordonnées bancaires sont stockées de façon chiffrée et sécurisée dans des data center spéciaux, comme c’est déjà le cas pour ceux qui auraient par exemple renseigné leurs coordonnées sur le Google Play Store ou souscrit à un abonnement YouTube (Musique) Premium. Il est par ailleurs évident que Google n’utilise pas ces données et ne les revend en aucun cas.

Google met l’accent sur la praticité de son service, puisqu’il suffit de poser son téléphone déverrouillé sur un terminal de paiement compatible pour effectuer un achat, sans confirmation ni demande d’authentification. Un système qui n’est pas sans rappeler celui des cartes bancaires actuelles et qui, comme ces dernières, est limité à 50 euros.

Un paiement avec Google Pay, c'est simple comme déverrouiller son téléphone. 💸💸🤑 pic.twitter.com/SvJdL7MO3Y — Manu 👀 (@Nobunagashi) December 10, 2018

Au-delà de cette somme, l’utilisateur se verra demander une authentification plus sécurisée, comme une empreinte digitale ou un mot de passe.

Sur le smartphone est stocké un numéro de carte virtuel appelé « token », accompagné d’un cryptogramme unique. Ce token n’est utilisable qu’un nombre limité de fois avant de nécessiter une reconnexion au réseau et une nouvelle identification de l’utilisateur. Ainsi, même si l’on vous vole votre smartphone déverrouillé, personne ne pourra vider votre compte en banque.

Enfin, Google rappelle qu’avec l’application Localiser mon Appareil, il est possible de localiser, verrouiller et même effacer la mémoire de son téléphone à distance. De quoi rassurer en cas de perte.

Quels magasins compatibles avec Google Pay ?

Aucune surprise, Google Pay fonctionne avec tous les terminaux compatibles avec le paiement sans contact. Pour les reconnaître, il faut vérifier la présence du logo ci-dessous — ou tout simplement demander au vendeur. Autant dire que la plupart des commerces sont aujourd’hui équipés puisqu’il s’agit de la même technologie que sur les cartes bancaires modernes.

En plus de cela, vous retrouverez des boutons G Pay sur des applications et des sites pour payer en ligne plus simplement. Parmi les premiers partenaires à intégrer cette solution, on retrouve Deliveroo, Flixbus, Asos ou encore Ryan Air pour ne citer qu’eux. Une nouvelle fois, cette liste devrait s’étoffer à l’avenir.

Cartes de fidélité, cartes d’embarquement, tickets…

Plus qu’un simple moyen de paiement, Google Pay veut en réalité remplacer votre portefeuille. Il est ainsi possible d’enregistrer dans l’app dédiée des cartes de fidélité. En tout cas celles de certaines enseignes.

Cela permettra au passage d’avoir accès en un coup d’œil à certaines informations concernant le programme de fidélité. Google prend l’exemple d’Europcar, loueur automobile, et de son application permettant de voir en temps réel combien de voitures ont été louées et ainsi savoir si l’on peut profiter bientôt d’une promotion.

Il est également possible d’y enregistrer d’autres documents, comme un ticket (place de cinéma, de concert…), ou encore la carte d’embarquement de votre prochain voyage… Sauf que cette fonctionnalité dépend encore des partenaires de Google, qui ne sont pas très nombreux.

Des promotions sous la main

Bienvenue dans le monde de consommation 2.0 ! Avec Google Pay, non seulement vous pourrez gagner du temps, mais potentiellement aussi de l’argent en faisant des économies.

Google Pay intègre un système de promotions, avec la possibilité d’être averti, si l’utilisateur le souhaite et active cette fonction, d’être notifié d’une affaire immanquable en passant dans un magasin.

Télécharger Google Pay

L’application Google Pay est disponible directement sur le Google Play Store, et possiblement déjà intégrée à votre téléphone.