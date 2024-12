À défaut de banques compatibles, Google Wallet devient plus utile grâce à cette nouvelle fonction

Google a annoncé le support d’une nouvelle fonctionnalité pour son service Google Wallet. Désormais, les montres et smartphones peuvent être utilisés pour déverrouiller certaines serrures connectées.

La Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Google Wallet n’a jamais réussi à séduire les banques françaises. À l’exception de certaines néobanques, comme Revolut, N26 ou Fortuneo, rares sont les banques traditionnelles à permettre l’utilisation du service de paiement sans contact de Google. Petites exception, on notera tout de même une compatibilité avec Banque Populaire et Caisse d’Épargne.

Pour aller plus loin

Apple Pay, Google Wallet, Samsung Wallet… tout savoir sur les plateformes pour payer avec son téléphone

Qu’à cela ne tienne, Google a finalement développé d’autres usages pour son service de paiement sans contact… ailleurs que dans le paiement sans contact. Il faut dire que Google Wallet est avant tout un portefeuille de clé NFC qui peut donc être utilisé avec tous les services utilisant cette technologie sans contact.

C’est bien évidemment le cas des serrures connectées et c’est précisément dans ce domaine que Google s’est associé à l’entreprise américaine Allegion. Il s’agit d’un groupe en charge de la sécurité et de la surveillance des résidences universitaires, de bureaux ou de domiciles. Parmi ses différentes marques, on peut citer le fabricant de serrures connectées Schlage.

Dans un communiqué publié au début du mois, Allegion indique que les serrures Schlage sont désormais compatibles avec les montres connectées Wear OS :

À partir du 9 décembre 2024, tous les crédits mobiles Schlage actuellement proposés dans Google Wallet sur Android, comme les identifiants étudiants ou les badges d’employés, seront proposés sur les montres Wear OS pour plus de praticité, de sécurité et de simplicité.

Concrètement, depuis le 9 décembre, tous les étudiants ou employés disposant d’un accès à leur clé connecté sur Google Wallet sur téléphone pourront également en profiter depuis une montre connectée. De quoi permettre un déverrouillage plus rapide, simplement à l’aide d’un coup de poignet, sans avoir à sortir le téléphone de sa poche et sans crainte de l’avoir laissé à l’intérieur.

Comme le rappelle le site 9to5Google, Google a annoncé il y a quelques semaines vouloir désormais gérer bien plus que des cartes bancaires dans son service Wallet : « Grâce à la fonctionnalité des cartes d’accès sur les accessoires connectés, vous pouvez utiliser vos clés d’hôtel, vos cartes d’étudiant et vos badges professionnels sur les accessoires connectés ».

Téléchargez notre application Android et iOS ! Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.