Acheter au meilleur prix, essayer des habits à distance… Comment Google Shopping veut chambouler vos achats en ligne

Google Shopping accueille plusieurs fonctions d’intelligence artificielle aux États-Unis pour transformer complètement les achats en ligne.

Google Shopping permet d’essayer virtuellement des habits grâce à une photo de vous et de l’IA. // Source : Google (montage Frandroid)

Sur le moteur de recherche Google, difficile de passer à côté de la rubrique Shopping très mise en avant. Or les achats en ligne n’échappent pas à la grande mode de l’intelligence artificielle, particulièrement à l’honneur pendant la Google I/O 2025.

Voici donc comment les nouvelles capacités de Gemini prétendent aider à faciliter les achats en ligne.

Essayer des vêtements virtuellement

Acheter des vêtements en ligne peut comporter plusieurs risques. La photo du vêtement est-elle vraiment fidèle à la réalité ? Et si ce joli pull ne rend finalement pas bien sur moi une fois porté ?

Depuis 2023 aux États-Unis, une fonction expérimentale permet de voir ce que donne virtuellement un habit sur une large variété de vrais modèles humains avec une large variété de typologies corporelles.

Cette fonction est poussée un cran plus loin puisque désormais, en appuyant sur un bouton « Essayer », les utilisateurs et utilisatrices pourront fournir une photo d’eux-mêmes pour que l’IA de Google vienne virtuellement les habiller avec le vêtement sélectionné.

La fonction Essayer un habit sur Google Shopping // Source : Google

Cette option « alimenté par un nouveau modèle de génération d’images personnalisées pour la mode, qui comprend le corps humain et les nuances des vêtements — comme la façon dont les différents matériaux se plient, s’étirent et se drapent sur les différents corps. Il préserve ces subtilités lorsqu’il est appliqué aux postures de vos photos. Le résultat est une expérience d’essayage qui fonctionne avec les photos de vous », lit-on dans le communiqué.

Cette nouveauté se déploie aux États-Unis dans le programme Search Labs. On ne sait pas encore quand elle sera disponible plus largement.

Google Shopping et Google Pay pour le juste prix

Google Shopping promet aussi de trouver le meilleur prix pour votre budget. Ainsi, une fois que l’internaute a pris la décision d’acheter un produit, il ou elle peut appuyer sur un bouton « Suivi du prix ».

L’interface demande alors de paramétrer différentes options dont la couleur et la taille. Surtout, elle propose de régler une jauge de prix pour déterminer combien l’utilisatrice ou utilisateur est prêt à débourser pour l’item en question.

Google Shopping trouve le meilleur prix et finalise l’achat pour vous. // Source : Google

La personne peut alors retourner vaquer à ses occupations jusqu’à recevoir une notification de Google Shopping quand les algorithmes auront trouvé le bon prix.

Après une vérification, on peut demander au système de poursuivre l’achat — via un bouton « Achète pour moi » — et celui-ci va s’exécuter en finalisant l’achat de manière autonome grâce à Google Pay.

Là encore, les États-Unis vont avoir la primeur de cette fonctionnalité dans les mois à venir.

AI Mode pour le shopping

Tout comme la recherche classique, le volet Google Shopping profite aussi d’un AI Mode. Le principe est simple : vous pouvez discuter avec l’IA pour trouver des idées d’achat pour un cadeau, un voyage ou n’importe quel projet.

Alors que vous discuter avec Gemini et que celui-ci vous suggère des idées, vous pourrez voir la liste des produits sur Google Shopping se mettre à jour dynamiquement pour s’affiner selon vos besoins identifiés.

L’AI Mode dans Google Shopping // Source : Google

Google donne l’exemple d’une personne qui cherche à partir en mai pour un voyage à Portland, en Oregon. L’AI Mode va alors commencer à chercher des produits résistants à la pluie, idéals pour de longues journées et avec des poches facilement accessibles.

Le géant du web affirme que les résultats sont toujours pertinents puisque, chaque heure, le système met à jour 2 milliards de produits recensés dans sa base de données.

Dans les prochains mois, cette fonction AI Mode arrivera aux États-Unis.