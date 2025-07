OnePlus 13 vs iPhone 16 Pro Max : quel téléphone haut de gamme choisir ?

OnePlus revient sur la scène avec un nouveau smartphone numéroté qui a du répondant. A-t-il des arguments assez solides pour venir chatouiller l’ogre Apple ? On étudie tout ça dans notre nouveau comparatif.

Deux smartphones sanctionnés d’un 8/10 dans leur test respectif, qui annoncent un duel au sommet. Reste qu’il y a déjà un argument important à prendre en compte : leur prix. Le OnePlus 13 est lancé à partir de 1029 euros, quand l’iPhone 16 Pro Max s’affiche à 1479 euros. Quel est le meilleur smartphone ? Réponse dans ce comparatif.

Les fiches techniques des OnePlus 13 et iPhone 16 Pro Max

Modèle OnePlus 13 Apple iPhone 16 Pro Max Dimensions 76,5 mm x 162,9 mm x 8,5 mm 77,6 mm x 163 mm x 8,25 mm Interface constructeur ColorOS N/C Taille de l’écran 6,82 pouces 6,9 pouces Définition 3168 x 1440 pixels 2868 x 1320 pixels Densité de pixels 510 ppp 460 ppp Technologie OLED OLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Apple A18 Pro Puce graphique Qualcomm Adreno 830 Apple GPU Stockage interne 256, 512 Go 256, 512, 1024 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 50 Mp Capteur 1 : 48

Capteur 2 : 12

Capteur 3 : 48 Mp Capteur photo frontal 32 Mp 12 Mp Définition enregistrement vidéo 8K@30fps 4K @ 120 fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Non Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 6000 mAh N/C Poids 213 g 227 g Couleurs Noir, Blanc, Bleu Noir, Blanc, Rose, Gris Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Deux petits bijoux de technologie

Mieux vaut ne pas s’attendre à un changement radical de design chez OnePlus. C’est vrai, le 13ème modèle ressemble à s’y méprendre à son devancier. Même format, et même placement de l’appareil photo (circulaire et aligné à gauche). Ce dernier se libère cependant du liseré qui le liait à la tranche de l’appareil. Le logo Hasselblad est également repositionné à la droite, mieux mis en valeur.

L’iPhone 16 Pro Max, lui, se paie une cure de croissance avec un écran mesurant maintenant 6,9″. Il affiche des bordures extrêmement fines — davantage que son concurrent. En revanche, certains préféreront la discrétion du capteur photo avant du OnePlus 13 par rapport à la Dynamic Island de l’iPhone.

Pour aller plus loin

Quel est le meilleur iPhone : le comparatif 2025 des modèles à acheter (et à éviter)

Autre différence majeure : le OnePlus 13 est légèrement incurvé, là où l’iPhone haut de gamme opte pour des tranches parfaitement plates. Deux approches différentes donc, pour deux très grands smartphones. Signalons à ce propos que le OnePlus est selon nous plus facile à manipuler au quotidien. Mieux vaut avoir les deux mains libres pour utiliser l’iPhone 16 Pro Max.

Pour aller plus loin

Smartphones OnePlus : comprendre la gamme pour bien choisir son téléphone

Enfin, on se satisfait d’accueillir, enfin, une certification IP69 sur le OnePlus 13. La marque corrige un gros impair des anciens modèles pour se payer un niveau de durabilité au moins égal à la concurrence. Dommage que cela se paie par une hausse de prix, par rapport au OnePlus 12.

OnePlus 13 // Source : ElR – Frandroid iPhone 16 Pro Max // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Des progrès à faire en luminosité chez OnePlus

Les deux smartphones sont équipés d’une dalle AMOLED, respectivement de 6,82 et 6,9 pouces. Par défaut, le OnePlus 13 est paramétré avec une définition Full HD, mais on peut opter pour du QHD (3168 x 1440 pixels) via les réglages. L’iPhone propose donc, par défaut toujours, une image un peu plus fine.

Mais ce dernier garde aussi de l’avance en matière de luminosité. D’après nos sondes et nos tests poussés, l’iPhone 16 Pro Max met une sacrée distance à son rival en matière de lisibilité en extérieur. Nous sommes parvenus à grimper jusqu’à 2200 nits, contre à peine 1200 pour le OnePlus 13. Un no match.

Côté couleur, en revanche, OnePlus en reprend, justement, des couleurs. Avec le mode d’affichage « Pro », sélectionnable dans les réglages, l’afficheur fait la part belle à une couverture généreuse du spectre DCI-P3 tout en garantissant une certaine justesse. Davantage que son concurrent, en tout cas.

Enfin, la fluidité est identique sur les deux modèles grâce à une fréquence adaptative plafonnant à 120 Hz.

OnePlus 13 // Source : ElR – Frandroid iPhone 16 Pro Max // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Une IA aux abonnés absents ?

OxygenOS, qui équipe le OnePlus 13, permet déjà de profiter d’Android 15. La surcouche est également agrémentée de plusieurs fonctionnalités IA à la mode, comme du résumé de textes, un assistant d’écriture et bien d’autres choses concernant la photo. Dommage : pour l’heure, ces fonctions ne sont pas disponibles en français (à part pour le résumé IA).

Remarquez, c’est toujours plus que le nombre de fonctions IA présentes sur l’iPhone 16 Pro Max : zéro. Apple Intelligence se fait toujours attendre sur le Vieux Continent, et ne devrait pas arriver (en bêta) avant avril.

D’ailleurs, OnePlus ne se gêne pas pour copier Apple avec une fonctionnalité évoquant clairement la Dynamic Island. Lorsque vous lancez un minuteur, ou que vous écoutez un son sur Spotify, une pastille apparaît au sommet de l’écran, et permet de consulter d’un coup d’œil l’avancement dudit morceau ou du minuteur. Vite indispensable, d’après nous !

Reste que ce qui s’affronte ici, ce sont évidemment Android et iOS. Deux systèmes qui ont leurs atouts et leurs inconvénients. Reste qu’Apple a une longueur d’avance sur OnePlus sur un aspect en particulier : le support des mises à jour. L’iPhone 16 Pro Max devrait recevoir les nouvelles versions d’iOS pendant au moins six ans, contre quatre ans pour le OnePlus 13.

Deux smartphones ultraperformants

Apple A18 Pro versus Snapdragon 8 Elite. Un combat de titans ; les deux meilleures puces du moment. Autant l’écrire : les performances ne sont, et ne seront jamais un problème sur les OnePlus 13 et iPhone 16 Pro Max. On peut lancer absolument tous les jeux du marché en qualité maximum et dans une excellente fluidité.

Nos benchmarks nous apprennent toutefois que le OnePlus 13 a une petite longueur d’avance côté GPU. Si le processeur de l’iPhone reste devant, son rival se défend parfaitement bien. En revanche, l’iPhone 16 Pro Max chauffe moins que le OnePlus 13 sur de longues sessions de jeu.

Modèle OnePlus 13 Apple iPhone 16 Pro Max AnTuTu 10 2380948 1751930 AnTuTu CPU 496776 467686 AnTuTu GPU 1127702 631318 AnTuTu MEM 440222 285812 AnTuTu UX 316248 367114 PC Mark 3.0 14162 N/C 3DMark Wild Life Extreme 6860 4363 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 41 FPS 26 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 90 / 119 FPS 59 / 55 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 90 / 212 FPS 60 / 116 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 90 / 483 FPS 60 / 275 FPS Geekbench 6 Single-core 3171 3387 Geekbench 6 Multi-core 9721 8330 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 24176 N/C

Deux très bons photophones

OnePlus revoit (un peu) sa copie en photo par rapport au précédent modèle. Suffisant pour aller se frotter à l’ensemble de l’iPhone 16 Pro Max, qui n’a pas grand-chose à prouver ?

OnePlus 13

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.6, OIS ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, f/2.0 ;

Téléobjectif 3x : 50 Mpx, f/2.6, OIS ;

Selfie : 32 Mpx, f/2.4.

iPhone 16 Pro Max :

Grand-angle : 48 Mpx, f/1.8, sensor-shift OIS ;

Ultra grand-angle : 48 Mpx, f/2.2, mode macro ;

Téléobjectif 5x : 12 Mpx, f/2.8, sensor-shift OIS ;

Selfie : 12 Mpx, f/1.9, OIS.

OnePlus 13 // Source : ElR – Frandroid iPhone 16 Pro Max // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Comme son aîné, le OnePlus 13 fait un très bon boulot en pleine journée. Le piqué est au rendez-vous, la colorimétrie est flatteuse, sans être extravagante, et l’IA est à la manœuvre pour ajuster l’exposition, notamment dans les scénarios à haute dynamique. Un fonctionnement qui n’est pas très différent de l’approche retenue par Apple, bien que ce dernier pousse parfois un peu trop loin le traitement numérique, frôlant l’excès de netteté dans certains cas.

Source : ElR – Frandroid iPhone 16 Pro Max – grand-angle // Source : ElR – Frandroid Source : ElR – Frandroid

L’une des principales nouveautés de l’iPhone 16 Pro Max est l’adoption d’un nouveau module ultra grand-angle, de 48 mégapixels. Il réduit donc l’écart avec celui du OnePlus 13. pour quel résultat ? Du très bon ! Le niveau de détail est soutenu, l’exposition est très bonne, et les défauts optiques comme la distorsion maîtrisée. Même son de cloche chez OnePlus, même si l’exposition est parfois plus aléatoire, comme nous le soulignions dans notre test.

iPhone 16 Pro Max – ultra grand-angle // Source : ElR – Frandroid Source : ElR – Frandroid

Le téléobjectif du OnePlus 13 surpasse assez largement celui de l’iPhone 16 Pro Max. Avec son module 50 mégapixels, il propose des clichés bien plus clinquants que le smartphone à la pomme, qui trouve vite ses limites dès que la lumière vient à manquer. En effet, son ouverture est également plus généreuse (f/2.6) et la taille du capteur plus conséquente. Bref : autant d’éléments qui permettent au OnePlus 13 de coiffer son concurrent au poteau.

Source : ElR – Frandroid iPhone 16 Pro Max – x15 // Source : ElR – Frandroid iPhone 16 Pro Max – x5 // Source : ElR – Frandroid Source : ElR – Frandroid

L’autonomie ? XXL !

Les concurrents du jour ont de la ressource à revendre, et sont deux smartphones très endurants. Le OnePlus 13 impressionne grâce à sa batterie de 6000 mAh. En comparaison, l’iPhone 16 Pro Max fait figure de poids plume (4685 mAh). Et pourtant, ce dernier s’avère être le plus endurant des deux d’après nos tests.

Pas d’inquiétude : les deux vous permettront de tenir au moins une journée et demie sans avoir à repasser par la case recharge. C’est l’avantage d’opter pour un smartphone XXL.

Pour la recharge en revanche, OnePlus reste maître. Avec un chargeur 100W compatible, on peut le recharger entièrement en 36 minutes seulement. Comptez environ 1h30 pour l’iPhone.

OnePlus 13 // Source : ElR – Frandroid iPhone 16 Pro Max // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

OnePlus 13 ou iPhone 16 Pro Max : lequel choisir ?

Si vous n’êtes pas allergique à Android, on aurait naturellement tendance à vous diriger vers le OnePlus 13. Ce dernier modèle est exemplaire, et surtout beaucoup (beaucoup !) moins cher que son concurrent à la pomme.

Très polyvalent en photo, redoutable de performances et endurant, il n’est surpassé que sur son logiciel — plus durable sur l’iPhone — et sur son écran, presque deux fois moins lumineux que son concurrent.

À vous de voir si ce genre de détails a de l’importance pour vous.