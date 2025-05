OnePlus 13 vs OnePlus 13R : quel téléphone OnePlus choisir ?

Et si le OnePlus 13R, plus modeste que le modèle 13, valait plus le coup que son grand frère ? C’est la question qu’on se pose dans ce nouveau comparatif, qui pourrait vous faire économiser quelques deniers.

Deux smartphones récents, reçus avec un 8/10 dans nos colonnes, qui se distinguent par de nombreux aspects, mais en particulier par leur prix. Le OnePlus 13 est lancé à 1029 euros et le OnePlus 13R à 769 euros. Quel est le meilleur smartphone ? Réponse dans ce versus.

Les fiches techniques des OnePlus 13 et OnePlus 13R

Modèle OnePlus 13 OnePlus 13R Dimensions 76,5 mm x 162,9 mm x 8,5 mm 75,77 mm x 161,72 mm x 8,02 mm Interface constructeur ColorOS OxygenOS Taille de l’écran 6,82 pouces 6,78 pouces Définition 3168 x 1440 pixels 2780 x 1264 pixels Densité de pixels 510 ppp 450 ppp Technologie OLED OLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Puce graphique Qualcomm Adreno 830 Qualcomm Adreno 750 Stockage interne 256, 512 Go 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 50 Mp Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 50

Capteur 3 : 8 Mp Capteur photo frontal 32 Mp 16 Mp Définition enregistrement vidéo 8K@30fps 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.4 5.4 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 6000 mAh 6000 mAh Poids 213 g 206 g Couleurs Noir, Blanc, Bleu Noir, Blanc Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Plus abordable, mais pas négligé

Légèrement plus petit et à peine plus léger, le OnePlus 13R reprend l’essentiel des codes esthétiques de son grand frère. Il se distingue toutefois par des tranches plus plates, là où le 13 joue (un peu) le jeu de la courbure.

Les deux sont bien entendu pourvus de l’interrupteur Alert Slider, constitutif de l’identité de la marque. En revanche, le OnePlus 13 a pour lui une meilleure résistance, grâce à un verre Ceramic Guard, contre Gorilla Glass 7i (au demeurant très bon) sur le 13R. Même son de cloche sur l’étanchéité, avec une certification IP65 sur le 13R contre IP68 sur le OnePlus 13.

Côté finitions, naturellement, le OnePlus 13 a bénéficié d’un peu plus de soin, notamment dans son coloris noir. Plus sobre, d’aucuns diraient classiques, le modèle R apparaît moins clinquant, ce qui trahit son statut de midrange affirmé.

Sur l’écran, ça coince

Nos sondes ont montré que les promesses faites par OnePlus concernant la luminosité de la dalle AMOLED du OnePlus était un peu survendue. Il en est de même pour le 13R dont les valeurs que nous avons mesurées à la sonde sont assez décevantes.

Des deux, le OnePlus 13 s’en sort mieux avec un pic relevé à presque 1200 nits (855 nits sur le 13R). La colorimétrie est également un peu plus heureuse sur le plus haut de gamme (sans être extravagante, entendons-nous bien).

Du reste, la fréquence adaptative de 120 Hz garantit une très bonne fluidité dans la navigation. On notera cependant que l’écran du OnePlus 13 est, techniquement, capable de proposer une image plus fine avec la résolution QHD+. Par contre, c’est bien du Full HD qui est sélectionné par défaut. Le OnePlus 13R, lui, peut opter pour un intermédiaire intéressant, souvent appelé « 1,5K », et qui demande moins de compromis à la fois sur la batterie et sur la finesse d’affichage.

Des fonctionnalités pratiques

Côté logiciel, ce sera moins un duel qu’un état des lieux. En effet, les deux OnePlus du jour tournent sous OxygenOS et Android 15. Une interface très agréable à l’œil et au doigt, qui propose des fonctionnalités bien pensées, comme cette capsule singeant la Dynamic Island des iPhone.

Le smartphone d’Apple est d’ailleurs une inspiration évidente, notamment du panneau de raccourcis qui se distingue désormais de celui des notifications. Apple toujours, avec cette possibilité de partager (facilement) une image avec un iPhone grâce à un ersatz d’AirDrop (l’iPhone cible doit télécharger une application tierce).

On trouve également plusieurs fonctionnalités IA, comme du résumé de texte, un assistant de rédaction, ou d’évidents outils de retouche photo. Dommage que la plupart (notamment le résumé par IA) ne soient pas encore disponibles en français. Ça viendra.

Pour finir, OnePlus promet 4 ans de mises à jour Android, et 6 ans de patchs de sécurité sur ses deux smartphones.

Deux smartphones très performants

C’est l’évidence même : le OnePlus 13 est plus performant que son petit frère. Sa puce Snapdragon 8 Elite dernier cri fait des merveilles, et chauffe très peu. Pour autant, le OnePlus 13R bénéficie de la puce de l’an dernier de Qualcomm, l’irrésistible 8 Gen 3.

Dans les deux cas, on profite donc d’un mobile ultraperformant, à l’aise dans tous les scénarios possibles et imaginables. Même les jeux gourmands ne lui résistent pas.

Modèle OnePlus 13 OnePlus 13R AnTuTu 10 2380948 2084352 AnTuTu CPU 496776 455038 AnTuTu GPU 1127702 888355 AnTuTu MEM 440222 411768 AnTuTu UX 316248 329191 PC Mark 3.0 14162 15441 3DMark Wild Life Extreme 6860 5007 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 41 FPS 30 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 90 / 119 FPS 60 / 68 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 90 / 212 FPS 60 / 120 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 90 / 483 FPS 60 / 317 FPS Geekbench 6 Single-core 3171 2240 Geekbench 6 Multi-core 9721 6749 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 24176 16548

Un gap en matière de photographie

On l’observe rapidement à la lecture des fiches techniques : le gros des concessions que demande le modèle le moins onéreux se retrouve en photographie. Même si, nous allons le voir, le 13R a de la ressource.

OnePlus 13

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.6, OIS ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, f/2.0 ;

Téléobjectif 3x : 50 Mpx, f/2.6, OIS ;

Selfie : 32 Mpx, f/2.4.

OnePlus 13R

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.8, OIS ;

Ultra grand-angle : 8 Mpx, f/2.2 ;

Téléobjectif 2x : 50 Mpx, f/2.0, OIS ;

Selfie : 16 Mpx, f/2,4.

Le OnePlus 13 est un très bon photophone. Il propose une exposition parfaite, et ne surjoue pas la colorimétrie. Sans aller jusqu’à dire que tout est parfaitement neutre, on ne trouve rien de dévalorisant à dire à son objet. Il saura, systématiquement ou presque, vous offrir des clichés à la hauteur de vos attentes. La bonne nouvelle, c’est que cela est également vrai pour le 13R — modulo les couleurs qui sont parfois un peu exagérées. Si le capteur est un peu moins lumineux que celui de son grand-frère, il reste très pertinent en journée. De nuit, il faudra simplement s’attendre à un bruit un peu plus présent.

Avec l’ultra courte focale, le compte n’y est plus du tout pour le OnePlus 13R. On ne peut pas lui en vouloir : la définition du capteur est tout simplement trop basse, et ne peut offrir des photographies exceptionnelles. Dans cet exercice, le OnePlus 13 et ses 50 mégapixels fanfaronnent avec un niveau de détail très important — même des efforts peuvent être faits sur l’exposition.

Le téléobjectif du OnePlus 13 a pour lui un zoom optique plus généreux, avec un grossissement 3x contre 2x sur le 13R. Une longueur focale qui équivaut à 75mm contre environ 50 mm, qui sont très efficaces dans leur domaine respectif. Forcément, le premier sera plus polyvalent, et parachève la grande qualité optique de l’ensemble de la configuration du OnePlus 13. De l’autre, si l’on s’abstient d’exagérer du zoom numérique sur le 13R, on conserve une très bonne qualité d’image, même jusqu’à 10x.

Une autonomie toujours excellente

Nos smartphones du jour sont tous deux équipés d’une grande batterie de 6000 mAh, et d’un processeur relativement économe en énergie. Dans nos tests, nous n’avons jamais vécu l’autonomie comme un frein, au contraire.

Les deux sont tout à fait à l’aise pour vous amener à la fin de votre journée avec encore une belle réserve d’énergie sous le coude. Les plus économes n’auront aucun mal à obtenir deux jours d’autonomie de leur OnePlus 13 ou OnePlus 13R.

Côté recharge, en revanche, le OnePlus 13 a une petite avance sur le 13R avec une puissance de 100W contre 80W en entrée. Il ne demande que 37 minutes pour regagner 100% d’autonomie, contre 52 minutes pour le OnePlus 13R. On a vu bien pire !

OnePlus 13 ou OnePlus 13R : lequel choisir ?

Épineuse question que celle-ci. On l’a exploré dans ces quelques lignes : le OnePlus 13R est un smartphone très, très intéressant, qui a même de quoi faire rougir son grand-frère dans certains domaines, notamment les performances.

C’est qu’il faut resituer que presque 300 euros séparent les deux smartphones. Si votre budget est serré, alors aucune hésitation : partez sur le OnePlus 13R. En revanche, si vous pouvez vous permettre une petite allonge et que vous voulez être sûr de bénéficier du meilleur écran, des meilleures performances et surtout de la meilleure polyvalence en photo, alors le OnePlus 13 est le plus indiqué.