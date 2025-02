Samsung Galaxy S25 Ultra vs Honor Magic 7 Pro : quel téléphone haut de gamme choisir ?

Place au sang neuf dans nos comparatifs ! Aujourd’hui, ce sont les deux fleurons de ce début 2025 qui s’affrontent dans un duel qui s’annonce explosif. Alors, qui du S25 Ultra et du Magic 7 Pro décrochera la timbale ?

Nous nous sommes déjà risqués à un comparatif préliminaire du tout nouveau Samsung Galaxy S25 Ultra avec son prédécesseur. Il est aujourd’hui question d’opposer le nouveau fleuron du sud-coréen à son rival chinois Honor, de plus en plus agressif sur le très haut de gamme. Le Samsung Galaxy S25 Ultra, noté 8/10 dans notre test, s’affiche à partir de 1479 euros. Le Honor Magic 7 Pro, 8/10 également, est proposé à partir de 1099 euros. Quel est le meilleur smartphone ? Réponse dans ce comparatif.

Les fiches techniques des Samsung Galaxy S25 Ultra et Honor Magic 7 Pro

Modèle Samsung Galaxy S25 Ultra Honor Magic 7 Pro Dimensions 77,6 mm x 162,8 mm x 8,2 mm 77,1 mm x 162,7 mm x 8,8 mm Interface constructeur One UI MagicOS Taille de l’écran 6,9 pouces 6,8 pouces Définition 3120 x 1440 pixels 2800 x 1280 pixels Densité de pixels 498 ppp 453 ppp Technologie AMOLED OLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Elite Puce graphique Qualcomm Adreno 830 Qualcomm Adreno 830 Stockage interne 256 Go, 512 Go, 1024 Go 256 Go, 512 Go, 1024 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 200 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 50 Mp

Capteur 4 : 10 Mp Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 200 Mp Capteur photo frontal 12 Mp 50 Mp Définition enregistrement vidéo 8K@30fps 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 5.4 5.4 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh 5270 mAh Poids 218 g 223 g Couleurs Noir, Argent, Or, Bleu, Vert, Gris Noir, Blanc, Bleu, Gris Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Deux philosophies opposées

Évidemment, les S25 Ultra et Magic 7 Pro sont deux très grands smartphones. Des deux, le premier est plus large quand le second est plus épais, et pèsent environ 220 grammes sur balance. Des poids lourds donc, qui sont vous l’imaginez conçus avec le soin qui s’impose pour des smartphones très haut de gamme.

Pour autant, ces nouveaux modèles évoluent assez peu, par rapport à leurs devanciers. Le S25 Ultra affirme toujours plus son statut de « rectangle avec un écran », quand son rival de chez Honor propose des angles plus doux et un dos légèrement bombé. Deux philosophies opposées donc. Il y en a pour tout le monde !

Nous aurons l’occasion d’y revenir, mais attirons immédiatement votre attention sur l’encoche très « iPhone » qui occupe une belle place sur l’écran du Magic 7 Pro. Si vous désirez le plus grand écran du marché, alors c’est naturellement le S25 Ultra qui tire son épingle du jeu. D’autant que les bordures ont encore minci cette année.

Côté résistances et protections, les deux smartphones profitent d’un verre ultra résistant et sont certifiés IP68. Le Honor ajoute à son attirail une certification IP69 lui permettant de résister à un jet d’eau puissant (mais qui ferait ça ?).

Samsung imperturbable sur l’affichage

Vous l’attendiez sans doute : le Galaxy S25 Ultra repart avec toutes les faveurs en matière de qualité d’affichage. Le grand écran AMOLED 6,9 pouces du dernier flagship impressionne à tous les égards (même si son revêtement antireflets est malheureusement un peu moins impressionnant que l’année dernière).

Sa luminosité plafonne à 2400 nits, quand nous n’avons pas pu dépasser les 1700 nits sur le Magic 7 Pro. Cela reste excellent, et très lisible en extérieur, mais plus un écran est lumineux, et plus il sera facile de le lire sous un soleil de plomb, par exemple.

Pour la colorimétrie, Samsung reste toujours devant avec une bien meilleure couverture du gamut DCI-P3 que son concurrent (77% contre 69%). La calibration des couleurs est néanmoins très satisfaisante sur les deux mobiles.

Enfin, la finesse d’affichage du S25 Ultra est un peu meilleure que chez le voisin chinois, avec une définition QHD+ à 498ppp contre 1200p à 453 ppp.

L’IA partout, tout le temps

Samsung double sa mise sur l’intelligence artificielle, notamment grâce à un partenariat renouvelé avec Google, et par toute sa suite placée sous l’égide Galaxy AI. La plupart des fonctionnalités présentées l’an dernier sont bien en place, tout comme la nouveauté qui permet de demander à Gemini de s’occuper de certaines actions au sein même des applications compatibles.

Mais, pour être parfaitement transparent, on obtient peu ou prou les mêmes fonctionnalités sur le Honor Magic 7 Pro — à quelques exceptions près, évidemment.

Non, ce qui va surtout différencier les deux mobiles, c’est évidemment leur surcouche. S’ils tournent tous les deux sur Android 15, difficile de ne pas préférer One UI 7 à MagicOS 9. Tout est un peu plus joli, plus fluide, mieux animé sur la surcouche de Samsung. Même si Honor progresse annuellement, il lui reste encore une belle marge de progression pour devenir incontournable.

On notera toutefois que les deux smartphones s’inspirent cette année d’Apple et la Dynamic Island de l’iPhone cette année. La Now Bar, chez Samsung, et la Magic Capsule chez Honor affichent, par exemple, le titre en cours de lecture et permettent un accès facilité au media player depuis n’importe quelle application.

Enfin, en termes de mises à jour, Samsung continue de surnager avec sept ans de mises à jour Android garanties, contre cinq sur le Magic 7 Pro.

Un duel de dragons !

Nos deux smartphones du jour sont animés par une puce Snapdragon 8 Elite dernier cri. Sans surprise, les deux offrent des performances stratosphériques, à même de s’atteler à n’importe quelle tâche et d’afficher n’importe quel jeu dans sa qualité maximum — même à 60 fps, et parfois plus !

On soulignera également la très bonne gestion de la température sur les deux modèles.

Modèle Samsung Galaxy S25 Ultra Honor Magic 7 Pro AnTuTu CPU N/C 522117 AnTuTu GPU N/C 1211760 AnTuTu MEM N/C 354810 AnTuTu UX N/C 401187 PC Mark 3.0 N/C 20265 3DMark Wild Life Extreme N/C 6579 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen N/C 39.4 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) N/C 119 / 111 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) N/C 118 / 197 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) N/C 120 / 386 FPS Geekbench 6 Single-core N/C 3068 Geekbench 6 Multi-core N/C 9513 Geekbench 6 Compute (Vulkan) N/C 24409 AnTuTu 10 N/C 2489874 Voir plus de benchmarks

Deux photophones impressionnants

Les Galaxy S Ultra se retrouvent année après année dans les top des meilleurs photophones du marché. On vous vend à peine la mèche : ce n’est pas le S25 Ultra qui viendra nous dédire. Reste que le Magic 7 Pro a de bons arguments à défendre.

Samsung Galaxy S25 Ultra :

Grand-angle : 200 Mpx, f/1.7, OIS ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, f/1.9 ;

Téléobjectif 3X : 10 Mpx, f/2.4, OIS ;

Téléobjectif 5X : 50 Mpx, f/3.4, OIS ;

Selfie : 12 Mpx, f/2.2.

Honor Magic 7 Pro :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1.4-2.0, OIS ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, f/2.0 ;

Téléobjectif 3x : 200 Mpx, f/2.6 ;

Selfie : 50 Mpx, f/2.0.

On peine parfois à réaliser que les clichés sortis du S25 Ultra n’ont pas été pris par un appareil photo hybride haut de gamme. Le niveau de détail, le piqué, est à se décrocher la mâchoire. Le capteur principal sait tout faire et est à l’aise dans tous les scénarios — tout à fait à l’image du smartphone, finalement.

En face, le Magic 7 Pro est également redoutable, avec une très belle restitution des couleurs. La polyvalence est un langage qu’il maîtrise mais, dans l’ensemble, on lui préfère malgré tout son concurrent pour l’ensemble de son œuvre.

À l’ultra grand-angle, le S25 Ultra profite de son nouveau capteur 50 mégapixels pour tirer vers le haut le niveau de détail qui faisait défaut à son aîné. Sans aller aussi loin que le module principal, celui-ci donne parfaitement le change en matière de qualité optique et de colorimétrie.

Le piqué est également au rendez-vous chez Honor, mais on remarque vite que la saturation est parfois un peu exagérée (surtout dans le bleu du ciel). Pas vilain, mais un peu too much à l’occasion.

Ultra grand-angle

Les Magic 7 Pro et S25 Ultra sont moins faciles à différencier sur la longue focale. Même si, d’après nous, le Samsung offre une polyvalence encore accrue grâce à ses deux téléobjectifs dédiés, la très haute résolution du zoom chez Honor compense largement grâce à des niveaux de grossissement optiques franchement convaincants. Ici, mieux vaut laisser les images parler !

x5

Des monstres d’autonomie

Avec leurs batteries respectives de 5000 mAh et 5270 mAh, les Galaxy S25 Ultra et Magic 7 Pro proposent une autonomie conséquente, largement capable de vous emmener jusqu’au bout de votre journée — et même un peu plus.

S’ils ne sont pas les smartphones les plus endurants du marché actuel, ils tiennent la dragée haute à beaucoup d’appareils qui s’épuisent à la moindre charge lourde.

Des deux, le S25 Ultra propose malgré tout une meilleure gestion de la consommation et vous proposera une petite réserve d’énergie supplémentaire qui permettra aux plus économes de tenir, pourquoi pas, deux jours.

Le Magic 7 Pro, lui, tire son épingle du jeu avec sa recharge rapide à 100W, capable de lui redonner des couleurs en 30 minutes ou à peine plus. Chez Samsung, on en reste à du 45W, ce qui se traduit par une recharge complète en un tout petit peu plus d’une heure.

Samsung Galaxy S25 Ultra ou Honor Magic 7 Pro : lequel choisir ?

Le dilemme est conséquent, alors même que plus de 300€ sépare les deux smartphones. Mais, si l’on part du principe qu’opter pour un smartphone haut de gamme signifie opter pour le meilleur du marché, alors nous aurions tendance à vous diriger vers le Samsung Galaxy S25 Ultra.

Bien sûr, le Magic 7 Pro vous donnera pleine satisfaction, et c’est un excellent smartphone. Mais le flagship de Samsung fait tout, un tout petit peu mieux que son concurrent. Et quand on cherche le meilleur, ça compte.