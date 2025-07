Windows 11 : le formatage de texte arrive sur le Bloc-notes

Microsoft commence à déployer sa version modernisée du Bloc-notes avec de nouvelles options de formatage de texte.

Source : Photo de Sunrise King sur Unsplash

Microsoft n’en finit plus d’améliorer son Bloc-notes. Lancée dans les années 1980, cette application a longtemps su garder un style minimaliste propre à la prise de notes rapides, cependant l’arrêt d’applications emblématiques comme WordPad semble pousser Microsoft à augmenter son Bloc-notes de fonctions dont on peut questionner l’usage.

Après l’intégration de l’intelligence artificielle via Copilot, qui permet notamment la réécriture de texte, l’outil accueille désormais une fonctionnalité de mise en forme du texte.

La mise en forme débarque pour tous

Dans un premier temps, réservée aux membres Windows Insider, cette fonctionnalité commence à se déployer pour l’ensemble des utilisateurs, rapporte Windows Latest. Les utilisateurs pourront dorénavant accéder au markdown, un langage permettant de mettre en forme du texte grâce à l’ajout de balises.

Aperçu de la nouvelle fonction de mise en forme du texte sur Bloc-notes. // Source : Windows Latest

À vous les options de gras, d’italique, mais aussi de titres, de listes à puces et autres liens insérés.

Quel intérêt ?

Loin d’être dénué d’intérêt, l’ajout du markdown permet pour les utilisateurs du Bloc-notes d’écrire un texte, de le mettre en forme et de conserver cette mise en forme en copiant son texte dans une autre application de texte la prenant en compte.

Cependant, on peut se poser la question de la mise en place de ces fonctions dans un outil pensé en premier lieu pour sa simplicité d’usage. Les plus réfractaires peuvent néanmoins se rassurer, bien que cette option soit activée par défaut, il est possible en se rendant dans les paramètres de la désactiver pour retrouver un outil plus simple.

