Windows 11 : le premier aperçu du nouvel explorateur de fichiers donne très envie

Des mock-ups de ce qui devrait être le futur design de l'explorateur de fichiers ont été publiés par Windows Central. Un redesign réellement bienvenu et très alléchant.

Voilà plusieurs mois maintenant que l’on entend régulièrement parler d’une refonte de l’explorateur de fichiers de Windows 11. Refonte qui a par ailleurs déjà été aperçue sur le canal Dev des mises à jour du système en juin dernier et apportant notamment des onglets pour simplifier la navigation.

Selon Windows Central, Microsoft compte encore apporter un certain nombre d’améliorations à ce design, intégrant par la même occasion de nouvelles fonctionnalités.

Un aspect plus moderne

Sur les mock-ups partagés par le site spécialisé, on aperçoit évidemment les onglets, mais aussi une refonte du header. Les boutons de navigation y sont mieux mis en avant et un bouton « Home » fait son apparition en plus de celui permettant de revenir à l’affichage du bureau. Cette page d’accueil met en avant des « fichiers recommandés » des « fichiers épinglés » et des « fichiers récents ». Une manière de faciliter l’accès au contenu avant tout.

Les boutons déjà existants (copier, couper, coller, trier, afficher…) descendent quant à eux d’un cran pour se rapprocher du contenu du dossier. Un positionnement qui semble bien plus cohérent. Le menu de navigation, à gauche, gagne aussi en lisibilité et en modernité avec des séparateurs clairs et une surbrillance accrue.

Selon Windows Central, l’un des buts de ce nouveau design est de rendre l’ensemble plus simple à utiliser avec un écran tactile.

De nouvelles fonctions

Outre ce changement d’aspect, cette mise à jour de l’explorateur de fichiers devrait également apporter quelques nouvelles fonctionnalités. Windows Central évoque par exemple une « expérience de visualisation de photos plus riche via une nouvelle Galerie ». Passer sa souris sur une image permettrait ainsi d’avoir un aperçu plus large de celle-ci.

Il serait également possible de mieux organiser les fichiers en leur attribuant des tags et des codes couleur, à l’instar de ce que fait déjà Apple sur macOS.

Enfin, une intégration plus complète de Microsoft 365 permettrait d’accéder rapidement à des conversations provenant de mails pour accentuer le côté collaboratif.

Toutes ces nouveautés devraient arriver dans le courant de l’année 2023. On devrait donc y goûter dès cet été, ou lors de la mise à jour 23H2 de cet automne.

