Est-ce que réinstaller Windows 11 améliore ses performances ? Pas si sûr

Que vaut une installation Windows 11 vieille d’une année face à une réinstallation propre ? Le site PCWorld a fait le test à travers plusieurs applications et jeux avec des résultats parfois surprenants.

Si vous êtes un maniaque de l’optimisation comme moi, il peut vous arriver de ressentir le besoin de réinstaller Windows sur votre PC. Une sorte de purification de votre ordinateur qui n’en avait peut-être pas besoin, alors que cette habitude atteignait son paroxysme sous Windows XP, il y a maintenant 20 ans.

Mais est-ce une réinstallation « propre » de Windows 11 est-elle forcément synonyme de meilleures performances ? Dans l’inconscient collectif des PCistes, la réponse pourrait sembler évidente, tant la manipulation relève davantage du TOC que d’une pratique qui a prouvé son efficacité.

C’est ce qu’a voulu tester le site PCWorld dans sa dernière vidéo, en comparant les performances d’un PC « sale » avec une installation de Windows 11 vieille de plus d’un an et un PC sur lequel Windows 11 vient tout juste d’être réinstallé. Et les résultats ne sont pas aussi probants qu’on le penserait.

La réinstallation n’est pas la panacée de l’optimisation Windows

Le site a testé deux processeurs modernes et haut de gamme, l’AMD 9950X3D à 16 coeurs et le 9800X3D à 8 coeurs. Sur les premiers tests synthétiques, les différentes sont minimes et pourraient relever de la marge d’erreur.

L’écart dans Cinebench est de l’ordre de 1,5 à 3% entre l’installation propre et sale, tout comme dans Blender, alors que Photoshop peut être 1,4% plus rapide. Pour l’AMD 9800X3D, les résultats sont même inférieurs sur la nouvelle installation de Windows 11 dans certains cas.

En jeu, les résultats sont inconsistants selon les titres. Cyberpunk 2077 est ainsi plus lent sur la nouvelle installation avec le 9800X3D, mais offre des 1% Low en hausse. C’est l’inverse pour F1 2024, qui est moins performant sur l’installation « propre » du 9950X3D. Seul Rainbow Six Siege montre un gain substantiel de performance de 14% pour le 9800X3D sur une nouvelle installation de Windows.

Source : PCWorld

Des résultats qui ne permettent pas de tirer des leçons définitives sur une pratique aussi répandue que la réinstallation de Windows. Un constat qui s’explique par la nature inconstante du système de Microsoft lorsqu’il est couplé à des processeurs aussi modernes.

Une différence minime

L’année dernière, Hardware Unboxed était arrivé aux mêmes conclusions sur un PC Windows équipé d’une puce AMD. Il faut dire que les débuts du constructeur avec ses derniers processeurs ont été criblés de soucis de pilotes et de scheduling, résolus par des mises à jour de Windows 11 bénéfiques pour les performances en jeu.

Il n’en reste que le test de PCWorld reste loin de la réalité des utilisateurs, avec le meilleur du matériel grand public couplé à 64 Go de RAM. Les écarts sont en effet bien trop mesurés dans certains cas pour les attribuer à la simple réinstallation du système.

Plus le matériel évolue, plus ces différences seront cependant négligeables. Réinstaller Windows 11 sur un PC équipé d’un processeur haut de gamme moderne n’aura pas forcément autant d’impact comparé à une configuration plus modeste.

À l’ère des SSD et NVMe ultra-rapide, des processeurs multicœurs avec une large quantité de cache et multiples CCD, la mise à jour matérielle semble être le seul moyen de gagner en performances.