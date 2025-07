Microsoft explose sa demande énergétique à cause de l’IA

L’engagement à la neutralité carbone de Microsoft pourrait être remise en cause à cause de son développement massif dans le secteur de l’IA.

En 2020, Microsoft s’est engagée à devenir neutre en carbone d’ici 2030. Mieux, elle souhaite également compenser l’ensemble de ses émissions de CO₂ depuis sa création d’ici 2050. Cependant, le développement rapide de l’intelligence artificielle, redistribue les cartes. Cette technologie énergivore, mais très demandée et populaire a permis à Microsoft de gagner 200 milliards de dollars de bénéfices nets. Une somme colossale qui pourrait bouleverser ses ambitions écologiques.

Une demande énergétique croissante

Microsoft a constaté une augmentation de 23,4 % de ses émissions de carbone à cause de l’IA. Du côté de la demande énergétique, ça n’est pas mieux. L’entreprise constate une hausse de 168% de sa demande, rapporte Windows Central. Des augmentations défendues par Brad Smith, vice-président de Microsoft, qui précise que les engagements pour 2030 constituent un « marathon, et non un sprint ».

Tout en qualifiant les augmentations de carbone comme « modestes » comparé à la demande énergétique, Smith reconnaît toutefois la nécessité d’« apporter davantage d’électricité décarbonée aux réseaux ». Pour y parvenir, Microsoft compte sur un projet technologique ambitieux : la construction d’un réacteur à fusion nucléaire. Pour le moment en cours de conception, cette technologie promet de produire une énergie propre, sans les déchets qu’on connaît aux réacteurs actuels.

Reste maintenant à savoir si cette technologie sera prête dans les temps pour répondre aux besoins de l’entreprise.