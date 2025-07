Si si, le Xbox Game Pass est bien rentable, mais ça ne veut rien dire

Après les licenciements à répétition chez Xbox, la question du caractère vertueux du Xbox Game Pass se pose. Le service d’abonnement est rentable pour Microsoft, mais cela ne dit pas tout.

Mercredi 2 juillet, Microsoft a annoncé le licenciement de 9000 de ses salariés. Son activité jeu vidéo a été violemment touché par cette nouvelle vague, avec plusieurs jeux annulés, un studio fermé et des centaines de personnes mises à la porte.

Pour aller plus loin

« Tout a changé » : comment Microsoft s’est égaré en seulement trois ans

De quoi une nouvelle fois, poser la question de la stratégie Xbox posée par Phil Spencer au cours des dix dernières années, depuis qu’il en a pris la tête. Un sujet de discord revient particulièrement : la pérennité du Xbox Game Pass.

Le Xbox Game Pass est rentable : ca veut dire quoi ?

Christopher Dring a eu l’occasion de s’entretenir avec des représentants de Microsoft. Le journaliste est spécialisé dans l’analyse de l’industrie du jeu vidéo. Pour la première fois, Microsoft apporte des clarifications essentielles sur la façon dont il fait les comptes de son activité Xbox.

On apprend donc que le Xbox Game Pass est réellement rentable pour Microsoft. Il rapporte davantage qu’il ne coûte. Reste à comprendre le détail de calcul. Si on arrive facilement à imaginer comment est calculé le chiffre d’affaires du service, une simple multiplication des abonnés par le prix de l’abonnement en somme, la question des dépenses est bien plus complexe.

Qu’est-ce que Microsoft intègre dans les coûts du Xbox Game Pass ? Les chèques aux éditeurs et développeurs tiers pour intégrer leurs jeux dans le service, le marketing, le coût de maintenance du service.

Enfin un super flux, sans superflu Pas besoin de téléphone et de décodeur TV ? Avec B&YOU Pure Fibre, payez uniquement pour l’essentiel, sans engagement. Une offre 100 % fibre, 0 superflu, pour ceux qui veulent le meilleur… et rien d’autre.

Autrement dit, Microsoft n’intègre pas dans les « dépenses » du Xbox Game Pass, le coût d’intégration day one de ses propres jeux. Cela interroge forcément quand Microsoft a promis que tous les jeux Xbox Game Studios seraient présents day one dans le service.

Même avec les jeux first party, le Xbox Game Pass est rentable

Toutefois, Christopher Dring a une précision importante à apporter. Même en intégrant « des pertes de vente » dû à l’ajout des jeux Xbox Game Studios, Bethesda et Activision Blizzard au catalogue, le Xbox Game Pass serait quand même rentable.

Mais malgré tout cela, des sources m’ont contacté pour m’indiquer que même en incluant les pertes de revenus liées aux jeux first party (pas seulement les ventes unitaires, mais aussi les microtransactions), le Game Pass reste rentable.

Reste que si le Xbox Game Pass est rentable au sens que propose Microsoft, cela n’empêche pas les questions sur la pérennité du service à l’égard des développeurs. En effet, Microsoft fait peser le poids de l’intégration des jeux aux Game Pass sur chacun de ses studios.

C’est à chaque studio de prendre à sa charge la pénalité d’avoir à mettre ses jeux dans le Game Pass, et de rattraper cette pénalité par la vente des jeux hors de l’abonnement, la vente de DLC et autre microtransaction. C’est aussi ce qui explique l’émergence des « accès anticipé » de plusieurs jours pour les jeux Xbox Game Pass, détournant la définition du « day one ».

Pour aller plus loin

Starfield : Microsoft détourne la promesse du Xbox Game Pass et les chiffres lui donnent raison

À ce titre, Christopher Dring note que le lancement des jeux sur PlayStation 5 facilite grandement la capacité des studios à vendre leurs jeux, la plateforme de Sony ne proposant pas le Xbox Game Pass.

Le Xbox Game Pass n’a pas réussi sa mission

Malgré cette bonne nouvelle sur la profitabilité du service d’abonnement de Xbox, on doit constater que le Xbox Game Pass de Microsoft est malgré tout sans doute un échec à ce stade dans la stratégie globale de Xbox.

Le nombre d’abonnés n’est plus en croissance et reste très loin de l’objectif de Microsoft. Surtout, le service devait servir de fleuron pour aider la firme à vendre ses Xbox par millions. Malheureusement, les Xbox Series se vendent encore moins bien que la Xbox One, déjà considérée comme un échec.

Aujourd’hui, Microsoft continue de proposer son Xbox Game Pass, mais sa stratégie pivote vers celle d’un éditeur multiplateforme commercialisant ses jeux sur Xbox, PlayStation, PC et parfois Nintendo Switch.

La rentabilité pour Microsoft importe peu

La question de la rentabilité du Xbox Game Pass est surtout une question intéressante pour les actionnaires de Microsoft. Après tout, le fait que Sony, Sega, Microsoft et Nintendo ait pu vendre des consoles à perte pendant plusieurs années n’étaient pas un sujet de remise en question de leur modèle économique. Mais ici, ce sont les joueurs qui en font souvent un sujet de la fameuse « guerre des consoles » entre Xbox et PlayStation.

Ce qui a du sens pour l’industrie du jeu vidéo, pour les joueurs et les développeurs, c’est surtout de savoir si le modèle du Game Pass est un modèle vertueux pour les studios de jeux vidéo qui intègrent leurs titres dans le catalogue, que ce soit des studios Microsoft ou non.

Ici les avis divergent. Certains développeurs sont plus que satisfaits d’avoir proposé leurs jeux dans le Game Pass. Le chèque de Microsoft a permis aux développeurs de souffler sur la fin de leur développement, et la visibilité donnée par l’intégration du jeu peut parfois être vertueux en termes de bouche-à-oreille. De même, les jeux multijoueurs peuvent bénéficier de ce boost de joueurs sur leurs serveurs et cela peut pousser les ventes sur Steam et PS5.

À l’inverse, d’autres développeurs estiment avoir été perdant dans l’opération. Les chèques de Microsoft ne sont plus aussi avantageux qu’aux débuts du service, désormais que la firme possède une galaxie géante de studios maison. La multiplication des services concurrents et des sorties dans le Game Pass et a aussi dilué le gain de visibilité donné au titre. Enfin, l’impact sur les ventes de jeux semble trop fort, en particulier pour un titre qui vient d’être mis sur le marché au prix fort.

Pour les joueurs, le Xbox Game Pass reste sans aucun doute l’un des meilleurs bons plans de l’industrie, permettant au passage à certains de redécouvrir les joies du jeu vidéo.