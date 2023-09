Starfield : Microsoft détourne la promesse du Xbox Game Pass et les chiffres lui donnent raison

Starfield est déjà disponible sur PC et Xbox, mais pas dans l'abonnement Xbox Game Pass de Microsoft. La firme est discrètement revenue sur sa promesse du « day one » pour certains de ses fleurons.

Depuis 2018, Microsoft fait une promesse très forte avec le Xbox Game Pass, son catalogue de jeu vidéo par abonnement. À l’image de Netflix, Microsoft promet que ses productions maison, issues de Zenimax Bethesda ou des Xbox Game Studios, seront disponibles dès leur sortie dans le service.

Autrement dit, plutôt que de débourser 80 euros pour un jeu, vous avez le choix de vous abonner pour un mois à partir de 9,99 euros et de jouer au jeu complet. C’est d’autant plus fort comme stratégie que le gros des ventes d’un jeu se fait habituellement à son lancement. Avec cette promesse, Microsoft prend donc le risque de diminuer les ventes de ses jeux au profit d’une augmentation du nombre d’abonnés.

Starfield n’est pas disponible dans le Game Pass au lancement

Mais voilà, depuis quelques mois, Microsoft est discrètement revenue sur sa promesse. Pour certains de ses gros titres, la firme ne propose plus du day one pour le Xbox Game Pass, ou en tout cas plus vraiment. En effet, le jeu Starfield est disponible depuis ce matin, 1er septembre, sur Steam sur PC et Xbox, mais seulement pour l’achat d’une version premium du jeu. Tout est fait pour mettre en lumière cette date de sortie du 1er septembre, comme le montre la publication des tests par la presse le 31 août au soir et les nombreux streams sur Twitch faisant la publicité du titre.

La version Game Pass correspond à la version standard dont la sortie est prévue le 6 septembre. Si vous êtes abonné au service et que vous souhaitez jouer dès maintenant, la firme a tout prévu avec son Starfield Premium Edition Upgrade commercialisé à 34,99 euros. Ce DLC permet de faire grimper la version Game Pass du jeu en version Premium, et donc de lancer l’aventure dès maintenant. Microsoft avait procédé de la sorte pour le lancement de Forza Horizon 5.

Vous l’aurez compris, il y a désormais un lancement à deux vitesses du côté de Microsoft pour les grosses sorties. D’abord, un lancement pour celles et ceux qui mettent la main au portefeuille pour s’acheter le jeu, puis un lancement quelques jours après sur le Xbox Game Pass.

Évidemment, pour ne pas trahir sa promesse, Microsoft parle d’un « accès anticipé », mais on tord quelque peu ce que recouvre habituellement ce terme. En général, un accès anticipé se fait sur plusieurs mois, voire plusieurs années, pour aider au développement du jeu. Par exemple, l’accès anticipé de Baldur’s Gate 3 est disponible depuis octobre 2020, alors que le jeu a été lancé le 3 août 2023 sur PC.

Les chiffres donnent raison à Microsoft

Dans les premières heures du lancement anticipé du jeu sur Steam, Starfield a enregistré quelque 234 502 joueurs connectés simultanément au titre. Il faut évidemment retirer les codes offerts aux influenceurs et à la presse, qui ont pu recevoir tardivement le jeu, mais cela doit représenter une simple goutte dans ce grand nombre.

Autant de joueurs qui ont donc consenti à acheter l’édition premium à 99,99 euros pour pouvoir y jouer sur Steam dès le 1er septembre. Ce chiffre n’intègre pas non plus les joueurs connectés directement sur Xbox qui ont pu faire le même achat.

Avec ces premiers résultats, Microsoft aura sans doute la volonté de continuer cette stratégie de l’accès anticipé payant quelques jours avant la sortie du jeu.

