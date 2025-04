Xbox est en train de gâcher une opportunité en or

Plusieurs jeux réunissant succès critique et commerciale sont dans le Xbox Game Pass, pourtant Microsoft reste quasi-muet.

Avowed ? 80/100 sur OpenCritic. Blue Prince ? 94/100 ! Et Clair Obscur: Expedition 33 ? 97/100 ! Sans compter The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered sorti le 22 avril ou Doom The Dark Ages qui arrivera dans quelques semaines le 15 mai 2025.

Quel est le point commun entre tous ces jeux qui s’enchainent et semblent chacun prêt à concourir à la catégorie du jeu de l’année ? Ils sont tous disponibles dès maintenant dans le Xbox Game Pass de Microsoft.

Le service de jeu vidéo par abonnement proposé par Xbox a depuis ses débuts une bonne réputation, mais le catalogue a aussi parfois connu quelques passages à vide. Là, c’est le contraire, le service enchaine perle sur perle.

Alors pourquoi Microsoft ne semble pas au courant ?

Service minimum sur le marketing

Si vous suivez les réseaux sociaux de Xbox, vous pourrez trouver quelques publications faisant la promotion de The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered ou Clair Obscur: Expedition 33 à l’occasion de leur lancement, mais on est très loin du martelage.

Surtout, la marque ne précise parfois même pas que les jeux sont disponibles dans le Xbox Game Pass dans ses publications. Pour un service qui a longtemps occupé le cœur des préoccupations de Xbox, sur toutes les bouches de ses cadres pendant de nombreux interviews, cela peut paraître étrange.

Avec de tels jeux ajoutés à son catalogue, Xbox pourrait aller beaucoup plus loin avec des publicités sur YouTube, Twitch et même à la TV. La marque pourrait aussi relancer une vague de partenariat avec des influenceurs pour découvrir certains des jeux sur Twitch. Bref, débloquer le budget marketing quand le produit est au top de sa forme.

Que fait Xbox ?

Xbox semble en réalité trop concentré au tournant que prend sa stratégie. La marque se détache quelque peu de ce rôle de fabricant de console et entame plusieurs changements profonds de philosophie.

Tout d’abord, Microsoft commercialise de plus en plus de jeux sur des plateformes concurrentes. Par exemple, The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered est disponible sur Steam, mais aussi sur PlayStation 5.

Par ailleurs, Microsoft souhaite transformer l’identité de Xbox. L’écosystème Xbox est en train de s’étendre à de nouveaux écrans. Depuis le 24 avril, il est possible de jouer aux jeux Xbox sur un téléviseur LG, que ce soit des jeux achetés ou des jeux par abonnement.

Enfin, Xbox semble de plus en plus près d’un lancement de nouveaux appareils en partenariat avec d’autres fabricants, à commencer par une Xbox portable développée par Asus.

Là-dedans, faire la promotion du Xbox Game Pass parait être une idée relique de la précédente ère de Xbox et pourtant, c’est sans doute une très forte opportunité que la marque ne semble voir ni saisir.