Journée noire chez Xbox : fermeture de studios, licenciements, annulation de jeux, on fait le point

C’est une journée d’angoisse et de tristesse qu’ont vécu les salariés du groupe Microsoft, et plus particulièrement dans son activité jeu vidéo, au sein des studios Xbox, Activision Blizzard et Zenimax Bethesda.

Malgré ses bénéfices records, 200 milliards de dollars en 2 ans, Microsoft a annoncé une nouvelle vague de licenciement à l’échelle du groupe pour renvoyer près de 9000 personnes.

Nous avons découvert l’étendue des dégâts tout au long de la journée du 2 juillet aux États-Unis, dans la soirée du 2 au 3 juillet en France. Une journée où les salariés pouvaient petit à petit découvrir leur sort, parfois par une déconnexion de leur compte Slack avant même un message des ressources humaines.

Ce jeudi 3 juillet, nous pouvons faire un premier bilan de la journée noire traversée par Microsoft.

Microsoft a mis à la porte plus de 9000 personnes, notamment chez Xbox. Voici la liste des équipes touchées, rapportées dans la presse.

D’autres studios au sein de Microsoft Gaming auraient été également impactés sans que l’on puisse en mesurer les dégâts à ce stade. Sont mentionnés Undead Labs (State of Decay) et trois filiales d’Activision : Sledgehammer, Beenox et High Moon.

Au-delà des équipes de développement au sein des studios, ce sont aussi des équipes au cœur de Xbox qui ont été touchées par cette vague de licenciement.

Mike Mongeau, responsable de l’équipe Xbox Family and Child Safety, qui supervise le contrôle parental, mais aussi toutes les fonctions permettant aux familles de profiter de l’écosystème Xbox, a été licencié et le raconte sur LinkedIn. Son équipe aurait été lourdement touchée.

De même The Verge rapporte que l’équipe Xbox User Research qui travaille à l’expérience utilisateur a été touchée. Il s’agit d’une équipe cruciale dans l’écosystème pour améliorer la qualité des interfaces et l’ergonomie des logiciels et jeux Xbox, mais aussi des outils de développements.

Certains studios semblent pour le moment avoir été épargnés par cette vague de licenciements.

Gauthier Andres, journaliste pour Origami, indique que c’est le cas d’Arkane Lyon (Blade) et MachinesGames (Indiana Jones, Wolfenstein).

Double Fine Production (Psychonauts 2, Keeper) aurait également été préservé.

En 2018, Microsoft décide d’investir massivement dans sa capacité à produire des jeux vidéo en rachetant plusieurs studios comme Ninja Theory, Playground Games, Compulsion Games ou encore Undead Labs.

La firme décide également de créer un tout nouveau studio de jeu vidéo : The Initiative. Basé à Santa Monica en Californie, il devait devenir le studio des « AAAA » primé du groupe face à Santa Monica Studio et Naughty Dog chez PlayStation. Microsoft avait recruté plusieurs vétérans de l’industrie, notamment Darrell Gallagher (ex-Crystal Dynamics, Tomb Raider), Christian Cantamessa (scénariste de Red Dead Redemption) et Brian Westergaard (Producteur sur le reboot de God of War).

Plusieurs enquêtes de la presse ont dévoilé que le développement du premier jeu du studio se déroulait particulièrement mal avec un turnover important des équipes. Microsoft avait débauché l’aide de deux studios externes : Crystal Dynamics et Certain Affinity, pour permettre d’avancer le développement.

Les derniers échos en date soulignaient que le développement du jeu avançait à très bon rythme.

Sept ans plus tard, The Initiative ferme ses portes sans avoir pu lancer ce projet : un reboot de Perfect Dark dévoilé à travers plusieurs bandes-annonces au fil des ans.

Plusieurs jeux ont été annulés par Microsoft du fait de ces licenciements :

Plusieurs autres projets non annoncés auraient été annulés par Microsoft sans que l’on connaisse les détails. D’après Matt Booty, responsable des Xbox Game Studios, 40 jeux seraient toujours en cours de production chez Microsoft.

Everwild était supposé être le prochain jeu de Rare après le succès de Sea of Thieves. Présenté en novembre 2019, le jeu avait rapidement disparu des annonces de Microsoft.

Des enquêtes de la presse ont révélé que le développement du jeu avait connu un reboot, et que les équipes n’arrivaient pas à matérialiser leur vision dans un jeu vidéo.

En octobre 2024 pourtant, Phil Spencer, le patron de Microsoft Gaming, a rendu visite aux équipes de Rare pour découvrir l’état du jeu et commentait : « Super journée à Rare, traîner avec les développeurs à leurs bureaux et jouer à Everwild ».

En février 2025, il y a quelques mois seulement, Phil Spencer indiquait dans un podcast qu’Everwild était son jeu Xbox le plus attendu et qu’il était satisfait du progrès réalisé par l’équipe de développement.

Gregg Mayles, Game Designer depuis 35 ans chez Rare quitte le studio suite à l’annulation du jeu, comme le révèle VGC. Louise O’Connor, un autre historique du studio, serait également sur le départ.

Avec le rachat d’Activision Blizzard et Zenimax, Microsoft est devenue le studio et l’éditeur de jeu vidéo le plus important de l’industrie, au moins en Amérique du Nord.

Au-delà de ses propres salariés, la firme fait appel à de nombreux sous-traitants et personnes externes. On peut facilement imaginer qu’ils feront aussi les frais dans un deuxième temps de ces coupes budgétaires.

On peut en particulier s’inquiéter du sort de Crystal Dynamics, filiale du groupe Embracer qui a lui aussi procédé à de nombreuses fermetures de studios et vagues de licenciements. Le studio est au travail sur un tout nouveau jeu Tomb Raider pour Amazon Games, mais semblait en attendant payer les factures grâce à son contrat de développement sur Perfect Dark. Il prend fin avec la fermeture du studio The Initiative et l’annulation du jeu.

Voici le message envoyé par Phil Spencer à toutes les équipes de Microsoft Gaming, publié dans les colonnes de The Verge. Elle a été traduite avec DeepL.

Il est essentiel de hiérarchiser nos opportunités, mais cela n’enlève rien à l’importance de ce moment. Pour dire les choses simplement, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd’hui sans le temps, l’énergie et la créativité de ceux dont les rôles sont concernés. Ces décisions ne sont pas le reflet du talent, de la créativité et de l’engagement de ces personnes.

Je reconnais que ces changements interviennent à un moment où nous avons plus de joueurs, de jeux et d’heures de jeu que jamais auparavant. Notre plateforme, notre matériel et notre feuille de route n’ont jamais semblé aussi solides. Le succès que nous connaissons actuellement repose sur des décisions difficiles que nous avons prises précédemment. Nous devons faire des choix maintenant pour continuer à réussir dans les années à venir et un élément clé de cette stratégie est la discipline qui consiste à donner la priorité aux opportunités les plus fortes. Nous protégerons ce qui est florissant et concentrerons nos efforts sur les domaines qui présentent le plus grand potentiel, tout en répondant aux attentes de la société à l’égard de notre activité. Cette approche ciblée signifie que nous pouvons offrir des jeux et des expériences exceptionnels aux joueurs pour les générations à venir.

Aujourd’hui, nous partageons des décisions qui auront un impact sur les collègues de toute notre organisation. Afin de positionner Microsoft Gaming sur la voie d’un succès durable et de nous permettre de nous concentrer sur les domaines de croissance stratégiques, nous mettrons fin ou réduirons le travail dans certains domaines de l’entreprise et suivrons l’exemple de Microsoft en supprimant des couches de gestion afin d’accroître l’agilité et l’efficacité. Par respect pour les personnes touchées aujourd’hui, les détails des notifications d’aujourd’hui et des changements organisationnels seront communiqués par vos chefs d’équipe dans les jours à venir.

Voici la note envoyée par Matt Booty, en charge des studios Xbox, aux salariés du groupe, rapportée par Windows Central. Elle a été traduite avec DeepL.

Nous avons pris la décision d’arrêter le développement de Perfect Dark et d’Everwild, ainsi que de mettre un terme à plusieurs projets non annoncés dans notre portefeuille. Dans le même temps, nous fermons l’un de nos studios, The Initiative. Ces décisions, ainsi que d’autres changements au sein de nos équipes, reflètent un effort plus large pour ajuster les priorités et concentrer les ressources afin de préparer nos équipes à une plus grande réussite dans un paysage industriel en mutation. Nous n’avons pas fait ces choix à la légère, car chaque projet et chaque équipe représentent des années d’efforts, d’imagination et d’engagement.

La stratégie globale de notre portefeuille reste inchangée : créer des jeux qui passionnent nos joueurs, continuer à développer nos plus grandes franchises et créer de nouvelles histoires, de nouveaux mondes et de nouveaux personnages. Nous avons plus de 40 projets en développement actif, une dynamique continue sur les titres livrés cet automne, et une liste solide pour 2026.

Pour les personnes directement touchées, nous travaillons en étroite collaboration avec les RH et les dirigeants des studios afin de leur apporter un soutien, notamment sous la forme d’indemnités de licenciement, d’une aide à la transition de carrière et, dans la mesure du possible, d’opportunités d’explorer des rôles au sein d’autres équipes.

À tous les employés de nos studios, nous disons merci. Votre créativité et votre résilience continuent de définir ce que nous sommes. Je crois en la force de nos équipes et en la direction que nous prenons pour l’avenir.