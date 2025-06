Xbox – Bethesda – Activision : encore une vague de licenciements massive chez Microsoft

Pour la 4e fois en 18 mois, Microsoft va procéder à une vague massive de licenciements au sein de sa division gaming.

Il semble très loin le temps où Microsoft militait pour qu’on lui permette de racheter Activision Blizzard en matraquant l’argument que ce serait la meilleure chose pour les travailleuses et travailleurs.

En l’espace de 18 mois, la firme est devenue la championne du monde des licences dans l’industrie du jeu vidéo. On lui attribue ainsi déjà plus de 2500 licenciements dans ses branches Xbox, Activision et Bethesda.

Le journaliste Jason Schreier rapporte dans les colonnes de Bloomberg que Microsoft serait sur le point d’annoncer une 4e vague de licenciements. Le journaliste s’attend à un nombre de licenciements « impressionnant ».

Xbox est en pleine transformation

Depuis le rachat d’Activision Blizzard, Microsoft opère petit à petit une transformation radicale de son activité gaming.

Constant que ses profits provenaient de plus en plus de la vente de jeux sur PC et PlayStation, Microsoft a décidé d’embrasser depuis plusieurs mois un rôle d’éditeur multiplateforme en annonçant de plus en plus de ses jeux sur PlayStation 5, et dans certains cas sur Nintendo Switch.

La firme prépare bien une nouvelle génération de console, mais elle ne semble pas du tout centrale dans son écosystème. Même le Xbox Game Pass, pendant un temps la star incontournable chez Xbox, parais être quelque passé de mode.

Récemment, Microsoft a mis de côté son projet de développement d’une console portable au profit d’une machine développée par Asus.