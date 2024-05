Encore un coup dur : Xbox va fermer quatre studios chez Bethesda

Les licenciements et fermetures de studios s'enchainent depuis le début de l'année, notamment chez Xbox qui annonce la fermeture de quatre nouveaux studios chez Bethesda.

Après plusieurs mois de silence, le couperet est tombé sur Arkane Austin : Xbox vient d’annoncer la fermeture du studio Arkane Austin, mais aussi de trois autres studios faisait partie du girond Bethesda. La firme s’était déjà séparée de plus de 1 900 employés au début de l’année suite à son rachat d’Activison Blizzard.

Dans la liste, on retrouve aussi Tango Gameworks, créateurs de The Evil Within, Ghostwire Tokyo et de l’excellence surprise Hi-Fi Rush. Les deux autres studios Alpha Dog Studios et Roundhouse Games, vont être intégrés à Zenimax Online Studios après leur disparition.

Xbox se sépare de quatre studios chez Bethesda

Dans un mail envoyé aux employés (via IGN), Matt Booty, responsable des Xbox Game Studios, a détaillé les raisons de ces fermetures. Celles-ci sont « fondées sur la priorité donnée aux titres à fort impact et sur la poursuite des investissements dans le portefeuille de jeux à succès et de mondes bien-aimés de Bethesda ». Il cite notamment une « redéfinition des priorités en matière de titres et de ressources » pour se concentrer sur les franchises fortes du portefeuille Bethesda.

On ne peut évidemment que citer Redfall, le dernier jeu d’Arkane Austin, qui était sorti avec de nombreux soucis techniques et des retours critiques malheureusement pas à la hauteur du studio et de son éditeur, Xbox. Phil Spencer avait même évoqué le sujet sans détour en amont de la sortie de Starfield, dessinant on l’imagine déjà le sort d’Arkane Austin alors que le studio travaillait à corriger le jeu en plus de se tenir à sa feuille de route.

Le jeu, qui plafonne à 80 joueurs sur Steam actuellement, n’aura pas de nouvelle mise à jour et les possesseurs du DLC promettant de nouveaux héros recevront bientôt une offre de substitution, sans plus de détails.

Matt Booty réitère qu’une telle décision « ne reflète pas la créativité et les compétences des personnes talentueuses de ces équipes, ni les risques qu’elles ont pris pour essayer de nouvelles choses ». On espère donc que les talents concernés seront accompagnés du mieux qu’ils peuvent pour cette transition, alors que l’année 2024 s’annonce comme étant encore la pire pour les travailleurs du jeu vidéo avec une vague de licenciement et fermeture de studios qui dépasse déjà l’année 2023.