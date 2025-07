Le navigateur Brave bloquera sans pitié le très critiqué Windows Recall, voici comment

Brave Software a annoncé que son navigateur empêchera prochainement, par défaut, la fonction Windows Recall de « scanner » vos fenêtres. Une approche proactive qui renforce le positionnement de Brave en tant que défenseur de la vie privée.

Brave tape sur Windows Recall avant même son déploiement à grande échelle // Source : Rubaitul Azad – Unsplash

On s’attendait à ce que Brave ait une dent contre Windows Recall, et c’est donc sans surprise que l’on apprend cette semaine que Brave Software bloquera par défaut, sur son navigateur, les indiscrétions de la nouvelle fonctionnalité de Microsoft — d’ores et déjà critiquée alors que son déploiement graduel est toujours en cours.

Pour rappel, Windows Recall est une fonctionnalité d’enregistrement d’écran optionnelle propulsée par l’IA Copilot de Windows 11. Cette dernière a pour particularité de prendre, à intervalles réguliers, des captures d’écran de chaque fenêtre active sur votre PC pour les analyser et donner lieu ensuite à une recherche avancée en langage naturel.

Recall, une fonction controversée

L’objectif annoncé ? Permettre à l’utilisateur de retrouver rapidement des informations liées à ses activités passées sous Windows 11. L’objectif un peu moins annoncé ? Collecter une importante quantité de données personnelles pour alimenter Copilot et lui permettre de s’améliorer.

Si Microsoft assure avoir fait le nécessaire pour sécuriser Recall (il est effectivement soumis à des restrictions dans l’environnement Windows), cette fonction présente toujours des risques pour la sécurité des données personnelles. C’est dans ce contexte qu’intervient l’annonce de Brave Software.

Brave, chantre du respect de la vie privée… veut sévir

« Compte tenu de l’importance accordée par Brave à la maximisation de la confidentialité, et de ce qui est en jeu ici (l’ensemble de votre historique de navigation), nous avons proactivement désactivé Windows Recall pour tous les onglets Brave », explique ainsi Brave Software dans une note de blog publiée le 22 juillet dernier.

« Nous pensons qu’il est essentiel que votre activité de navigation sur Brave n’aboutisse pas accidentellement dans une base de données persistante, qui est particulièrement propice aux abus (…). », lit-on plus loin.

L’utilisateur garde la main

Sur le plan technique, Brave explique s’appuyer, assez simplement au final, sur l’API SetInputScope de Microsoft… qui permet justement de bloquer le droit de regard de Recall sur un navigateur. Les développeurs de Brave expliquent avoir utilisé cette API pour bloquer Recall sur toutes les fenêtres de Brave, et ce par défaut. L’utilisateur final reste toutefois libre de réactiver, depuis les réglages du navigateur, la « surveillance » de Windows Recall s’il le souhaite.

Notons par contre que cette nouveauté n’est pas encore active à grande échelle dans Brave. Pour l’instant, elle reste testée de manière plus restreinte via le programme de bêta Brave Nightly. Son déploiement final est toutefois attendu dans les prochaines semaines.