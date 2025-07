La nouvelle version de ChatGPT pourrait arriver très bientôt

Après de longues semaines d’attentes et de rumeurs en tout genre, OpenAI s’apprêterait à sortir ChatGPT-5 au début du mois d’août prochain. Une nouvelle version du chatbot peut-être moins révolutionnaire que prévu.

Il se sera fait attendre. D’après des informations obtenues par The Verge, ChatGPT-5 devrait sortir dans les prochaines semaines. Une étape importante pour OpenAI et son patron Sam Altman qui ont entretenu le mystère et le buzz autour de cette nouvelle version du célèbre robot conversationnel.

La sortie du nouveau modèle devrait mettre fin à des mois de spéculations et autres acrobaties marketing.

Une IA pour les unifier toutes

GPT-5 devrait, comme bon nombre de modèles d’OpenAI avant lui, arriver accompagné d’une version « Mini » et « Nano » destiné à des usages spécifiques et accessibles via des API dédiées. Autrement, par contre, point de multiplication des modèles, GPT-5 devrait au contraire « unifier » les capacités de tous les modèles actuels sous la même ombrelle, histoire de simplifier un peu le catalogue d’OpenAI.

L’idée serait donc de laisser l’IA elle-même choisir « quand elle doit réfléchir intensément ou non », expliquait Sam Altman en février dernier, avouant que l’envie était de revenir à « la magie d’une intelligence artificielle unifiée » et non éclatée en plusieurs modèles aux noms et aux capacités obscurs.

Si le patron d’OpenAI admettait il y a peu que GPT-5 l’avait épaté il y a peu en répondant à une question qu’il ne comprenait même pas lui-même, il ne s’agirait pas du modèle qui hisserait le robot au rang « d’intelligence artificielle générale ». Ce terme, dont les contours semblent très mouvants, serait atteint, selon OpenAI, quand la machine sera capable « de générer au moins 100 milliards de dollars de bénéfices ».

La délicate question de l’IAG

De l’aveu même de Sam Altman, il ne faudra pas trop attendre de GPT-5. Si certains modèles expérimentaux d’OpenAI ont brillé par leurs capacités en mathématique ces derniers mois, GPT-5 n’atteindra pas ce niveau d’efficacité « avant de nombreux mois ».

Mais derrière les considérations purement pécuniaires ou techniques, la proclamation de l’intelligence artificielle générale revêt une importance capitale pour OpenAI. Une fois ce niveau d’expertise atteint par ChatGPT, l’entreprise ne sera plus forcée de partager ses technologies avec Microsoft. Les deux entreprises étant actuellement en froid, sans doute que la rupture finirait par soulager tout le monde.

