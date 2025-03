OpenAI explose les prix avec cette nouvelle version de ChatGPT… dans le mauvais sens du terme

Alors que l’IA avance à pas de géant, OpenAI veut faire un bond… dans nos portefeuilles ! La nouvelle version de ChatGPT promet monts et merveilles, mais à quel prix ?

ChatGPT sur iPhone 14 Pro // Source : ElR – Frandroid

OpenAI vient de lancer une version améliorée de son modèle d’IA « raisonnante » o1, baptisée o1-pro. Cette nouvelle mouture promet des performances accrues, mais son prix risque de faire grincer des dents plus d’un développeur.

Le géant de l’IA affirme que o1-pro utilise davantage de puissance de calcul pour fournir des « réponses systématiquement meilleures ». Cependant, cette amélioration a un coût, et pas des moindres.

Un tarif qui donne le vertige

OpenAI n’y va pas de main morte côté tarification. Pour accéder à o1-pro via son API, il faudra débourser 150 dollars par million de tokens en entrée (environ 750 000 mots) et 600 dollars par million de tokens générés. C’est deux fois plus cher que le modèle GPT-4.5 en entrée et dix fois plus que le o1 standard.

Seuls les développeurs ayant déjà dépensé au moins 5 dollars sur les services API d’OpenAI peuvent pour l’instant accéder à o1-pro. La société parie sur les performances améliorées du modèle pour justifier ces tarifs pharaoniques.

ChatGPT Télécharger gratuitement

Un porte-parole d’OpenAI explique : « o1-pro dans l’API est une version d’o1 qui utilise plus de calcul pour réfléchir davantage et fournir des réponses encore meilleures aux problèmes les plus complexes ».

Cependant, les premiers retours des utilisateurs de ChatGPT Pro, qui ont accès à o1-pro depuis décembre, sont mitigés. Le modèle a notamment montré des faiblesses sur des puzzles Sudoku et certaines blagues visuelles simples. Les benchmarks internes d’OpenAI de fin 2023 révèlent que o1-pro ne surpasse que légèrement le o1 standard sur les problèmes de codage et de mathématiques. Il serait néanmoins plus fiable dans ses réponses.

Reste à voir si les développeurs seront prêts à mettre la main au portefeuille pour ces améliorations. OpenAI joue gros avec cette stratégie tarifaire, et pourrait bien pousser certains clients à aller voir ce que propose la concurrence.