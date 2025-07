Pris dans un bourbier sans fin face à son retard dans le secteur de l’intelligence artificielle, Apple songerait fortement à demander de l’aide aux grands noms du secteur, comme Anthropic ou OpenAI.

Crédit : Montage Frandroid

Apple s’apprêterait-elle à jeter l’éponge dans la course à l’IA ? C’est ce que semble suggérer une récente enquête de Bloomberg qui affirme que le fabricant d’iPhone serait en train d’envisager l’utilisation de technologies concurrentes pour améliorer Siri.

Plutôt que de continuer à développer ses propres algorithmes et grands modèles de langage, Apple serait ouvert à l’idée de simplement utiliser ChatGPT ou Claude pour faire tourner son propre assistant personnel.

Un deal à plusieurs milliards

Jusqu’à 39 % de remise chez Dell PC portables, écran gaming, accessoires… Les soldes d’été ont commencé chez Dell ! On a même selectionné pour vous l’ordinateur portable Dell Inspiron 15 : en promotion à 399 euros seulement, avec un processeur AMD Ryzen 7, 16 Go de RAM et un écran 120 Hz.

Un tel bouleversement représenterait un terrible aveu d’échec pour l’entreprise. En filigrane, on devine que, face au fiasco du « nouveau » Siri, Apple cherche un moyen rapide et efficace de revenir dans la course pour ne pas se faire dépasser par la concurrence. Quitte à lâcher un peu de lest sur le traditionnel contrôle très strict que la firme opère sur son écosystème.

Concrètement, Siri serait toujours l’assistant par défaut de tous les iPhone, iPad et Mac, mais derrière la vitrine, ce serait les modèles d’OpenAI ou d’Anthropic qui feraient réellement le boulot. Plus précisément, ce serait des versions modifiées de ChatGPT ou Claude spécialement pensées pour tourner sur les serveurs d’Apple qui agiraient comme le « cerveau » de Siri. En rapatriant les modèles sur ses propres serveurs, l’entreprise pourrait ainsi assurer une meilleure protection des données affirme Bloomberg.

L’interface de Claude, le chatbot d’Anthropic // Crédit : Frandroid

Le basculement d’un Siri 100 % made in Apple vers un Siri intégralement boosté par ChatGPT ou Claude pourrait se faire dès l’année prochaine, même si l’entreprise elle-même semble encore dans le flou sur le sujet. Des milliards de dollars ont déjà été investis dans le développement de grands modèles de langages maison et nouer un accord avec OpenAI ou Anthropic lui coûterait sans doute encore très cher. Bloomberg parle d’un deal pluriannuel à plusieurs milliards.

Un camouflet pour Apple

Excepté Google, quasiment aucun fabricant de téléphones n’a tenté de développer sa propre IA. Derrière celle de Samsung se cache Gemini, Motorola s’est allié avec Perplexity et Amazon utilise déjà les modèles d’Anthropic pour animer son Alexa+. Preuve, s’il en faut, que se lancer dans la course à l’IA n’a rien de simple, même pour une multinationale des technologies.

Pour aller plus loin

Les alternatives à ChatGPT : il n’y a pas que le chatbot d’OpenAI qui existe

Cependant, pour Apple c’est une histoire d’image qui se joue. Confier une composante aussi critique que Siri à une entreprise tierce irait à l’encontre de la fameuse « intégration verticale » qu’Apple tente de construire depuis si longtemps. Rien n’empêcherait la firme de développer sa propre IA en parallèle, mais rattraper la concurrence n’a rien d’aisé comme les tourments actuels de l’entreprise l’ont bien montré.

Pour ne rater aucun bon plan, rejoignez notre nouveau channel WhatsApp Frandroid Bons Plans, garanti sans spam !

Claude AI Télécharger gratuitement