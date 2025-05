Apple s’apprête à rendre Siri obsolète en Europe

Alors que la firme à la pomme fait figure d’outsider dans la course à l’IA, elle pourrait bien prendre une décision qui mettrait son assistant vocal Siri sur le chemin de la retraite forcée.

Crédit : Chloé Pertuis pour Frandroid

Et si c’était la fin de Siri ? Le célèbre assistant personnel d’Apple qui équipe tous les iPhone depuis presque 15 ans est empêtré dans des polémiques à répétition, à tel point que l’entreprise s’apprêterait à le remplacer.

Enfin, plus exactement, Apple travaillerait à un système permettant de remplacer Siri par un autre assistant vocal de son choix. Une manière de mollement s’avouer vaincu face à la déferlante de ChatGPT et consorts, nous apprend Bloomberg.

ChatGPT à la rescousse ?

Dans un long papier synthétisant la politique assez chaotique d’Apple autour de l’IA, le toujours très bien informé journaliste Mark Gurman explique en effet qu’en Europe, Apple s’apprête à laisser l’utilisateur ou l’utilisatrice choisir entre Siri ou d’autres assistants vocaux. Ainsi, il deviendrait possible d’invoquer ChatGPT, Perplexity ou Claude à la place de Siri sur les iPhone du Vieux Continent.

Bloomberg explique que cette possibilité serait offerte aux utilisatrices et utilisateurs européens afin de répondre aux exigences des lois antitrust du continent, notamment du DMA qui a déjà obligé Apple à largement revoir le fonctionnement de son iPhone chez les 27. De quoi sévèrement concurrencer Siri dans la tête des propriétaires d’iPhone.

Crédit : Unsplash

En effet, l’assistant vocal d’Apple est très loin d’être aussi fiable et efficace que ses concurrents dopés à l’IA. À tel point que certains grands modèles de langage ont déjà commencé à remplacer officieusement Siri sur iPhone pour répondre aux requêtes du quotidien.

Une sortie par la petite porte pour Siri ?

En permettant à la concurrence de matériellement remplacer Siri sur iPhone et iPad, Apple pourrait donc bien rendre son assistant vocal quasi obsolète. Aujourd’hui, la plupart des chatbots modernes font mieux et si une place de choix et un accès à tous les paramètres de l’iPhone leur est offert, il y a fort à parier que bon nombre d’utilisatrices et d’utilisateurs n’hésiteront pas à remplacer Siri, envoyant l’assistant vocal en retraite forcée.

ll faut dire qu’Apple semble plus généralement prêt à lâcher un peu la barre avec Siri. Si la firme est bel et bien en train de créer un tout nouveau Siri dopé au grand modèle de langage, son développement ne serait plus lié à celui du reste de la suite Apple Intelligence. Une sortie par la petite porte ?