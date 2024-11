Apple voudrait faire de Siri un vrai concurrent à ChatGPT… Mais pas tout de suite

Et si Siri devenait vraiment intelligent ? Jusqu’ici, l’assistant virtuel d’Apple est un peu à la traîne face à ChatGPT et Google Gemini. Mais cela pourrait changer dans les années à venir.

Siri sur iPhone // Source : Omid Armin sur Unsplash

Apple prend son temps dans la course à l’IA. Alors que les diverses fonctionnalités d’Apple Intelligence arrivent timidement sur iPhone, et encore plus timidement en France, la plupart des géants de l’IA générative rivalisent d’annonces semaine après semaine pour convaincre le grand public de l’utilité de leurs chatbot. Dans cette course à l’échalote, un nom semble manquer : Siri.

Si Apple a bien annoncé quelques changements cosmétiques pour Siri avec l’arrivée d’iOS 18, le cerveau de l’assistant vocal pommé n’a pas vraiment bougé depuis quelque temps. À en croire Bloomberg, cela dit, la situation devrait changer dans les années à venir. D’après le toujours bien informé Mark Gurman, Apple préparerait un Siri boosté aux grands modèles de langage pour 2026.

Siri 3.0 boosté au LLM

Souhaitant aller concurrencer ChatGPT et Google Gemini sur leur terrain, Apple souhaiterait faire de Siri un agent conversationnel en bonne et due forme, capable de répondre à toutes vos questions et bien plus encore. Pour le moment, Siri est un peu à la traîne face à la concurrence. À tel point qu’Apple a carrément intégré ChatGPT dans sa suite Apple Intelligence, pour répondre aux questions trop complexes pour l’assistant virtuel pommé.

L’animation de la nouvelle version de Siri avec Apple Intelligence // Source : Apple

D’après Bloomberg, le Siri 3.0 serait nourri avec des grands modèles de langage similaires à ceux employés par la concurrence et serait capable de faire la conversation de manière plus efficace et de répondre à des requêtes plus complexes. L’assistant serait aussi capable d’interagir efficacement avec des apps tierces ou des systèmes domotiques. Le tout avec des données chiffrées de bout en bout.

Pas avant 2026

Déjà en octobre dernier, le responsable du développement logiciel d’Apple expliquait au Wall Street Journal vouloir rapprocher Siri de ChatGPT tout en lui permettant « d’ouvrir votre porte de garage » ou « de vous aider à envoyer un texto ». Pour le dire autrement, le nouveau Siri serait aussi intelligent que ChatGPT tout en étant mieux intégré à l’écosystème Apple.

Si ces promesses vous font envie, sachez par contre qu’il faudra prendre votre mal en patience. En effet, le « Siri LLM », comme il est surnommé, ne devrait pas être annoncé avant 2025 pour une arrivée au printemps 2026 au mieux.

D’ici là, sans doute que ChatGPT et consorts auront fait de beaux efforts d’apprentissage et proposeront des fonctionnalités encore plus poussées qu’avant. À voir si Apple réussira son pari et parviendra à dompter l’IA à sa manière.