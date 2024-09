Apple ouvre timidement l’accès à ses outils d’IA… mais toujours pas pour l’Europe

Petit à petit, Apple déploie ses nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle sur iPhone. Les outils viennent tout juste d’arriver sur les bêta publiques d’iOS, iPadOS et macOS.

Apple avance prudemment dans le déploiement de ses fonctionnalités d’IA. Les dernières bêtas publiques déployées par la firme inaugure effectivement l’arrivée de plusieurs fonctionnalités très attendues d’Apple Intelligence, dont un bout du nouveau Siri. Ces dernières étaient auparavant réservées aux développeurs et développeuses.

Accessible via le programme bêta public d’Apple, la nouvelle version d’iOS 18.1 (ou d’iPadOS 18.1 / macOS 15.1) embarque l’assistant d’écriture, la gomme magique pour les photos et un redesign de Siri indique MacRumors.

Nouveau look pour nouveau Siri

L’assistant d’écriture permet à la fois de relire et de synthétiser du texte, mais aussi de reformuler certains messages sur un ton plus professionnel, concis ou amical. Il peut être invoqué en sélectionnant simplement du texte, partout où c’est possible. Des réponses « intelligentes » préfabriquées sont aussi de la partie dans l’application Mail.

La gomme magique, comme son nom l’indique, est une fonctionnalité similaire à ce que Google offre déjà sur Android. Elle permet concrètement d’effacer des éléments à l’image en générant du contenu à partir des pixels adjacents.

Enfin, le nouveau Siri, annoncé depuis juin dernier, arrive par morceaux. Cette bêta permet de découvrir la nouvelle animation d’invocation de l’assistant (avec les bordures de l’écran qui s’illumine) et permet à l’IA d’Apple de mieux comprendre le langage naturel avec toutes ses pauses et ses « euuuuuh ». La vraie révolution qui permettra à l’assistant de comprendre le contenu affiché à l’écran, et d’interagir avec, n’arrivera que dans quelques longues semaines encore.

Patience pour la France

Malheureusement, Apple Intelligence est toujours officiellement indisponible en Europe. Si les bêtas développeurs ont fait sauter les géorestrictions depuis août, ce n’est pas encore le cas sur les bêtas publiques, semblerait-il. Un problème pas si grave puisque profiter d’Apple Intelligence en Europe requiert de nombreuses bidouilles.

En plus d’installer la bêta, il faut paramétrer votre téléphone et Siri en langue anglaise et vous connecter à un compte App Store américain. Cette manipulation fait d’ailleurs sauter vos accès à tous vos achats iTunes et App Store par contre. En somme, ne soyez pas trop pressé de tester les nouveautés d’IA d’Apple, elles viennent avec bon nombres d’inconvénients.