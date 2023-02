Google Photos : la gomme (vraiment) magique des Pixel arrive sur tous les smartphones, mais il y a un mais

Google a annoncé l'arrivée de la « gomme magique » de Google Photos sur tous les smartphones Android et iOS... à condition d'être abonné au service Google One.

En septembre 2021, avec ses Pixel 6 et Pixel 6 Pro, Google dévoilait une nouvelle fonction particulièrement intéressante au sein de son application d’édition d’images, Google Photos : la gomme magique. Cette petite fonction permet, à l’instar de la correction sur Photoshop, de supprimer un élément d’une photo, simplement en l’entourant au doigt ou en le surlignant, avec des résultats très convaincants.

Seulement, cette fonction était jusqu’à présent limitée aux seuls smartphones Pixel de Google. Contrairement à d’autres fonctions de Google Photos exclusives aux abonnés au service Google One — qui permet d’étendre le stockage cloud de Google — seuls les utilisateurs de smartphones Google pouvaient utiliser cette gomme magique, quand bien même il s’agissait d’une fonction logicielle intégrée à une application disponible pour tous les smartphones Android.

S’il ne faisait guère de doute que la gomme magique arriverait un jour pour tous les utilisateurs de Google Photos abonnés à Google One, cette disponibilité aura cependant pris un an et demi. Google a en effet annoncé jeudi 23 février l’arrivée de la gomme magique pour tous les abonnés à Google One, sur les smartphones Android comme sur les iPhone. Par ailleurs, cette fonction sera proposée gratuitement pour les possesseurs de smartphones Pixel, même ceux antérieurs aux Pixel 6.

Sans gomme magique Après gomme magique

Dans un billet de blog, la firme explique que « les membres Google One — sur Android et sur iOS — et tous les utilisateurs de Pixel pourront profiter de Magic Eraser, d’un nouvel effet vidéo HDR et de nouveaux styles de collage inédits ». Cette intégration de la gomme magique va non seulement permettre de supprimer un élément d’une image, mais également de les camoufler en en changeant la teinte afin qu’ils attirent moins le regard avec des couleurs criardes.

Un nouveau mode vidéo HDR et des livraisons offertes

Google a également annoncé d’autres fonctions pour ses abonnés à Google One, comme un mode HDR automatique en vidéo permettant d’éclaircir des zones d’ombre ou d’assombrir des zones lumineuses. Enfin, les abonnés à Google One peuvent également profiter de la livraison gratuite sur leurs impressions de photo sur la boutique de Google.

Ces différentes fonctions sont en déploiement depuis ce jeudi. Elles devraient être prochainement disponibles pour tous les utilisateurs abonnés à Google One, que ce soit aux États-Unis ou en France. Rappelons que le service Google One permet en outre, sur Google Photos, un stockage à partir de 2 To et jusqu’à 20 To sur les services cloud de Google. Sur Google Photos, il offre par ailleurs certaines fonctions exclusives grâce aux différents outils de retouche.

