Google Photos : de nouvelles options de retouche arrivent, mais seront réservées aux utilisateurs payants

Google Photos a annoncé l'arrivée de nouvelles options de retouche des clichés sur Google Photos, mais ces fonctionnalités ne pourront être utilisées que pour les abonnés à Google One.

En octobre dernier, à l’occasion du lancement du Pixel 5, Google avait également mis à jour son application de gestion et de retouches d’images, Google Photos. Le constructeur avait ainsi lancé un nouvel éditeur d’images avec des options encore inédites. Un mois plus tard, on découvrait que ces fonctions pourraient être réservées aux utilisateurs abonnés à la solution de stockage Google One. Finalement, Google vient de confirmer l’information.

Pour aller plus loin

Google Photos : prise en main du nouvel éditeur d’images, un Photoshop pour les nuls

Dans un billet de blog publié ce jeudi, la firme de Mountain View a en effet annoncé l’arrivée de nouvelles fonctions de retouche améliorées pour les membres Google One. « À partir d’aujourd’hui, nous apportons certaines des fonctions d’édition actuellement disponibles sur les smartphones Pixel aux membres Google One », indique ainsi Google. Parmi les fonctions proposées, on peut citer le flou d’arrière-plan pour le mode portrait, y compris après la capture de la photo, les lumières pour les portraits, afin de mettre en avant les visages, ou des retouches basées sur l’intelligence artificielle pour proposer des filtres pertinents en fonction du type de cliché.

Cette nouvelle fonctionnalité sera disponible dans les prochains jours comme l’a annoncé Google. Pour rappel, Google One est l’offre de stockage dans le cloud de Google. Elle permet de profiter de 100 Go (pour 1,99 euro par mois) à 2 To (pour 9,99 euros par mois) de stockage. Sans cette souscription, les utilisateurs de Google Photos ne pourront d’ailleurs plus profiter de l’hébergement gratuit et illimité de leurs clichés sur le service de gestion de photos de Google à partir du 1er juin prochain.

De nouvelles options de retouche pour les vidéos

Google en a profité pour annoncer une autre fonctionnalité pour Google Photos : la retouche de vidéos. En plus de l’inclinaison, de l’orientation ou du raccourcissement des vidéos, Google Photos va également permettre de gérer une trentaine d’autres paramètres. De quoi rapprocher le traitement des vidéos de celui des photos avec une gestion de l’exposition, l’ajout de filtres, la gestion de la température de l’image ou du contraste.

Cette option concernant les vidéos sera cette fois disponible pour tous les utilisateurs de Google Photos, et non pas seulement ceux ayant opté pour une formule payante de Google One. Elle sera proposée sur les versions iOS et Android de l’application Google Photos.