On a essayé le pédalier électronique qui veut révolutionner le vélo électrique : un frein qui recharge la batterie et une marche arrière

Officiellement lancé cet été, le pédalier sans chaîne ni vitesse Cixi PERS séduit déjà de nombreuses marques de vélos électriques, notamment des cargos, tandis que la société française présente un véhicule allant jusqu’à 120 km/h.

Nous suivons le projet PERS depuis plusieurs années, mené par la société française Cixi. On se rappelle le prototype de 2023, les applications potentielles comme un speedbike à roues motrices en 2024, puis une prise en mains en mars dernier.

Kézaco Cixi ?

Son principe : un pédalier électronique connecté à un ou plusieurs moteurs. Le Cixi PERS veut ainsi révolutionner la transmission des vélos électriques. Après un long développement, la firme savoyarde présente enfin la version finale de son assistance.

Celle-ci pèse 8 à 9 kg environ (moteur 4 à 5 kg + pédalier 3,5 kg), et se décline en quatre versions avec des couples allant de 75 à 111 Nm et une puissance en pic allant de 800 W à 2 320 W sur un speedbike. Cixi y associe des batteries extérieures ou intégrées, dont la capacité est d’environ 700 Wh.

Les premiers modèles ont déjà fait parler d’eux sur les Heritage Bike Touring et Heroes, dès le début du mois de juin. Mais il fallait être au salon Eurobike à Francfort en Allemagne, afin de découvrir les différents vélos électriques et essayer la version finale.

« Nous avons déjà une vingtaine de marques qui ont opté pour notre système PERS« , nous indique le directeur Pierre Francis, qui les recense sur un site dédié. « On sent clairement un engouement pour le pédalier électronique lors de cette édition 2025″ avoue-t-il, « nous espérons ainsi doubler voire tripler notre portfolio”.

Le stand expose plusieurs références, comme les haut de gamme Heritage, le tricycle couché Hase Kettwiesel, les vélos urbains de la marque indienne Ommi, ou encore le vélo cargo Golo Bike.

On a testé le Cixi PERS final

Suite aux deux prototypes que Frandroid a pu tester, nous avons voulu découvrir la version finale du système PERS. Notre premier essai concerne un vélo couché à trois roues (trike) de la marque ICE.

On ne reviendra pas sur l’originalité de ce type de VAE, où l’on vous convie à consulter notre prise en mains d’un HP Velotecknik. Ici, le moteur arrière associé au pédalier délivre une belle puissance, de quoi filer à 25 km/h en quelques secondes, et de grimper une pente raide sans effort.

Le second roulage sur l’Heritage Touring, avec un moteur légèrement plus sage, est largement suffisant pour l’usage urbain ou tout chemin auquel il aspire. Avec 5 modes, l’assistance fonctionne sur le même principe qu’une assistance classique, avec un petit bruit présent, mais bien moindre que sur les prototypes.

Particularité, le PERS inclut une marche arrière et un freinage en rétropédalage. Ce dernier est progressif jusqu’à 1 000 W réinjectés dans la batterie, mais il est surtout très puissant pour arrêter le vélo électrique dans 90 % des cas. S’il vient faire déraper la roue du trike, il n’est pas aussi mordant à haute vitesse que le freinage classique par disque, qui reste utilisable à tout moment.

Nous n’avons pas testé l’application, qui recèle de fonctions pratiques. On peut citer la géolocalisation, le verrouillage du pédalier avec une notification en cas de tentative de vol, des clés numériques pour partager avec plusieurs personnes ou les statistiques de conduite.

Cixi Vigoz, jusqu’à 120 km/h

Encore plus impressionnant, le PERS est capable de propulser des véhicules encore plus lourds, dignes d’une voiture. La Cixi Vigoz (prononcez Vigo) est un biplace à carrosserie intégrale, dont la vitesse maximale est de 120 km/h. On n’est plus chez les “vélis” (véhicules légers intermédiaires) au bridage à 25 ou 45 km/h, mais sur « un véhicule actif ».

Ce sont d’ailleurs 2 pédaliers qui sont nécessaires pour passer le mouvement entre les jambes du cycliste – ou conducteur ? – qui s’installe sur un vrai siège avec une ventilation dans le dossier. La position est presque déconcertante, en face d’un pare-brise allongé, avec des commandes au plafond, un écran panoramique et une recharge à induction pour téléphone.

Et que dire du système de direction à deux manettes latérales, similaire à celui d’un vélo couché ! L’espace intérieur est pensé pour loger une seconde personne tandis que la partie arrière façon petit pick-up peut s’ouvrir sur l’habitacle, de quoi emporter de longs objets.

Si le projet semble prêt en apparence avec un système PERS au point, il reste à l’homologuer en catégorie L5e afin de l’autoriser sur autoroute. Ainsi, le Cixi Vigoz ne devrait apparaître sur les routes qu’à partir de 2027 selon la marque.