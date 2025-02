Une voiture ? Un vélo électrique ? On est montés à bord de cet étonnant engin qui reprend le meilleur des deux mondes

Doté de 4 roues, d’une cellule de protection, de 2 places et d’un coffre, le véhicule électrique Acticycle se veut une alternative pour les trajets du quotidien et séduire les collectivités. Nous avons pu monter à bord au salon du 2 roues à Lyon.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Entre la voiture électrique et le vélo électrique, il n’y a pas que la moto et le scooter. Les solutions alternatives existent depuis longtemps, comme un quadricycle type Citroën AMi proche de l’auto, ou des véhicules intermédiaires proche du vélo à l’image du Karbikes. Dans cette seconde catégorie, nous avons découvert l’Acticycle, qui démarre sa carrière au Salon du 2 Roues de Lyon.

Pas une voiture, ni un vélo électrique, ni un quadricycle conventionnel

Le principe de fonctionnement reste celui d’un vélo électrique. Le cycliste ou conducteur pédale, ce qui active le moteur, le tout via de petites batteries situées sous le plancher, et ce jusqu’à une vitesse maximale de 25 km/h. C’est tout ce qui entour cet engin qui change la donne. L’Acticycle épouse en effet un châssis en aluminium ultra-léger (8 kg), une structure intérieure en bois et en aluminium avec une cellule de protection.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

L’ambition du fondateur Olivier Cornet est d’aller à contre-courant du monde automobile d’où il vient, avec un poids plume malgré les dimensions imposantes : 2,36 m de long, 92 cm de large et 1,53 m de haut. Le résultat est un véhicule à 4 roues de seulement 80 à 100 kg (selon la version), deux places, et fonctionnant comme un vélo.

A bord de l’Acticycle

Nous sommes montés à bord de ce curieux engin, pour découvrir une position semi-allongée, très confortable, plus proche de la F1 que du VAE.

L’installation demande un certain contorsionnisme, mais une fois la colonne de direction et la position du siège réglée, on est à son aise. Le guidon cède la place à un volant, certes un peu complexe à manier au premier abord, mais qu’Acticycle compte bien simplifier.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Autour de l’écran de contrôle, se trouvent les leviers des deux systèmes de freins, les boutons de clignotants, d’éclairage ou de modes. Pour voyager à deux, il faut avoir quitté le cockpit au préalable et baisser le dossier, afin que le passager s’assoit à l’arrière. Ce n’est pas une punition malgré la position avec les jambes écartées autour du siège avant, car la largeur est suffisante, et la garde au toit élevée. Deux enfants peuvent même y prendre place, car nous sommes en présence d’une banquette et non d’un siège. Attention, pas de ceinture ici !

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

À l’extérieur, un coffre souple de 120 litres peut loger deux gros sacs à dos, tandis qu’une trappe fermée à clé ajoute un seconde espace de 50 litres.

Des versions Valeo 25 et 45 km/h

L’Acticycle peut donc filer jusqu’à 25 km/h, même à deux sans problème, grâce à son moteur Valeo développant 130 Nm. Le bloc français intègre une boîte auto 7 vitesses qui semble idéal pour tracter le véhicule, pouvant peser jusqu’à 300 kg au maximum, passagers inclus.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Pour plus de polyvalence, une version 45 km/h est aussi disponible, faisant passer ce véhicule dans la catégorie quadricycle léger. Autorisé en théorie (si ça passe) sur les pistes cyclables en version 25 km/h, l’Acticycle 45 km/h n’y a plus droit, et – entre autres – doit recevoir une immatriculation. Ce véhicule reste toutefois accessible dès 14 ans avec un permis AM.

Pour alimenter le véhicule, la capacité de batterie passe de 1,2 à 2,4 kWh, de quoi livrer 50 à 100 km d’autonomie. Une troisième version est aussi au programme, avec le système Cixi qui se de transmission mécanique.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Reliés à la génératrice par des câbles électriques, les deux moteurs de la marque de speedbike LMX développent jusqu’à 180 Nm de couple en pic, pour assurer une vitesse convenable en montée. Là aussi, la batterie devrait monter à 4 kWh afin d’allouer une autonomie confortable. Puisqu’on parle de confort, une suspension est intégrée, via la lame en carbone de Motion Engineering.

Quel prix pour l’Acticycle made in France ?

Les précommandes de l’Acticycle sont ouvertes, au prix de départ de 11 990 euros en version 25 km/h, 13 400 euros en 45 km/h et 14 900 euros avec le système Cixi (45 km/h max). Il est également possible de personnaliser la couleur du textile protégeant les occupants.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le véhicule électrique compte bien séduire les collectivités, sa cible principale, tout comme les particuliers avec une offre de location, disponible dans le courant de l’année.

Acticycle assemble son engin dans le Grand Plateau à Villeurbanne (Rhône) aux côtés de Vefaa, Ref, Kino ou Virage. Il est ainsi très français compte tenu de sa partie électrique Valeo ou Cixi, et de sa structure produite localement.