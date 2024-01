Vélo électrique : comment ce moteur français parvient à drastiquement réduire ses nuisances sonores

Le moteur Valeo Cyclee à boîte automatique devient moins bruyant et accueille un nouvel écran. On vous présente ces quelques nouveautés lancées par le fabricant français dans le cadre du CES 2024.

Encore rare dans les rues, le Valeo Cyclee est un moteur de vélo électrique remarquable. Déjà, il est français dans un monde dominé par les acteurs allemands (Bosch, Brose, TQ, Fazua) ou asiatiques (Bafang, Shimano, Ananda, etc). Surtout, il inclut une boîte Effigear directement dans le bloc central, à la manière du dernier Owuru du Decathlon LD 920 E, où les 7 vitesses peuvent être automatiques ou manuelles.

-7 décibels pour de virées plus belles

Autre caractéristique notable de ce moteur Cyclee : son couple pouvant aller jusqu’à 130 Nm. C’est inégalé chez les fabricants de moteurs pour VAE (100 Nm chez le Naka E-Power Max, 95 Nm pour le Bafang M510 ou 90 Nm sur le Brose T). Une valeur qui a séduit certains vélos haut de gamme, comme les Ultima Multipath, les Heritage ou les Fuell Fluid-1. En contrepartie, la technologie 48V à engrenages est particulièrement bruyante, comme on a pu le constater lors de notre essai des Larrun l’été dernier.

Valeo a donc cherché à corriger le tir et annonce une évolution du Cyclee pour le CES 2024. La réduction de bruit est significative : elle passe à 7 dB, soit un volume au moins divisé par 4 (on rappelle que -3 dB = – 50 %). La firme française explique avoir travaillé sur « une nouvelle géométrie des engrenages, avec des nervures supplémentaires sur le couvercle pour minimiser les vibrations, et des pontages supplémentaires dans le stator ».

Un nouvel écran connecté pour le moteur de vélo Valeo

Autre nouveauté pour le moteur de vélo électrique Valeo Cyclee, un nouvel écran. L’ancien était effectivement un peu en retrait face aux performances du bloc – petit, cristaux liquides et surtout encombrés d’infos.

Le nouvel affichage s’appuie sur une diagonale de 2 pouces, en couleurs et sur fond noir. Plus beau et épuré, il dispose d’une interface tactile, en plus d’une « télécommande avec un accélérateur rotatif ». L’écran est aussi compatible avec un affichage horizontal ou vertical et est amovible comme les Bosch Kiox (pratique, pour limiter le vol). On regrette cependant l’absence de boutons classiques, que devrait compenser la molette rotative.

Et ce n’est pas fini, car l’écran est aussi connecté, permettant entre autres de verrouiller le vélo électrique dès lors que l’on s’en éloigne. En revanche, le moteur Valeo Cyclee n’indique pas (encore ?) de connexion classique via une application. Rendez-vous du 8 au 10 janvier lors du CES 2024 pour peut-être plus d’informations.