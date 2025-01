J’ai vu les robots chinois révolutionnaires à 1 600 $ qui font trembler Boston Dynamics

Au CES, le stand de l’entreprise chinoise Unitree était constamment bondé de visiteurs. Tout simplement parce que ces robots intelligents coûtent 1 600 dollars et sont la réponse à ceux de Bostobn Dynamics vendus 74 500 dollars. Une expérience réellement bluffante.

Unitree Go2

Depuis de nombreux mois, mon cousin ingénieur en électromécanique ne fait que de me parler des robots chinois d’Unitree. Pour lui, ce sont des concurrents redoutables aux robots de Boston Dynamics, à moindre coût.

Lors du CES 2025 de Las Vegas, j’ai vu passer sur Frandroid l’article intitulé « Voici la réponse chinoise aux robots de Boston Dynamics : 1 600 dollars contre 74 500 dollars« . J’ai alors cliqué dessus, en m’apercevant que la stratup chinoise était présente au CES ! Je suis donc directement allé voir sur le stand d’Unitree, pour voir si les promesses étaient belles et bien vraies.

Un « chien de patrouille et d’assistance »

L’entreprise chinoise annonce en effet que l’Unitree Go2 est capable de jouer le rôle de « chien de patrouille et d’assistance« . Tout ça à partir de 1 600 dollars seulement. Pourquoi seulement ? Parce que les robots de Boston Dynamics sont vendus à partir de 74 500 dollars pour le Spot par exemple. Et à ce prix, à quoi peut on s’attendre ?

Le stand d’Unitree n’était clairement pas gigantesque, avec aucune fioriture pour attirer l’oeil, si ce n’est les robots en eux-même. On sent qu’il s’agit d’une startup, qui n’a pas les moyens pour en mettre plein les yeux avec des artifices visuels ou sonores. Pour sonoriser le stand, une salariée d’Unitree se servait d’un micro pour capter la musique de son iPhone et la faire sortir sur une petite enceinte portable. Système D !

Des robots bardés de capteurs

Mais pour les robots, on est loin du système D. Ils sont bardés de capteurs (dont des LiDAR) pour éviter les obstacles et se repérer. Ils peuvent aussi être télécommandés via une manette assez imposante. La foule était très compacte autour du stand durant tout le CES, pour venir apercevoir de quoi étaient capables les robots.

Toute la journée, des ingénieurs de l’entreprise se relayaient pour piloter ces robots et réaliser d’impressionnantes démonstration. Le petit quadrupède Go2 le moins cher était par exemple capable de réaliser des saltos avant et arrière, de marcher sur deux pattes seulement, ou encore de monter des marches, de sauter, et de retomber sur ses pattes. Si on le forçait à perdre l’équilibre, il parvenait à rester debout. Véritablement impressionnant, surtout vu la petitesse du stand, qui prouvait bien la réactivité et les performances des robots pour se promener dans cet espace très restreint.

Toutes les heures, les ingénieurs sortaient l’artillerie lourde : un spectacle de danse, avec l’intégralité des robots présents sur le stand, y compris les humanoïdes, qui imitent les humains. Un spectacle aussi bluffant que gênant, tant la ressemblance avec les humains et les animaux est présente.

L’intelligence artificielle de la partie

Bien entendu, il est possible de faire fonctionner ces robots sans aucune intervention humaine, uniquement grâce à l’intelligence artificielle. L’IA est intégré dans les robots avec GPT. De quoi leur permettre de comprendre leur environnement ou encore les ordres que peuvent leur donner leurs propriétaires. Cette démonstration n’était pas réaliser sur le stand. Pour cela, il faut prendre la version haut de gamme, équipé d’une puce Nvidia Jetson Orin.

Clairement, cette startup chinoise a de l’or entre les mains. On a pu voir de nombreuses cartes de visites échanger avec des entreprises intéressées par l’utilisation de ces robots. Les particuliers peuvent passer commande directement depuis le site de la marque pour se faire livrer à domicile. Attention au poids, le plus léger des robots Unitree pèse quand même 15 kg.

Avec ce prix de vente à partir de 1 600 dollars, Unitree fait clairement sa révolution, et pourrait bien permettre aux robots de faire leur entrée en force dans les foyers.