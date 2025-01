Voici la réponse chinoise aux robots de Boston Dynamics : 1 600 dollars contre 74 500 dollars

Les robots américains de Boston Dynamics, réputés pour leurs compétences, trouvent aujourd’hui une réponse avec les robots chinois d’Unitree, qui présente sa gamme robotique à l’occasion du CES 2025.

À l’occasion du CES 2025, l’entreprise chinoise Unitree a présenté sa gamme de robots, faisant écho au chien robot de Boston Dynamics ainsi qu’à son humanoïde Atlas. Pour séduire, la marque dispose d’arguments de taille, notamment un prix attractif, rapporte Interesting Engineering.

Un air de déjà-vu

Difficile de ne pas remarquer une ressemblance entre le robot quadrupède d’Unitree, le Go2, et le Spot de Boston Dynamics, ainsi que le robot humanoïde G1 en réponse à Atlas. Pourtant, la ressemblance s’arrête là : les robots semblent destinés à des usages différents. Ceux de Boston Dynamics seront à priori réservés à un usage professionnel, tandis que ceux d’Unitree pourraient se diriger vers les foyers.

Selon Unitree, il sera par exemple possible d’apprendre au G1 à faire le ménage ou à préparer le petit déjeuner, tandis que le Go2 fait office de « chien de patrouille et d’assistance ». Il pourra vous apporter son aide en cas de danger, en transportant du matériel et en facilitant la mise en relation avec les services appropriés.

Pour aller plus loin

Boston Dynamics met en vente libre ses robots-chiens

Ces différences d’usages ont un coût. À titre d’exemple, le Spot de Boston Dynamics est disponible à 74 500 dollars, tandis que le Unitree Go2 démarre à 1 600 dollars. Le robot humanoïde G1 d’Unitree, quant à lui, commence à 16 000 dollars. Bien que nous n’ayons pas encore le prix définitif d’Atlas, on peut imaginer l’écart significatif qu’il y aura entre les deux.

Si ces robots ont tout l’air de pouvoir trouver une place dans nos intérieurs, reste maintenant à savoir quel accueil leur feront les utilisateurs.