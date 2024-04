Boston Dynamics dévoile son nouveau robot humanoïde Atlas, plus fort et plus agile que jamais

Boston Dynamics dévoile son nouveau robot humanoïde, qui franchit plusieurs étapes, puisqu'il va être commercialisé. Il s'agit de la prochaine génération de son robot « Atlas », entièrement électrique.

Sous le feu des projecteurs depuis plusieurs années, Boston Dynamics ne cesse d’impressionner avec ses robots aux performances époustouflantes. Fondée en 1992, rachetée par Google en 2013, puis par SoftBank en 2017, l’entreprise américaine est désormais majoritairement détenue par Hyundai Motor.

Après avoir développé pendant des années son robot Atlas, propulsé par un système hydraulique lourd et complexe, mais aussi son robot-chien, Boston Dynamics présente aujourd’hui la nouvelle version électrique de son humanoïde, plus forte, plus adroite et plus agile que jamais.

Atlas, un robot nouvelle génération aux capacités décuplées

Le nouvel Atlas, présenté dans une vidéo publiée par l’entreprise, est équipé d’une plateforme électrique qui offre un design bien plus compact et lisse, ainsi qu’une nouvelle coque.

Fini l’étrange sac à dos, les câbles externes et la petite tête avec caméras et capteurs. Désormais, le robot humanoïde peut se relever du sol en fléchissant simplement ses jambes et il possède plusieurs axes de rotation qui lui permettent de se déplacer dans toutes les directions.

Boston Dynamics a confirmé que le nouvel Atlas sera plus puissant et offrira une plus grande amplitude de mouvement que n’importe laquelle des générations précédentes. Le passage à une plateforme électrique n’est pas la seule nouveauté, puisque les robots de l’entreprise ont également été équipés d’outils d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique. Oui, vous avez bien lu : le nouvel Atlas est alimenté par de l’IA.

Atlas, un robot destiné à s’intégrer dans un monde conçu pour les humains

Le nouvel Atlas se concentrera sur les tâches ennuyeuses, sales et dangereuses, afin de libérer les humains pour d’autres activités.

Mais ce n’est pas tout : après des années de développement, le robot Atlas sera enfin commercialisé. Le premier client partenaire sera Hyundai, la nouvelle société mère de Boston Dynamics. L’équipe Hyundai servira de terrain d’essai parfait pour les nouvelles applications Atlas, qui pourra ainsi découvrir le monde et s’intégrer dans un environnement conçu pour les humains.

Cette nouvelle génération d’Atlas, plus puissante et plus autonome que jamais, laisse donc derrière elle les tests dans des environnements fermés. Une perspective à la fois fascinante et inquiétante, qui soulève de nombreuses questions sur l’avenir de la robotique.