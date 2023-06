Avec les beaux jours, vous avez envie de profiter au maximum de votre piscine. Il faut penser à l'entretenir régulièrement, et pour cela, le robot piscine est indispensable. Retrouvez ici notre sélection des meilleurs robots piscine.

Quels sont les meilleurs robots piscine en 2023 ?

C’est l’été, il fait beau, il fait chaud. Vous voulez pouvoir barboter dans une piscine à l’eau propre, et on vous comprend. Pour cela, il vous faudra le compagnon indispensable de toute piscine enterrée ou piscine hors sol, à savoir, le robot piscine, aussi appelé robot aspirateur de piscine. Bien avant les aspirateurs robots et les robots tondeuses, le robot piscine était déjà là. Avec le temps, il s’est bien entendu amélioré, et vous pouvez même, en 2023, investir dans un robot piscine sans fil, et connecté. Le luxe !

Pas d’inquiétude, le robot piscine est un appareil très facile d’utilisation. Il s’agit simplement d’une sorte d’aspirateur muni de brosses rotatives pour nettoyer le fond et les parois de la piscine, mais aussi les marches, ainsi que la ligne de flottaison. La plupart des modèles disposent d’un seul, parfois deux cycles différents, court ou long.

Mais il existe de nombreuses marques sur le marché et une multitude de modèles, tous très semblables. Il est donc vite facile de se sentir perdu. Quel robot de piscine choisir ? On vous aide à défricher tout cela : nous avons sélectionné pour vous les meilleurs robots piscines selon les usages.

Dolphin Liberty 200/300 : le robot piscine sans fil

Le robot de piscine électrique sans fil Dolphin Liberty vous donnera un peu la sensation d’enfin libérer Flipper le dauphin. En dehors de cette mauvaise blague, il faut bien avouer que nous attendions depuis longtemps un robot de piscine effectivement libéré de son câble. Cela permet à ce dernier de manœuvrer avec plus de facilité au fond du bassin, et cela évite les dizaines de mètres de câbles entassés au bord de la piscine.

Comme ce modèle ne peut pas être tiré hors de l’eau par la méthode habituelle (c’est-à-dire en tirant le câble pour le rapprocher), Dolphin a mis au point un système : le robot terminera systématiquement son cycle près d’un mur. Vous recevez une notification vous indiquant que le nettoyage est terminé, et après, il vous suffit de le récupérer avec la perche fournie. Pour le recharger, vous n’avez ensuite plus qu’à utiliser le chargeur magnétique pour la recharge par induction. Attention, il ne s’agit pas d’un smartphone : la recharge complète est longue, comptez au moins 6 heures. Le Liberty 200 dispose donc d’une batterie de 5 000 mAh, pour une autonomie de 90 minutes.

Notez qu’il existe trois déclinaisons dans la gamme Liberty : Liberty 200 (999 euros), Liberty 300 (1 249 euros) et Liberty 400, ce dernier n’est pas encore disponible, et sera le seul à être connecté, via l’app. Le Liberty 300 dispose de quelques fonctionnalités en plus que le modèle de base, notamment une filtration plus fine. Il est aussi vendu avec une perche munie d’un capteur : le Liberty 300 grimpera jusqu’à vous sur la paroi, pour que vous le récupériez facilement. Il peut aussi suivre un mode Eco : il fera trois cycles courts dans la semaine, où il ne nettoie que le fond du bassin.

Les Dolphin Liberty 200 et 300 en bref

Plus de fil pendant le nettoyage

Sortie de la piscine facilitée

Filtration très fine (Liberty 300)

Dolphin T30 : le bon rapport qualité/prix pour un robot aspirateur de piscine

Si vous souhaitez un robot fiable, sans prise de tête, intéressez-vous donc au Dolphin T30. Notre collègue Vincent en est très content au quotidien. Il s’agit d’un modèle équilibré de chez Maytronics, à un prix encore acceptable (sous les 900 euros), qui convient pour les piscines jusqu’à 12 mètres de long. Pour ce prix, vous n’aurez malheureusement pas de caddy. Si vous en voulez absolument un, regardez du côté du T35 qui est très similaire et en possède un.

L’un des gros points forts du Dolphin T30 est sa faculté de filtration. Contrairement à d’autres modèles qui seront uniquement capables de retenir les débris fins, celui-ci, grâce à son double panier filtre, peut aspirer tous les types d’impuretés au fond du bassin, qu’elles soient fines (sable, pollens, poussière…) ou bien plus grosses (feuilles, aiguilles de pin…). L’utilisation au quotidien est donc beaucoup plus simple. Vous n’avez ensuite plus qu’à sortir les paniers et à les passer au jet d’eau, et c’est reparti pour un tour.

Si vous pouvez augmenter un peu votre budget, vous pouvez opter pour le modèle supérieur, le Dolphin T45. Ce dernier peut être entièrement piloté via l’application MyDolphin. Vous pouvez ainsi le faire aller exactement là où vous le souhaitez (les combats de robots piscine sont tout de même déconseillés).

Le Dolphin T30 en bref

Un bon rapport qualité/prix

Excellente double filtration

Simple, fiable, polyvalent

Dolphin T60 : le top pour les grandes piscines

Le T60 est un robot haut de gamme, qui offre ce que Dolphin fait de mieux. Vous trouverez donc une double motorisation, entrainant deux brosses distinctes à l’avant et à l’arrière, pour un meilleur nettoyage du sol. Il dispose d’un câble Swivel antitorsion de 18 mètres, pour éviter les nœuds, ainsi qu’un système de double filtration pour retenir même les particules les plus fines. Il s’agit de deux paniers filtrants multicouches (50 et 100 microns), à nettoyer séparément. À ce prix, le caddy de transport et de rangement est bien entendu fourni.

Gros plus, il s’agit d’un robot connecté : vous pouvez le gérer entièrement via l’app MyDolphin. Cela comprend donc le fait de lancer et prévoir des cycles, mais aussi de le piloter à la main, ce qui permet de forcer le robot à passer à tel ou tel endroit, notamment pour insister sur un endroit plus sale.

Le Dolphin T60 en bref

Robot connecté à gérer via l’app

Idéal pour les grandes piscines

Garanti 3 ans

Aquasphere ASR 105 by Zodiac : le plus abordable

On vous l’accorde, le Aquasphere ASR 105 ressemble un peu à un engin de chantier. Mais choisit-on son robot de piscine pour son look ? Peut-être… ou peut-être pas. L’esthétique ne devra en tout cas pas être votre priorité si vous optez pour ce modèle. Son atout principal se situe ailleurs, du côté de son prix. À moins de 600 euros, il s’agit d’un des modèles les moins coûteux du marché, tout en restant estampillé d’une des marques les plus fiables, Zodiac.

Attention, il ne conviendra pas aux plus grandes piscines. Il sera très bien si votre bassin fait 10 mètres de long (câble de 15 mètres). Pas de prise de tête ici, puisqu’il n’y a pas de choix : le robot est capable de réaliser un seul type de cycle, qui dure 2 h 30. Le fond et les parois seront nettoyés. Un choix raisonnable, pour un prix raisonnable.

Le Zodiac Aquasphere ASR 105 en bref

Un tarif plus accessible

Un câble long

Simplicité d’utilisation

Aiper Seagull SE : pour les piscines hors sol

Vous avez une piscine hors sol dans votre jardin ? Cette dernière a aussi besoin d’être nettoyée. Comme il s’agit de piscines beaucoup moins grandes que les piscines enterrées, les robots nettoyeurs qui leur sont destinés seront moins chers. Pour vous faciliter la vie au maximum, nous vous conseillons le modèle Seagull SE de Aiper. Surprise : il s’agit d’un modèle sans fil, le tout à moins de 300 euros. Il lui faut seulement 2 h 30 pour obtenir une charge complète, ce qui lui permet ensuite de nettoyer pendant 90 minutes. Ce modèle sera adapté aux piscines hors sol de 80 m2 maximum. Vous pouvez éventuellement l’utiliser aussi dans une petite piscine creusée, mais il ne montera ni sur les parois de la piscine ni sur les marches.

Le Aiper Seagull SE en bref

Pas de fil, plus de simplicité

Un look vraiment sympa

Petit prix

Tout savoir sur les robots piscines

Quel robot piscine choisir ?

Les robots piscine ne sont pas des machines si complexes, bardées de technologies et de fonctionnalités. À moins que vous ne vouliez spécifiquement un robot sans fil et/ou connecté, globalement, nous vous conseillons surtout de choisir votre robot en fonction de la taille de votre piscine, ainsi que de votre budget. Optez pour des marques reconnues et bien installées sur le marché (Dolphin, Zodiac, Hayward…). La durée et la qualité du SAV de la marque peuvent aussi être des points à vérifier. La plupart vous offrent deux à trois ans de garantie.

Quel est le prix d'un robot piscine ?

Ne vous leurrez pas, il faudra investir un certain prix. Un robot piscine vous coûtera entre 600 et 1 400 euros, en fonction de la marque et des fonctionnalités proposées. N’oubliez pas non plus de prendre en compte la consommation électrique de ce même robot.

En quoi consiste l'entretien d'un robot de piscine ?

Un robot piscine est très simple à utiliser et tout autant à entretenir. Après chaque cycle, il est recommandé de retirer le filtre ou les filtres (selon les modèles de robots), et de le nettoyer abondamment en le passant au jet d’eau. En dehors de ça, vous n’aurez pas grand chose à faire, si ce n’est vérifier aussi de temps à autre que ses brosses sont propres et libres de tourner. S’il est sans fil, pensez bien à le recharger ! Il est en outre indispensable de le ranger au sec, à l’abri de la pluie, sur son caddy s’il en possède un.

Quelle est la durée de vie d'un robot de piscine ?

La durée de vie d’un robot piscine électrique dépend d’abord de son usage. Le nombre de cycles de nettoyage est un facteur important tout comme l’entretien de votre appareil. En moyenne, la durée de vie d’un robot piscine électrique est de 10 ans. Tout dépend de la gamme choisie, mais aussi de la saleté des fonds de piscines à nettoyer.

A quelle fréquence utiliser mon robot piscine ?

Il n’est pas forcément nécessaire de passer le robot piscine tous les jours. Les nettoyages vont surtout dépendre de la fréquence d’usage de votre piscine et du nombre de baigneurs. En effet, lors de la baignade, la crème solaire et les impuretés viennent salir l’eau. Les conditions météorologiques ont aussi une influence sur la propreté de votre eau. En été, plusieurs nettoyages par semaine peuvent être nécessaires. À partir du moment où vous apercevez des dépôts au fond de votre piscine, un nettoyage est nécessaire.

