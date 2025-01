Aiper, le spécialiste des robots de piscine sans fil, vient de dévoile au CES 2025 le Scuba X1 Pro Max. Il est compatible avec l’HydroCommPro, une station d’analyse des données de l’eau qui intègre un panneau solaire.

Aiper Scuba X1 Pro Max

Longtemps, les robots piscine se contentaient du strict minimum : nettoyer le fond de la piscine, les parois et la ligne d’eau. Longtemps cette industrie était ennuyante, entre les mains de quelques entreprises historiques. Mais ces dernières années, de nouveaux acteurs (notamment chinois) se sont lancés sur le marché.

La dernière révolution en date a été le passage du robot filaire au sans-fil, grâce aux batteries lithium plus légères et plus compactes. La firme chinoise Aiper a été l’une des premières à lancer ce genre de produits. Et elle est présente au CES 2025 de las Vegas pour dévoiler ses dernières nouveautés.

Le robot de piscine le plus puissant au monde

Il s’agit du robot de piscine Scuba X1 Pro Max qui améliore le Scuba S1 Pro. Il se décline dans des versions plus abordables nommées X1 Pro et X1. Nous avons pu nous approcher du X1 Pro Max, et voici ce qu’il faut en retenir.

Aiper Scuba X1 Pro Max // Source : Vincent Sergère pour Frandroid

Tout d’abord, Aiper intègre la nouvelle technologie nommée OmniSense+ 2.0 qui repose sur 40 capteurs différents pour cartographier en temps réel la piscine. De quoi permettre, selon la marque, de nettoyer l’intégralité des surfaces de la piscine.

La marque chinoise intègre neuf moteurs et annonce qu’il s’agit du robot avec la puissance de succion la plus grande au monde, avec 32 000 litres d’eau aspirée par heure. Rien que ça !

Un robot intelligent

Le robot Scuba X1 Pro Max intègre un peu d’intelligence, avec la technologie FlexiPath 2.0 qui permet, toujours selon la marque, « d’ajuster intelligemment sa trajectoire pour un nettoyage optimal« . Une fonction qui permet notamment de nettoyer les piscines aux formes non conventionnelles (arrondies par exemple).

Aiper Scuba X1 Pro Max

Un mode automatique permet quant à lui d’adapter la puissance d’aspiration en fonction de la quantité de débris, pour optimiser l’autonomie, annoncée à 10 heures pour la surface et 5h sur le fond. C’est tout simplement énorme et largement suffisant pour lancer plusieurs cycles de nettoyage pour une piscine de taille standard. Deux niveaux de filtration sont disponibles, avec respectivement 180 µm et 3 µm.

Précisons également que le Scuba X1 Pro Max ne se limite pas seulement au nettoyage du fond, des parois et de la ligne de flottaison. Il ajoute en plus le nettoyage de la surface, à l’image d’une épuisette, pour, par exemple, ramasser les feuilles d’arbres tombées dans l’eau. La marque annonce que le robot est capable d’aspirer 146 feuilles par heure, contre 80 pour d’autres robots concurrents.

Aiper a également dévoilé l’accessoire HydroComm cette fois-ci en version Pro. Il s’agit d’une station d’analyse de l’eau, qui permet de surveiller l’état de la piscine via différentes données (pH, température, ORP, ERP, TDS) pour adapter le traitement nécessaire (chlore, sel ou brome).

Enfin, la fonction HomeComingDock permet, via l’application mobile, de demander au robot de remonter à la surface, pour le récupérer plus facilement sur un bord de la piscine. Il suffit ensuite de le poser sur son socle pour recharger la batterie de l’appareil.

Prix et disponibilité

Le Scuba X1 Pro Max sera disponible au mois de février 2025 pour 2 299 euros. Les versions Pro et classique seront plus abordables mais on ne connaît pas encore leurs tarifs.

L’HydroComm Pro sera vendu autour 380 euros avec une disponiblité en mars 2025. Précisons qu’Aiper a vendu plus d’un million de robots de piscine en 2024 à travers le monde, ce qui fait d’elle une marque sérieuse dans le domaine.

Il faudra désormais tester ce robot piscine pour connaître son potentiel dans la pratique.