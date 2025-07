Les aspirateurs-robots haut de gamme ECOVACS bénéficient de réductions allant jusqu’à 500 euros pendant les Prime Day : lequel choisir ?

Marque pionnière dans le domaine des aspirateurs-robots haut de gamme, la marque ECOVACS vient de lancer ses promotions d’été avec les Prime Day. Du 8 au 22 juillet, le prix de ses dernières générations de robots est en chute libre sur Amazon et Boulanger.

Pour profiter pleinement de l’arrivée des vacances d’été, pourquoi ne pas lever le pied sur les corvées quotidiennes ? Que vous soyez à la maison ou ailleurs, un aspirateur-robot peut entièrement se charger du ménage à votre place. Et pour profiter pleinement du repos tout en préservant votre budget estival, ECOVACS vous propose jusqu’à 500 euros de réduction sur ses gammes sorties ces derniers mois, du 8 au 22 juillet sur Amazon et Boulanger.

Le DEEBOT X9 PRO OMNI est ainsi proposé à 985 euros au lieu de 1499 euros (soit -34 %) ;

est ainsi proposé à au lieu de 1499 euros (soit -34 %) ; Le DEEBOT X8 PRO OMNI est à 835 euros au lieu de 1299 euros (-36 %) ;

est à au lieu de 1299 euros (-36 %) ; Le DEEBOT T50 OMNI à 485 euros au lieu de 799 euros (-39 %) ;

à au lieu de 799 euros (-39 %) ; Le DEEBOT T80 OMNI à 735 euros au lieu de 1099 euros (-33 %) ;

à au lieu de 1099 euros (-33 %) ; La tondeuse-robot GOAT A1600 RTK à 999 euros au lieu de 1499 euros (-33 %), uniquement du 8 au 11 juillet.

ECOVACS X9 PRO OMNI : le choix ultime pour toutes les conditions

Grandes surfaces, carrelages, tapis, parquets, poils d’animaux… Le nouveau fleuron de la gamme ECOVACS n’a pas peur de grand-chose. Doté de la technologie Blast qui combine haute puissance d’aspiration et débit d’air élevé (16.3L/s), il est alors très efficace pour aspirer les débris les plus volumineux. Il détecte aussi avec précision la limite d’un tapis ou d’une moquette pour garder les textiles au sec. Le X9 PRO OMNI propose un nettoyage méticuleux adapté à la surface.

La serpillière se soulève en fonction du type de sol. // Source : ECOVACS

L’ECOVACS X9 Pro Omni dispose de la technologie OZMO ROLLER, une serpillère cylindrique qui s’autonettoie à chaque rotation. Associée à une batterie de grande capacité, elle favorise un lavage performant sur de grandes surfaces (jusqu’à 310 m2) sans avoir à retourner à sa base. Et pas de crainte à avoir si vos enfants sont parfois indélicats avec la sauce tomate ou s’il arrive à vos animaux de s’oublier dans le couloir : le nettoyage instantané de la brosse vous évitera un étalement des salissures, et toute surprise désagréable.

Côté aspiration sèche, la technologie de la brosse en V a été améliorée depuis l’ECOVACS X8 PRO OMNI pour éviter aux cheveux de s’emmêler. Et si la puissance brute d’aspiration est légèrement inférieure, le X9 PRO OMNI compense par un volume d’aspiration supérieur.

Le X9 Pro Omni. // Source : ECOVACS

Autre atout dans sa manche : l’aspirateur-robot mesure seulement 9,8 cm de hauteur. Ceci lui permet de se faufiler sous les meubles et les radiateurs, souvent installés à 10 cm du sol.

Le X9 PRO OMNI est une solution performante tout terrain, qui offre un service de nettoyage premium. Il est proposé à 985 euros sur Amazon et Boulanger (au lieu de 1499 euros habituellement).

ECOVACS X8 PRO OMNI : le nettoyage premium à prix réduit

L’ECOVACS X8 PRO OMNI, la précédente référence haut de gamme de la flotte ECOVACS, fait de son côté toujours très bonne figure sur le marché. Comme son successeur l’ECOVACS X9 PRO, il dispose des meilleures innovations du marché qui en font toujours un appareil recommandable. Il embarque lui aussi la serpillère OZMO ROLLER autonettoyante. Pour une aspiration optimale des tapis et des moquettes, ses 18 000 Pa le classent là aussi dans le haut du panier.

Le ECOVACS X9 Pro Omni a une grande puissance d’aspiration. // Source : ECOVACS

Le X8 PRO OMNI est compatible avec Alexa et Google Home, et permet un contrôle vocal direct. Comme les autres aspirateurs-robots ECOVACS, la cartographie des zones et les modes de nettoyage sont pilotables via l’application.

Petit plus si vous souhaitez jeter un coup d’œil sur les activités de vos animaux de compagnie en votre absence : la caméra embarquée, située à l’avant de l’appareil, peut aussi être utilisée à distance.

Source : ECOVACS

Idéal pour les utilisateurs en recherche d’un produit haut de gamme à petit prix, le DEEBOT X8 PRO OMNI est proposé à 835 euros au lieu de 1299 euros sur Amazon et Boulanger, jusqu’au 22 juillet.

ECOVACS T50 OMNI : il a tout d’un grand, sauf le prix

L’ECOVACS T30, bestseller du constructeur, avait su convaincre les usagers avec son prix plancher. Son successeur, le T50 OMNI, présente des caractéristiques tout aussi intéressantes.

La technologie utilisée pour la brosse d’aspiration de l’ECOVACS T50 OMNI est identique à celle de l’ECOVACS X8 PRO OMNI. Elle est associée à une puissance d’aspiration déjà importante pour la gamme de prix (15 000 Pa), ce qui en fait un choix intéressant pour les foyers avec des animaux, notamment en présence de tapis ou de moquettes. Côté lavage, il est équipé d’une double serpillère rotative qui se soulève de 9 mm pour ne pas mouiller les tapis.

Source : ECOVACS

Autre point fort du T50 OMNI : son format particulièrement compact qui lui permet de se faufiler sous les lits et les meubles avec encore plus de facilité, du haut de ses 8,1 cm.

Produit idéal pour un premier achat, le T50 OMNI présente un rapport qualité-prix attractif, à seulement 485 euros après la remise de 300 euros pour les Prime Day sur Amazon et Boulanger (jusqu’au 22 juillet).

ECOVACS propose de grosses remises sur deux autres produits de sa gamme :

Le T80 OMNI a toutes les qualités du T50 OMNI avec une puissance d’aspiration supérieure (18 000 Pa), et reprend la technologie autonettoyante de la serpillère du X8 PRO (OZMO ROLLER). Il se positionne ainsi dans les produits haut de gamme, à un prix intermédiaire. Avec les 300 euros de réduction proposés lors des Prime Day, il est ainsi affiché à 735 euros au lieu de 1099 euros jusqu’au 22 juillet sur Amazon et Boulanger.

Dans un autre registre, ECOVACS propose une grosse réduction de 500 euros sur sa tondeuse-robot GOAT A1600 RTK, uniquement du 8 au 11 juillet sur Amazon et Boulanger.