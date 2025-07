On pense en savoir plus sur l’iPhone 17 Pro Max

Une fuite en provenance du web chinois nous renseigne sur la capacité de la batterie supposément intégrée au futur iPhone 17 Pro Max. Si cette information se confirme, l’appareil disposerait tout simplement de la plus grosse batterie jamais intégrée dans un iPhone.

Design potentiel de l’iPhone 17 Pro Max // Source : Apple Hub

5 000 mAh. Ce serait la capacité approximative de la batterie du futur iPhone 17 Pro Max, du moins si l’on en croit une fuite en provenance du réseau social chinois Weibo. Attendu en septembre prochain aux côtés des iPhone 17, 17 Air et 17 Pro, le nouveau fleuron d’Apple s’équiperait ainsi de la plus grosse batterie jamais installée à bord d’un iPhone.

Pour rappel, l’iPhone 16 Pro Max actuel se contente d’une capacité de 4 685 mAh, contre 4 441 mAh pour l’ancien iPhone 15 Pro Max. L’iPhone 17 Pro Max disposerait donc d’une capacité sensiblement rehaussée.

Vers une autonomie XXL pour l’iPhone 17 Pro Max ?

Cela dit, Apple s’en tiendrait simplement à une batterie similaire à ce que propose depuis plusieurs années son principal concurrent. Chez Samsung, l’imposant Galaxy S25 Ultra est en effet équipé d’une batterie de 5 000 mAh, et cette capacité était déjà employée par la marque sur les S23 Ultra et S24 Ultra. Apple rattraperait donc son « retard » en la matière. Ni plus, ni moins.

Source : Weibo

Fort de cette potentielle batterie de 5 000 mAh l’iPhone 17 Pro Max pourrait donc se maintenir dans la course à l’autonomie face à ses rivaux. Une bonne partie de la question ne se limitera toutefois pas à cette seule affaire de capacité de batterie. Comme vous le savez, l’autonomie se joue aussi beaucoup sur l’optimisation logicielle et l’efficacité énergétique du SoC et du modem 5G.

En l’occurrence, l’iPhone 17 Pro Max tirera parti à la fois d’iOS 26 et d’un processeur Apple A19 Pro (qui devrait exploiter la nouvelle évolution N3P du node 3 nm de TSMC). L’appareil serait par contre une nouvelle fois équipé d’un modem 5G Qualcomm, et non d’un modem Apple C1 dont l’efficacité énergétique avait été appréciée sur l’iPhone 16e.