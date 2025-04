iPhone 17 et 17 Pro : design, caractéristiques, fenêtre de sortie… Tout ce que l’on sait sur la gamme 2025 d’Apple

L’iPhone 17 ne serait plus l’iPhone que vous connaissiez. Voici tout ce que l’on sait à son sujet.

Si l’iPhone 16e a été lancé, Apple a encore beaucoup de choses à nous présenter. Nous parlons bien évidemment de sa prochaine génération de smartphones, les iPhone 17.

Entre design, performances, puces maison, ils font déjà couler beaucoup d’encre. On fait le point sur les rumeurs et on vous dit tout ce que l’on sait d’eux.

La gamme iPhone 17

Ils seront logiquement au nombre de quatre (au moins) :

iPhone 17

iPhone 17 Plus et/ou iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Attention, il y a une subtilité comme vous pouvez le voir. Matériellement, 2025 est une année minceur pour certains constructeurs qui cherchent à produire les smartphones les plus fins et légers. C’est le cas notamment de Samsung avec son Galaxy S25 Edge, Tecno et son concept Spark Slim, mais aussi Apple qui entrerait dans la danse avec l’iPhone 17 Air. Nous en parlons en détails dans notre article dédié, mais sachez qu’il pourrait venir compléter la gamme 2025 ou remplacer l’iPhone 17 Plus.

Ici, on va plutôt s’attarder sur les modèles classiques Pro et non Pro.

Design

Bien entendu, l’iPhone 17 Air changera totalement la donne côté design, mais on aurait aussi enfin une évolution du dessin des iPhone sur le reste de la gamme.

Exit le module photo carré que l’on se traîne depuis les iPhone 11. Cette année, Apple changerait de formule pour un module horizontal. Si les objectifs conserveraient leur position, le flash serait déporté sur la droite.

L’inspiration très Google Pixel est à noter. Surtout, on se dit que ça apporterait plus de stabilité à ces smartphones lorsqu’ils sont posés sur une table.

Les modèles Pro pourraient abandonner leur châssis en titane pour le troquer contre de l’aluminium. Un retour arrière moins coûteux pour Apple, mais aussi moins premium pour l’utilisateur final.

Et puis il y a aussi la révolution des boutons et capteurs. Les modèles Pro observeraient une réduction de leur Dynamic Island avec une volonté à moyen terme de faire disparaître le bloc FaceID sous l’écran afin de libérer l’affichage.

Le bouton Action, introduit sur les iPhone 15, pourrait tirer sa révérence, en partie. Il serait remplacé par un accessoire capacitif avec retour haptique afin de démultiplier ses usages. Outre le raccourci classique, on pourrait y voir d’autres contrôles pour un fonctionnement similaire à celui du bouton de contrôle de la caméra apparu sur les iPhone 16.

Écran

Voici des améliorations majeures pour les modèles non Pro. On parle de l’extension de la technologie ProMotion (taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz) et de l’écran toujours allumé (Always-On) à l’ensemble de la gamme iPhone 17. Ce serait une excellente chose puisqu’encore sur nos tests des iPhone 16, 16 Plus et 16e nous leur reprochions d’être bloqué à 60 Hz.

Les modèles Pro, pour leur part, troqueraient ce rafraîchissement adaptatif (LTPO) par du Low-Dielectric TEE qui améliore l’efficacité et la durabilité de l’écran grâce à l’utilisation de matériaux low-k. En termes moins barbares, cette technologie favorise l’efficacité énergétique, comme le LTPO, mais renforce aussi la résistance de l’écran et apporte de meilleures performances de réactivité, notamment.

Et en parlant de résistance, Apple travaillerait depuis 2024 sur un nouveau revêtement d’écran. Cette évolution du Ceramic Shield conçu en partenariat avec Corning, serait doté d’une « couche antireflet ultra-dure » plus résistante aux rayures.

Performances

Nouvelle génération d’iPhone et donc nouvelle puce. L’Apple A19 est attendue sur les iPhone 17 et l’A19 Pro sur les modèles Pro. Surtout, ces derniers étrenneraient une technologie nouvelle pour Apple : la chambre à vapeur.

Utilisée depuis des années par les constructeurs de smartphones Android, elle permet une dissipation plus efficace de la chaleur sur une surface étendue, prévenant ainsi le phénomène de throttling thermique et donc la bride des performances.

Une évolution qui est attendue par les joueurs exigeants et les professionnels qui lancent des applications gourmandes en ressources sur leur iPhone.

Photo

On observe quelques modifications potentielles de la configuration photo des iPhone 17, notamment sur les iPhone 17 Pro, comme le rapporte l’informateur Digital Chat Station :

grand-angle de 48 MP 1/1,3″ inchangé,

ultra grand-angle de 48 MP,

téléobjectif de 48 MP avec un zoom 5x.

Ce dernier évoluerait donc grandement puisqu’il n’est que de 12 MP sur les iPhone 16 Pro. Autre atout, le capteur avant aussi gagnerait en définition, passant de 12 MP à 24 MP, tant sur les modèles Pro que sur les iPhone 17 classiques.

Autonomie

Pas de changement de batterie prévu, mais si les écrans des iPhone 17 Pro sont bien Low-Dielectric TEE, on pourrait observer une amélioration de l’autonomie. Toujours grâce à la technologie de dalle, l’apport du LTPO sur les iPhone 17 de base donnerait aussi un coup de fouet à leur batterie, jouant sur un rafraîchissement de 1 à 120 Hz contre uniquement 60 Hz actuellement.

Réseau

Toute la partie réseau des iPhone 17 pourrait être 100% Apple. La firme a déjà étrenné son premier modem 5G maison, l’Apple C1 apparu sur l’iPhone 16e. Moins équipé que la concurrence — pas de 5G mmWave, par exemple —, il permet à l’iPhone 16e d’être très endurant.

Néanmoins, cette puce pourrait n’être installée que dans l’iPhone 17 Air. Les iPhone 17 conserveraient une puce Qualcomm avec lequel Apple a un partenariat jusqu’en 2027.

En parallèle, Apple est en train de travailler sur sa propre puce Wi-Fi pour encore gagner de l’indépendance vis-à-vis de Broadcom. « Apple prévoit d’utiliser ses propres puces Wi-Fi, qui seront fabriquées par le processus N7 de TSMC et prendront en charge la dernière spécification Wi-Fi 7. Apple prévoit de passer à des puces Wi-Fi internes pour la quasi-totalité de ses produits d’ici environ trois ans », dixit l’analyste Ming-Chi Kuo.

Logiciel

Le lancement d’une nouvelle génération d’iPhone s’accompagne aussi d’une version différente d’iOS, leur système d’exploitation. En 2025, c’est iOS 19 qui sera déployé et les attentes sont fortes. iOS 18 a initié une ouverture avec une personnalisation plus poussée que jamais, mais les errances du déploiement d’Apple Intelligence ont égratigné son aura.

La rumeur la plus notable concernant iOS 19 est celle d’une possible refonte visuelle majeure. Certains analystes, comme Mark Gurman, évoquent un changement d’interface potentiellement important, qui serait le plus significatif depuis iOS 7.

Un nouveau départ qui ne ferait pas de mal à Apple et qui permettrait de faire table rase des mois passés.

Prix

Voici les tarifs de la gamme iPhone 16 à sa sortie :

Modèle 128 Go 256 Go 512 Go 1 To iPhone 16 969 € 1099 € 1349 € – iPhone 16 Plus 1119 € 1249 € 1499 € – iPhone 16 Pro 1229 € 1359 € 1609 € 1859 € iPhone 16 Pro Max – 1479 € 1729 € 1979 €

Ces prix n’ont pas bougé entre les iPhone 15 et les iPhone 16. Ils avaient même baissé par rapport aux iPhone 14. Pour les iPhone 17, on peut espérer qu’Apple maintienne une année de plus cette position. Néanmoins, avec la guerre de taxes qui oppose les États-Unis et une partie de l’Asie, une hausse peut être à prévoir.

Pour aller plus loin

Le prix de l’iPhone pourrait-il vraiment tripler ? Donald Trump et ses taxes en cause

Date de sortie

Pas de date précise pour l’instant, il faudra attendre l’envoi des invitations. Néanmoins, on peut sans risque tabler sur une présentation durant la première quinzaine de septembre et un lancement dans la foulée.