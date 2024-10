iPhone 17 Pro : Apple supprimerait le bouton d’action… sans l’abandonner pour autant

Apple modifierait les boutons physiques de son futur iPhone 17 Pro. L’appareil pourrait en effet combiner la touche Action et les commandes de volume en un seul bouton à tout faire.

Les boutons d’action et de volume de l’iPhone 16 Pro Max // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Puisque l’iPhone 16 Pro n’a maintenant plus aucun secret pour personne, les regards se tournent naturellement vers le futur iPhone 17 Pro… qui reste encore mystérieux à 11 mois de son lancement. Si les informations manquent concernant l’appareil, quelques rumeurs commencent à apparaître ici et là sur le net. Nous apprenons par ailleurs cette semaine qu’Apple supprimerait le bouton Action de son prochain smartphone haut de gamme, mais sans pour autant l’abandonner.

Plus précisément, Apple miserait sur une fusion de la touche Action et des boutons de volumes, pour aboutir à une seule et unique commande latérale à tout faire. Pour rappel, l’actuelle touche Action a été introduite avec les iPhone 15 Pro. Elle a pour intérêt d’être configurable à l’envi par l’utilisateur pour lancer en un clic à peu près n’importe quelle application, raccourci ou fonction sur l’iPhone.

Vers une touche « à tout faire » sur l’iPhone 17 Pro ?

Selon le leaker Majin Bu, cité par 91Mobiles, l’iPhone 17 Pro et ce bouton unique seraient dès à présent en cours de test. Outre la configuration de raccourcis, comme avec la touche Action actuelle, cette touche unifiée permettrait à Apple d’offrir des fonctions de volume plus avancées et personnalisées, mais aussi la configuration de sonneries du bout du doigt. On imagine que l’expérience pourrait alors s’approcher de celle du nouveau bouton de contrôle de la caméra, ajouté aux iPhone 16.

Quoi qu’il en soit, l’iPhone 17 Pro est attendu à la rentrée 2025. L’appareil devrait embarquer une nouvelle puce gravée en 2 nm par TSMC. Il serait proposé en parallèle d’un modèle « Slim » présumé, censé être plus coûteux… mais potentiellement aussi être l’iPhone le plus fin jamais lancé par Apple.