Ce laptop Lenovo généreusement équipé (écran OLED, Ultra 5, 32 Go RAM) perd jusqu’à 300 € de son prix chez Boulanger

Ultra-fin, performant et avec Copilot+ intégré, le Lenovo Yoga Slim 7 est un bon allié au quotidien. Il cumule les bons points, et se trouve même plus accessible chez Boulanger après 200 euros de remise et 100 euros de bonus reprise.

Pour bien entamer la rentr√©e, il vaut mieux laissez votre ancien ordinateur portable qui tourne au ralenti et investir dans une machine qui en a sous le capot. Le Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 est un bon candidat : avec sa finesse, son bel √©cran OLED, son processeur Ultra 5 et son autonomie muscl√©e, il r√©pond √† tous les crit√®res que l‚Äôon attend d‚Äôun bon PC portable. La bonne nouvelle, c’est qu’il co√Ľte 300 euros de moins.

Les atouts du Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10

Un ch√Ęssis fin et un √©cran OLED de 14 pouces

Un duo Intel Core Ultra 5 228V et 32 Go de RAM en LPDDR5X

Une autonomie solide

Chez Boulanger, le Lenovo Yoga Slim 7 14ILL10 Aura OLED s’affiche en ce moment au prix de 899 euros au lieu de 1 099 euros de base, mais gr√Ęce √† un bonus de reprise de 100 euros, il peut vous revenir √† 799 euros.

Un ultrabook fin qui ne manque pas d’autonomie

En concevant son laptop, Lenovo est parvenu √† rendre un joli produit dont le design n‚Äôest pas d√©plaisant. On a droit √† de belles finitions, avec un ch√Ęssis d’une √©paisseur de 13,9 mm et un poids de seulement 1,19 kg. Il est √† la fois l√©ger et compact. C‚Äôest le genre de machine qu‚Äôon peut trimballer partout et qui se glisse facilement dans un sac sans tirer sur l‚Äô√©paule.

Sa finesse ne l’emp√™che pas d’offrir une bonne autonomie. Le constructeur annonce jusqu’√† 20 heures d‚Äôutilisation sur une seule charge, mais bien s√Ľr, tout d√©pendra de la nature des usages. Et si vous √™tes men√© √† manquer de batterie, il est compatible avec la technologie ¬ę¬†Fast Charge¬†¬Ľ. Elle permet de r√©cup√©rer jusqu‚Äô√† 50‚ÄĮ% de la batterie en seulement 30‚ÄĮminutes.

Une machine qui a du répondant

Sur son Yoga Slim 7, Lenovo a tenu √† bien l‚Äô√©quiper pour en faire une machine efficace au quotidien. Pour cela, on trouve √† l‚Äôint√©rieur un processeur Intel Core¬†Ultra 5 228V offrant 8 cŇďurs et une fr√©quence boost√©e jusqu‚Äô√† 4,5 GHz. Les 32 Go de RAM permettent une ex√©cution fluide des t√Ęches lourdes, et de faire tourner sans ralentissement vos applications.¬†Quant au SSD de 512 Go en PCIe 4.0, il garantit des chargements rapides, aussi bien pour les applications que pour le syst√®me.

Une fois l‚Äôordinateur allum√©, on d√©couvre un bel √©cran avec une d√©finition Full HD (1 920 x 1 200pixels) qui profite des noirs profonds et des contrastes infinis de l‚ÄôOled. La qualit√© des images est excellente, que cela soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des s√©ries. Enfin, niveau connectique, il s‚Äô√©quipe de deux ports USB 4.0 Type-C, d’un port USB 3.2 Gen 1, d’un port HDMI 2.1 et une prise casque audio.

Si votre budget est plus restreint, il existe de bonnes références à des prix plus abordables. Pour cela, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs ordinateurs portables à moins de 500 euros.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.