Quel appareil photo pas cher choisir en 2023 ?

Vous êtes à la recherche d'un nouveau boîtier photo ? Il s'agit souvent d'un investissement très conséquent. Pour trouver une solution en adéquation à votre budget, voici une sélection des meilleurs appareils photos pas chers.

Les meilleurs appareils photo hybrides pas cher

Au contraire du marché de la téléphonie où le prix d’appel de certains produits est un peu plus accessible, les appareils photo hybrides ont un certain standing en matière de tarifs. Si vous voulez acheter un produit accessible ou tout simplement découvrir le plaisir simple de la photographie, acheter un appareil photo pas cher peut être une bonne idée.

Pour ce guide, nous avons placé un prix palier à 1000 euros. Déjà une belle somme pour un panier modeste, mais qui n’est pas suffisamment engageante pour vous faire regretter un éventuel achat à long terme. N’allez pas croire pour autant que les appareils que nous allons vous présenter sont galvaudés, bien au contraire. Selon la formule consacrée, le marché des appareils photo hybrides est arrivé à maturité. Même un appareil pas cher est de bonne qualité et fera parfois mieux que le meilleur des smartphones pour la photo. Pour ceux qui ont besoin d’un produit pour s’amuser, nous vous conseillons notre guide des meilleurs appareils instantanés.

Vous trouverez ci-dessous une sélection de modèles à moins de 1000 euros qui pourront vous rendre de fiers services.

Canon EOS R10 Le meilleur appareil photo pas cher

Sur le secteur des boîtiers hybrides, Canon se fait à nouveau une place au soleil avec plusieurs produits d’excellente qualité. L’EOS R10 se place comme la référence des appareils photo pas chers avec une référence de haut niveau.

Si vous débutez en photographie, le Canon EOS R10 est clairement le meilleur choix possible. Déjà grâce à un aspect compact qui le rend facile à manier. S’il existe plusieurs modes pour la prise de vue, tout est accessible pour le commun des mortels grâce à de nombreux guides intégrés. C’est une solution clé en main pour faire de jolis contenus sans trop d’efforts.

En termes de fiche technique, c’est un capteur CMOS APS-C avec à la clé une résolution de 24,2 millions de pixels et un processeur DIGIC X. L’autofocus très réactif permet au Canon EOS R10 d’être très polyvalent dans la prise de vue. Dans le volet vidéo, le produit fait dans la simplicité avec un enregistrement 4K jusqu’à 60 images par seconde, idéal pour filmer sur le vif.

Son format compact implique en revanche une autonomie bien en deçà de la concurrence. Vous devrez être armés d’une ribambelle de batteries pour ne pas tomber en rade. Pour moins de 1000 euros, c’est cependant un appareil de grande qualité. Notre test du Canon EOS R10 vous démontrera qu’il s’agit d’un bon appareil photo pas cher.



Nikon Z30 Pour faire de la vidéo à petit prix

Là encore, le constructeur nippon Nikon adopte un format de boîtier très compact pour réussir à séduire les néophytes qui préfèrent le smartphone aux boîtiers traditionnels. Le Nikon Z30 se révèle être très simple à manier et à ranger ; au prix de son étanchéité. Il n’y a que peu de boutons et de molettes pour permettre une prise en main simple.

Au rayon des performances, l’autofocus du Z30 introduit 209 points pour détecter son sujet et se révèle être très réactif. Pour le mode rafale, pas de miracles puisque ce dernier permet jusqu’à 11 images par seconde. Pendant notre test, l’autonomie du boîtier s’est révélée être bonne pour de la seule photographie. Si vous êtes adeptes de vlogs, un accumulateur supplémentaire ne sera pas de trop.

En photographie, le Nikon Z30 délivre une bonne qualité d’image. En effet, le boîtier intègre un capteur APS-C de 20,9 millions de pixels avec une plage ISO s’étendant de 100 à 51 200. Sa montée est bien gérée surtout pour un appareil photo pas cher. La colorimétrie est plutôt fidèle à la réalité et surtout, le boîtier bénéficie d’un champ optique assez intéressant pour les grands débutants.

C’est dans son volet vidéo que le Z30 révèle tout son potentiel, puisqu’il autorise un enregistrement 4K à 30, 25 et 24 p. Si vous souhaitez un ralenti, il faudra se passer de la 4K. L’autofocus suit le sujet de la vidéo sans problème, malgré une relative lenteur. Malheureusement, l’absence de stabilisation mécanique se fait sentir avec un résultat pas assez satisfaisant. Le boîtier demeure excellent en vidéo. Le test du Nikon Z30 est disponible à la lecture.



Fujifilm X-S10 Bon à tout faire

Si le constructeur Fujifilm est aussi une figure connue des appareils photo hybrides, c’est grâce à des modèles pour tous. Le X-S10 surprend par la qualité de sa prise en main et un aspect compact très réussi. L’ergonomie des boutons est cependant un peu particulière et peut dérouter un nouvel utilisateur.

Au regard de sa fiche technique, le Fujifilm X-S10 s’appuie sur un capteur APS-C de 26,1 mégapixels mis en relation avec un processeur X-Processor 4. La plage ISO du boîtier s’étend de 160 à 12800, même si une différence se fait remarquer à partir de 6400 ISO. Cette valeur passée, le bruit numérique est trop important. La qualité des images est bonne avec une stabilisation de grande qualité.

Dans la partie vidéo, le Fujifilm X-S10 est certes un peu plus en retrait par rapport à la concurrence, mais n’est pas dépourvu de qualités. Si la stabilisation est bonne, l’absence d’enregistrement 4K à 60 images par seconde se fait sentir. Toutefois, la 4K UHD en 30 images par seconde est un format très accessible pour les débutants.

Si vous êtes à la recherche d’un appareil photo pas cher, le Fujifilm X-S10 est sans doute l’un des meilleurs produits sur cette tranche de prix. Bien entendu, il n’est pas dénué de défauts, mais il est nécessaire de consentir à quelques concessions. Surtout à un tarif affiché actuellement à 999 euros.



Sony ZV-1 Le compact pensé pour les vidéastes

Avec ce modèle d’appareil photo pas cher, Sony à l’ambition de proposer une alternative aux smartphones pour pouvoir filmer avec une qualité optimale. Le Sony ZV-1 est un produit au format remarquablement compact, facile à ranger et simple à prendre en main, malgré des finitions plastiques décevantes. Un micro stéréo interne qui favorise le son provenant face à l’objectif est en place. On regrette une autonomie bien en deçà puisque pendant notre test, le boîtier a tenu… deux heures.

Pensé pour le vlog, le Sony ZV-1 est compatible avec beaucoup de formats d’enregistrements vidéo. Il est possible d’enregistrer en Full HD à des cadences allant de 25 p à 120 p. Pour l’UHD en revanche, le boîtier ne dépasse pas les 30 p. En vidéo, l’autofocus est très réactif et précis, capable de suivre le sujet sans problèmes. Parmi les fonctionnalités intéressantes, le zoom pendant l’enregistrement est toujours permis ; il est aussi possible de réduire le bruit du vent dans votre micro.

Le capteur 1 pouce placé au sein de l’appareil photo est d’une résolution de 20 mégapixels. La montée en ISO est bonne puisque sur le papier, le boîtier couvre de 100 à 128 000 ISO avec une bonne gestion du bruit numérique. On regrette surtout l’absence d’un flash pour vous aider dans des endroits un peu plus sombres. Les bases techniques sont excellentes, mais les concessions sont là.

Ce produit est tout de même une option à considérer, avec de bonnes bases pour la photo et la vidéo. C’est un appareil photo pas cher d’excellente qualité, mais si vous avez quelques concessions à faire. Ce dernier est par ailleurs vendu au prix de 799 euros. Notre test du Sony ZV-1 est disponible à la lecture pour en apprendre plus.



Panasonic G9 Polyvalent et pas cher

Sur le secteur des boîtiers, Panasonic propose aussi des gammes grand public avec le Lumix G9. Si lors de sa sortie en 2018 le modèle représentait le haut du panier, il devient désormais un appareil photo intéressant sur le plan du rapport qualité/prix. Il offre tout d’abord une prise en main de premier plan avec de bons matériaux. La lisibilité des menus est très bonne pour que les novices comme les plus expérimentés puissent s’y retrouver.

Comme le suggère sa sortie haut de gamme, la fiche technique est de qualité. C’est un capteur micro 4/3 de 20,3 mégapixels, mais avec la présence d’un processeur Venus Engine. La montée en ISO du boîtier est bonne même si dans les faits, le bruit numérique se fait rapidement sentir. La plage ISO couverte va de 200 à 25 600. La colorimétrie est un peu plus chaude ainsi que le rendu plus fidèle.

Dans la partie vidéo, le Panasonic G9 est l’un des plus doués sous la barre des 1000 euros. Il est capable d’enregistrer en UHD à 60p avec du 150 Mb/s. Vous pouvez même filmer en 24p si vous êtes un peu plus exigeant en termes de qualité. Si vous êtes à la recherche d’un produit polyvalent en termes de vidéo, le Lumix G9 est sans nul doute la meilleure option.

Il est d’autant plus intéressant qu’il s’agit d’un boîtier haut de gamme. Ce qui implique une connectique complète avec une prise casque, une prise micro, de l’USB 3.0, un port HDMI, le Wi-Fi et le Bluetooth. Si le Panasonic Lumix G9 est sorti à plus de 1000 euros, il est désormais possible de le trouver pour moins cher.



Dans la même veine, si vous êtes à la recherche d’un appareil photo pas cher, mais pour débutants, nous vous conseillons le Panasonic Lumix GX9. Ce dernier se présente comme un boîtier compact aussi bon en photo qu’en vidéo. Avec son capteur 4/3 son écran orientable et une stabilisation sur 5 axes, le modèle est une valeur sûre.



Nikon Z5 Le haut de gamme à petit prix

Si vous êtes à la recherche d’un appareil photo pas cher, la bonne solution est de piocher parmi les appareils haut de gamme sortis il y a un peu de temps. C’est le cas du Nikon Z5 sorti en 2020, qui est désormais disponible autour des 1000 euros. Le boîtier bénéficie d’une excellente construction avec un alliage d’acier. L’ergonomie est bonne avec tous les boutons nécessaires et bien placés. L’écran est orientable même si l’on ne peut pas le tourner totalement pour un autoportrait.

Ici, il s’agit d’un capteur plein format de 24 millions de pixels avec une plage de sensibilité allant de 100 à 51 200 ISO. Lors de notre test, le bruit numérique reste discret jusqu’à 1600 ISO en exploitant les fichiers RAW, l’ensemble est exploitable jusqu’à 12 800 ISO. Le Nikon Z5 dispose d’une bonne plage dynamique pour récupérer le plus de détails possible en haute lumière et jouer avec le contraste. L’autofocus est rapide et précis dans la plupart des cas, aussi bien pour des photos statiques que de l’action, il saura s’en sortir.

Toutefois, le Nikon Z5 est un boîtier surtout tourné vers la photo. Pour l’enregistrement vidéo, vous ne pouvez filmer sans recadrage qu’en Full HD 1080p jusqu’à 60 images par seconde. Il reste surtout intéressant pour la passerelle qu’il crée avec un smartphone. Via l’application SnapBridge, il est en effet possible de transférer des images en JPEG sur votre mobile.

Le Nikon Z5 est surtout attractif seul. L’appareil photo est disponible autour des 1000 euros au gré des promotions. Pour en apprendre un peu plus, la lecture de notre test du Nikon Z5 est vivement conseillée.



Comment choisir un appareil photo pas cher ?

Dois-je choisir un appareil photo d’occasion ?

Pour ceux qui souhaitent faire des économies, l’occasion est souvent une solution adaptée. C’est aussi une solution écologique d’investir dans de la seconde main afin d’obtenir un appareil haut de gamme qui aurait pu être hors budget s’il avait été acheté neuf. Bien sûr, il est nécessaire de se montrer prudents : d’abord en vérifiant le prix du marché pour le produit identifié, mais aussi en connaissant vos besoins au préalable. Si vous avez besoin d’un champ optique élargi, il peut être intéressant d’investir moins dans le boîtier et plus dans les objectifs autour.

Quel appareil photo hybride pour débuter ?

À cette question, il n’existe aucune réponse universelle. Avant d’investir dans un produit, notre conseil est d’abord de savoir ce que vous voulez. Si vous êtes plus adepte des photos ou des vidéos, les choix ne seront pas identiques. De même, si vous recherchez une simplicité dans la prise en main, il vaudra sans doute mieux se tourner vers un compact voire même un smartphone photo.

