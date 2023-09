Quel appareil photo Sony choisir ? Tout comprendre à la gamme

Sur le marché de la photo, le constructeur nippon Sony est l'une des marques références. Il n'empêche que son catalogue reste parfois flou, notamment si vous n'êtes pas un public averti. Nous vous décryptons toute la gamme d'appareils photos Sony pour vous aider à choisir le meilleur.

Les trois appareils photo Sony que nous vous recommandons en 2023

Sur le marché des meilleurs appareils photo, plusieurs constructeurs historiques se sont fait une place à force de produits. Parmi les marques qui durent sur le long terme, Sony est désormais reconnu avec des produits d’excellentes factures, mais qui ont des nomenclatures parfois obscures. Frandroid est là pour vous aider à démêler toutes les gammes des appareils photo Sony.

Le constructeur nippon propose différents types d’appareils photo hybrides depuis 2013. La gamme se nommait auparavant Nex, avant qu’il n’y ait une scission. Si vous avez une contrainte de budget dans vos recherches, nous vous orientons vers notre sélection des meilleurs appareils photo pas chers. Sachez aussi que dans notre sélection, sont exclus des gammes comme les FX. En effet, il s’agit de modèles professionnels hors de prix qui ne sont pas recommandables au grand public à moins d’avoir une connaissance très pointue des boîtiers de chez Sony.

Les gammes A7, A1 et A9 : tout comprendre aux appareils photo Sony Full Frame

Sur le catalogue de Sony, la gamme d’appareils photo à la nomenclature Alpha est celle mise en vedette. Toutefois, il existe un champ lexical à connaître pour vous aider à faire un choix. D’abord, les produits sont estampillés par des chiffres romains qui indiquent les générations. Comprenez, l’Alpha 7 V est le modèle plus récent du catalogue. Vient ensuite la nomenclature donnée par le constructeur :

R pour Resolution . Les boîtiers sont équipés de capteurs à très haute définition. Ce sont des produits qui sont plus orientés photo avec la possibilité de recadrer directement au sein du cliché.

. Les boîtiers sont équipés de capteurs à très haute définition. Ce sont des produits qui sont plus orientés photo avec la possibilité de recadrer directement au sein du cliché. C pour Compact . Ici en général le capteur est identique au boîtier standard, mais le format de ce dernier est plus petit et donc plus simple à transporter.

. Ici en général le capteur est identique au boîtier standard, mais le format de ce dernier est plus petit et donc plus simple à transporter. S pour Sensibilité. Les appareils estampillés de cette nomenclature possèdent un capteur avec des définitions plus basses. Ils sont calibrés pour la vidéo, avec une meilleure captation de la lumière et un enregistrement en 4K sans recadrage.

Si vous voulez vous faire une idée plus complète de la gamme, Frandroid a testé différents modèles de boîtiers que nous allons vous présenter ci-dessous.

Sony Alpha 7 IV Le meilleur appareil photo Sony

Le nouveau fer de lance de la gamme hybride plein format de Sony se veut bon partout. Cela passe d’abord par un boîtier robuste, mais qui reste agréable à manipuler en toutes circonstances. La poignée est suffisamment profonde pour assurer une bonne préhension. L’écran arrière est monté sur rotule pour passer en format vlog si besoin. Enfin, la visée est de bonne qualité avec un dégagement oculaire pensé aussi pour ceux qui portent des lunettes.

Pour ce nouveau modèle, le Sony Alpha 7 IV étrenne un capteur inédit plein format 24×36 de type CMOS avec 33 millions de pixels. Vous avez droit à une bonne montée en sensibilité avec des clichés exploitables jusqu’à 12 800 ISO. Au rayon des performances, le mode rafale est de 10 i/s. Dans sa partie photo, le boîtier Sony est performant avec un autofocus réactif capable de suivre vos sujets avec précision.

Au niveau de la vidéo, l’Alpha 7 IV révèle sa polyvalence d’abord grâce à son écran orientable. Vous avez un large choix en ce qui concerne l’enregistrement, notamment l’UHD jusqu’à une cadence de 30p. Au niveau des codecs, vous avez la possibilité de choisir entre le H.264 et H.265. S’il permet un enregistrement vidéo de qualité, cela n’est pas assez poussé pour être considéré comme professionnel. Même le livestreaming est un peu décevant, à 15 i/s.

Lors de sa sortie, le boîtier Sony était proposé seul à 2 799 euros. Nous vous le conseillons avec une optique Sony FE 28-70 mm (f/3,5-5,6). C’est le modèle qui se veut le plus polyvalent, aussi bien en photo et en vidéo. Pour en apprendre plus, nous vous conseillons de lire notre test du Sony Alpha 7 IV.



Sachez que si vous êtes à la recherche d’un bon appareil pour débuter sans payer trop cher, la génération précédente reste encore tout à fait recommandable. Surtout, le Sony Alpha 7 III se paie le luxe d’être 1000 euros moins cher que son successeur. Bien entendu, quelques concessions sont à faire. Vous perdez l’écran à rotule et vous êtes limités à 24 Mpx.



Sony Alpha 7S III L'appareil Sony hybride pensé pour la vidéo

Vous souhaitez un boîtier un peu plus spécialisé en vidéo ? Comme indiqué plus haut, les appareils Sony estampillés « S » sont plus orientés en ce sens. À l’instar de l’ensemble de sa gamme, l’Alpha 7S III est un boîtier qui offre une prise en main agréable au quotidien. Surtout, l’écran est monté sur rotule pour être orientable selon vos besoins. Le viseur électronique est de bonne facture avec un bon dégagement oculaire de 21 mm.

Le choix d’un capteur de 12 mégapixels permet de favoriser la sensibilité et la dynamique des images. La qualité vidéo est irréprochable — dans les conditions idéales. De nuit, la montée en ISO peut aller jusqu’à 25 600 avant que le bruit numérique ne devienne un problème trop encombrant. En photo aussi, l’Alpha 7S III est pertinent grâce à l’exploitation des fichiers RAW.

La série S est orientée vers la vidéo professionnelle. Par conséquent, ce boîtier propose une grande variété d’enregistrements allant jusqu’à l’UHD avec une cadence maximale de 120 images par seconde. Vous pouvez même enregistrer un Log, afin de faciliter son exploitation en postproduction. Les professionnels pourront aussi enregistrer directement sur carte à des taux de compression variés.

Enfin, au rayon des performances, l’autofocus est précis pour un suivi du sujet toujours très précis. La connectique est aussi assurée si vous disposez d’accessoires de la marque pour la captation vidéo. Le seul hic est son prix affiché à 4 799 euros. Si vous en avez les moyens, nous vous conseillons, avant d’investir, de lire notre test du Sony Alpha 7S III sur Frandroid.



Sony Alpha 7R V L'appareil photo 4K de Sony

La nouvelle version du boîtier Sony se vend aussi en déclinaison « R ». Dans sa construction, l’appareil dispose de quelques améliorations face à la génération précédente. La poignée bénéficie d’un classique revêtement granuleux, bien pratique. La révolution n’est pas totale, puisque l’Alpha 7 V dispose d’une batterie NP-FZ 100 qui assure une bonne autonomie. Une visée Oled de 9,4 millions de points est agréable à utiliser.

L’A7R V exploite un capteur plein format CMOS Exmor R de 61 Mpix. La montée en sensibilité du boîtier est ainsi assurée avec des images captées jusqu’à 102 400 ISO, toutefois nous vous conseillons de rester à 12 800 ISO pour conserver des clichés exploitables. Le boîtier ne fait pas l’économie des performances avec une cadence de clichés maximale à 10 i/s. L’autofocus est en progrès avec un bon suivi des sujets même en mouvement.

Avec ce haut niveau de résolution, il faut que la stabilisation optique soit proche de la perfection. Sony a encore amélioré sa stabilisation sur 5 axes. Pour le grand public, les performances seront suffisantes. Seuls les professionnels de la photo d’action verront la différence par rapport à d’autres modèles plus performants.

La montée en prix du boîtier Sony se fait sentir puisque celui-ci est affiché à 4 500 euros sans objectif. L’appareil reste toutefois une réussite technique. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous conseillons de lire notre test du Sony Alpha 7R V.



Si vous êtes curieux, vous avez sans nul doute remarqué que nous n’avons pas cité quelques modèles de la gamme Alpha. En l’occurrence, les Alpha 9 et Alpha 1. Pour le premier cité ainsi que sa deuxième version, c’est parce qu’il s’agit de boîtiers dédiés à un usage plus expert, et donc moins accessibles aux amateurs. Toutefois, si vous êtes à l’aise avec la question, ce sont d’excellents appareils pour la photo d’action, animalière ou sportive notamment. En termes de performances, ces derniers sont ainsi tout à fait capables de dépasser les 10 images par seconde en mode rafale.

La gamme A6000 : les appareils photo Sony APS-C

Vous souhaitez vous éloigner des boîtiers un peu trop encombrants ? Au sein du catalogue d’appareils photo Sony, il existe toute une gamme de produits peu plus compacts. Ce sont des modèles avec des capteurs APS-C à moindre coût. Ce ne sont certes pas des foudres de guerre, mais c’est une bonne introduction à l’univers Sony, sans que le tarif soit exorbitant.

Sony A6700 L'appareil photo Sony compact

Dans cette lignée des boîtiers Sony Alpha compacts, l’A6700 se dévoile avec des dimensions contenues. Les côtés sont plats avec un viseur placé sur la gauche avec de bonnes finitions. La prise en main est excellente avec des boutons d’accès direct et une molette de gestion des modes. L’écran à rotule permet de se retourner complètement pour la prise de vidéo.

Le capteur APS-C de 26 millions de pixels, des caractéristiques techniques suffisamment bonnes pour de la photographie amateure. De manière générale, l’A6700 prend des clichés avec une grande richesse dans les détails. La sensibilité est bonne, même si nous vous conseillons de vous arrêter à 6400 ISO avant que le bruit numérique ne soit trop encombrant. Il est possible d’exploiter les fichiers RAW pour des rendus de haute qualité.

Pour la vidéo, vous avez la possibilité d’enregistrer en UHD (improprement appelée 4K). En enregistrement « élevé », vous avez un message d’avertissement prévenant d’une surchauffe. Avec la captation audio, vous avez droit à un bon appareil assez polyvalent pour filmer.

Si vous êtes à la recherche d’un boîtier APS-C polyvalent, mais surtout capable de filmer dans de bonnes conditions. Le Sony A6700 est disponible à 1699 euros dans son boîtier nu.



La gamme ZV : découvrez les modèles destinés aux vlogs

Fort de son savoir-faire en vidéo, Sony propose aussi des appareils destinés aux vlogs. C’est en ce sens que la série des boîtiers ZV a été pensée. Les appareils composant le catalogue ont pour dénominateur commun un format compact.

Sony ZV-1 Le boîtier Sony pour vlogs

Sony propose dans son catalogue le ZV-1. Un produit d’appel qui tranche avec la composition classique des boîtiers Sony. Bien entendu, le positionnement des boutons incite à quelques erreurs de manipulation. L’écran est monté sur rotule pour l’orienter dans le sens que vous souhaitez. Vous avez aussi un micro au sommet de l’appareil pour capter le son, il est même possible d’ajouter une bonnette. La connectique est complète, même s’il manque une sortie mini-jack pour contrôler la prise de son.

Comme attendu, il brille particulièrement en vidéo. En effet, le Sony ZV-1 est bardé d’automatismes qui permettent aux amateurs de faire des images de très bonne qualité sans avoir à régler des paramètres à la main. Les experts pourront y trouver leur compte eux aussi dans la gestion de boutons en appliquant quelques raccourcis pour des boutons. Il est possible d’enregistrer en UHD à 25 ou 30 p avec un débit oscillant de 60 Mb/s ou de 100 Mb/s selon vos besoins. Vous pouvez même descendre en Full HD.

Surtout, le boîtier fourmille de fonctionnalités expertes pour vous épauler dans les prises de vue. La possibilité d’enregistrer en Log pour travailler la postproduction ou bien utiliser des proxys pour alléger le montage sont utiles pour les débutants. Pour un boîtier au positionnement vlogging, il manque tout de même la possibilité de diffuser en direct du streaming Wi-Fi sans connexion filaire. Un point faible puisque certains concurrents sont déjà positionnés sur cette fonction.

L’appareil photo Sony offre aussi de belles performances dans la prise de clichés. De manière générale, il repose sur des bases techniques saines qui en fait un produit recommandable au plus grand nombre. Celui-ci est basé sur le RX100 pour de belles prestations. Attention toutefois, car sur ce modèle vous n’avez pas la possibilité de changer d’objectifs non plus. En termes de prix, il s’affiche seul à 799 euros. Notre test complet du Sony ZV-1 est disponible à la lecture.



Toujours dans la gamme des produits vlogs, le ZV-E1 est intéressant à recommander. En effet, dans sa construction, le boîtier reprend plusieurs fonctionnalités disponibles de l’Alpha 7S III, mais en étant plus compact. Le capteur APS-C de 12 mégapixels est taillé sur mesure pour la vidéo. L’absence de viseur peut être préjudiciable, sauf que son prix à 2700 euros le rend bien plus intéressant.



Quels accessoires pour accompagner votre appareil photo Sony ?

Historiquement, les constructeurs d’appareils photo sont réticents à ouvrir leurs appareils aux marques d’objectifs tierces. Sony est l’un des rares à ouvrir son écosystème aux autres constructeurs. Bien évidemment, vous avez la possibilité de vous tourner vers les objectifs du catalogue. Si vous souhaitez faire des économies, des objectifs de chez Tamron ou encore Sigma sont de belles alternatives. Par exemple pour un Sony Alpha 7 IV, la bonne solution pour avoir un objectif polyvalent est de se tourner vers le Samyang AF 35-150mm même si celui-ci est chiffré à 1349 euros.

Dans l’équipement qu’il vous faut avoir en plus de votre appareil photo, nous vous conseillons aussi d’investir dans un sac ou bien une besace. Cela vous permettra de transporter votre boîtier sans crainte de l’abîmer. Nous avons une sélection dédiée aux sacs à dos si vous souhaitez y jeter un œil. Pour un modèle en particulier, nous vous conseillons le Beschoi s’affichant à 79 euros sur Amazon.

Tout savoir sur les appareils photo Sony

Quel appareil photo Sony choisir ?

Une fois que vous avez pu comprendre les enjeux de chaque gamme chez Sony, à vous de faire le choix qui vous correspond le mieux. En guise de conseils, nous vous conseillons de vous focaliser au premier abord sur un boîtier en particulier. Vous souhaitez faire de la vidéo ? Les gammes « S » des Alpha ou bien les gammes ZV sont plus indiquées. Concentrez-vous aussi sur le budget à mettre, notamment autour des objectifs. Gardez à l’esprit qu’il vaut mieux un bon objectif pour sublimer vos photos et vidéos qu’un boîtier ultra performant, mais avec un parc optique médiocre.

Où faire réparer mon appareil photo Sony ?

Le plus sûr, si votre appareil est encore garanti, est de renvoyer ce dernier au SAV Sony pour que ce dernier s’occupe de la réparation. Si certaines marques proposent des réparations sur les modèles, sachez qu’il est aussi possible de le faire soi-même. En effet, le site spécialisé iFixit propose des tutoriels pour réparer son appareil photo personnel. À condition d’être un minimum débrouillard !

