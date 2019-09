Qu’est-ce qui est aussi important que le matériel à l’intérieur de votre sac ? Le sac lui-même. Voici 9 sacs que nous vous recommandons pour leur praticité, leur confort et leur design.

Nous recherchons tous du réconfort. Certains recherchent l’étreinte chaleureuse d’un autre être humain, ou la compagnie d’un chien. Mais pour d’autres, c’est un sac à dos. Un sac à emporter n’importe où et dans n’importe quelle situation. Un sac de tous les jours qui nous soutiendra sans jugement dans tous nos efforts, que ce soit pour le travail ou les loisirs, les voyages d’affaires ou les week-ends. C’est un alter ego qui doit protéger nos ordinateurs portables et nos Nintendo Switch avec la même finesse que celle appliquée à nos shorts et t-shirts en sueur. Un sac à dos dans le métro, sous un siège d’avion ou sur le dos lorsque vous faites du vélo.

Les sacs à dos sont devenus omniprésents pour une utilisation quotidienne; tt ce n’est pas étonnant. Si vous transportez un ordinateur portable, une tablette, un smartphone, une batterie de recharge, une bouteille d’eau et tout ce dont vous avez besoin. Il existe une multitude de marques et de caractéristiques à prendre en compte, notamment le look, l’usage, le confort et le prix. Qu’allez-vous transporter ? Avez-vous besoin d’une protection supplémentaire contre la pluie ou une chute accidentelle ? Voulez-vous un emplacement séparé pour chacun de vos appareils ou détestez-vous chercher vos écouteurs true wireless dans la dizaine de poches de votre sac ?

Nous avons sélectionné 9 sac à dos qui sont des sacs du quotidien avec un compartiment pour ranger un ordinateur portable (jusqu’à 15 pouces), des poches et une résistance à l’eau. Nous avons fait attention au confort, aux matériaux et à la conception mais aussi au design. Enfin, il y en a pour tous les prix.

