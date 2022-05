Le tapis de souris est un accessoire indispensable pour utiliser votre souris d'ordinateur confortablement, tout particulièrement pour le gaming. Quel tapis de souris choisir selon votre utilisation ? On vous présente ici les meilleurs modèles disponibles.

Une fois votre souris et votre clavier choisis, il manque encore un accessoire pour parfaire votre installation. S’il est certes moins onéreux, il est presque aussi important : il s’agit du tapis de souris, qui est parfois négligé. Pour les amateurs de jeux vidéo, vous verrez vite qu’un bon tapis de souris, possédant un revêtement adapté assure une glisse parfaite de la souris. C’est tout simplement indispensable.

Il existe pléthore de modèles de tapis de souris, de toutes les tailles et de toutes les marques, que cela soit en boutique ou en ligne. Comment s’y retrouver ? Voici nos recommandations des meilleurs tapis sur le marché, pour profiter au maximum de votre ordinateur.

Vous êtes en train de monter votre installation PC et d’organiser votre bureau ? Découvrez aussi nos autres guides pour vous aiguiller :

Corsair MM200 Medium : notre recommandation

Le tapis MM200 est un classique indémodable, avec un rapport qualité/prix parfaitement équilibré. En taille medium (36 x 30 cm), il est suffisamment grand pour être confortable, sans prendre trop de place sur le bureau. Son discret liseré jaune le démarque du sempiternel tapis de souris noir, sans pour autant tomber dans les travers de certains designs de produits gaming.

Le MM200 possède une base anti-dérapante indispensable. Rien de pire qu’un tapis de souris qui glisse sur le bureau au fil des mouvements de souris. Il s’agit d’un tapis souple, avec une surface en textile tissé pour une bonne glisse, adapté pour toutes les situations, même le gaming.

Pourquoi choisir le tapis Corsair MM200 Medium ?

Excellente qualité de fabrication Corsair

Une glisse parfaite

Un prix adapté

Logitech G440 : le meilleur tapis pour gamer

Il est compliqué de conseiller un tapis pour gamer, tant chaque joueur aura ses propres préférences, notamment en fonction de la souris qu’il utilise. Le Logitech G440 est cependant une excellente référence, très populaire parmi les joueurs. Il s’agit d’un tapis de souris rigide. Il sera ainsi moins facilement enroulable et transportable qu’un souple. Il possède cependant l’avantage de proposer une surface toujours parfaitement lisse, avec un aspect plus plastique que les tapis souples qui se rapprochent du tissu.

Sa surface en polyéthylène offre en effet une friction réduite, ce qui permet de déplacer la souris avec un minimum d’effort. Il sera tout particulièrement adapté aux joueurs qui ont besoin de beaucoup de précision. La texture homogène de la surface améliore en outre les performances des capteurs, qu’ils soient optiques ou lasers.

Le produit est particulièrement adéquat avec une Logitech G Pro X Superlight.

Pourquoi choisir le tapis de souris Logitech G440 ?

Surface parfaitement lisse et homogène

Particulièrement conseillé les produits Logitech

Base stable en caoutchouc

SteelSeries QcK Mini : le meilleur tapis pas cher

SteelSeries, marque bien connue des gamers, décline son modèle QcK en plusieurs tailles, allant du S au XXL. La gamme QcK, véritable best-seller, est très appréciée par les joueurs, chacun choisissant le format qui lui correspond le mieux, toujours à des tarifs très abordables.

Le plus petit, le bien nommé SteelSeries QcK Mini (25 x 21 cm), se fait discret sur un bureau, se roule et s’emmène partout. Il est proposé à un prix tout aussi mini, tout en assurant une bonne longévité. Sa surface micro-tissée est durable et lavable très facilement. Un basique fiable qui ne vous fera pas défaut.



Pourquoi choisir le tapis de souris SteelSeries QcK ?

Un tout petit prix

Un modèle reconnu et éprouvé

A emmener partout

Corsair MM350 Pro XL : le meilleur tapis XXL

Envie d’un vaste tapis de souris, calé une fois pour toutes sous votre clavier ? Les tapis XL sont de plus en plus courants et ont bien des avantages. Une fois installés, ils ne bougent plus. Ils permettent aussi d’avoir plus de place pour les mouvements de sa souris, et de pouvoir se déplacer à son gré sur son bureau.

Avec le MM350 Pro XL, Corsair propose un excellent produit avec des finitions à la hauteur. Il offre une surface de 40 cm de large par 93 cm de long : le moins que l’on puisse dire, c’est que votre souris ne manquera pas de place. Son revêtement est résistant à la fois aux tâches et aux éclaboussures, et ses bords sont cousus (et non pas collés) de manière à éviter les effilochements, éternel point faible des tapis de souris. Avec ses 4 mm d’épaisseur et sa base en caoutchouc, il est épais, stable et confortable. Un must-have pour ceux qui recherchent un tapis XL de qualité.

Si votre budget se situe sous la barre des 20 euros, et que vous voulez quand même investir dans un tapis XL, vous pouvez aussi vous tourner vers le tapis The G-Lab Barium, qui est vendu à un tarif imbattable de 15 euros.

Pourquoi choisir le Corsair MM350 Pro XL ?

De belles finitions

Une grande surface pour un confort optimal

Traitement anti-éclaboussures très efficace

Asus ROG Balteus QI : le meilleur tapis QI

Le ROG Balteus QI dispose d’une fonction de rechargement sans fil, qui permet de recharge les batteries de vos appareils compatibles. Vous pouvez ainsi recharger notamment votre smartphone (s’il est compatible avec la charge sans fil), ou encore vos écouteurs Bluetooth, simplement en les posant sur le tapis, sur la zone dédiée dans le coin supérieur droit. Pour ne rien gâcher, il est également RGB et dispose d’un port USB, qui vous permet de brancher rapidement tout accessoire tel qu’une clé USB.

Dans le même style, si vous possédez une souris sans fil Logitech G903 ou G703, pensez au tapis Logitech Powerplay. Ce dernier recharge en direct les modèles de souris sans fil compatibles. Il n’est cependant pas capable de recharger d’autres types d’appareils.

Pourquoi choisir le tapis Asus ROG Balteus QI ?

Le confort de la recharge sans fil sur votre bureau

Un port USB supplémentaire

Fonction RGB

Corsair MM800 RGB Polaris : le meilleur tapis RGB

Si le ROG Balteus QI est bien RGB, il existe cependant un autre modèle qui fait référence chez les amateurs de RGB qui souhaitent accorder l’éclairage de leur setup. Si vous êtes un adepte de la LED multicolore, et souhaitez profiter d’un discret liseré lumineux sur votre tapis de souris, tournez-vous vers le Corsair MM800 RGB Polaris qui dispose de 15 zones RGB. Corsair est d’ailleurs une marque référence en matière de RGB, notamment pour les claviers. Ce succès tient en partie à l’efficacité du logiciel qui permet de gérer tout cela, iCUE, qui s’occupe de synchroniser la couleur de tous vos accessoires.

Comme souvent, la qualité et la solidité de fabrication sont au rendez-vous chez Corsair. La surface de ce modèle est par ailleurs micro texturé et assure une faible friction. Il profite d’un format medium (35 x 26 cm) tout à fait suffisant pour le gaming.

Pourquoi choisir le Corsair MM800 RGB Polaris ?

Port USB intégré

LED RGB de très bonne qualité

Contrôle et compatibilité faciles via iCUE

Tout savoir sur les tapis de souris

Quel revêtement choisir ?

Tout d’abord, il est important que le tapis dispose d’une base antidérapante, généralement en caoutchouc. Vous vous assurez ainsi qu’il reste parfaitement fixe sur votre bureau, et qu’il ne glissera pas au moindre mouvement de souris. La surface est quant à elle très importante pour obtenir une glisse satisfaisante. Un revêtement rugueux offrira un certain contrôle et une plus grande précision, une surface lisse permettra plus de rapidité. Faut-il choisir un tapis souple ou un tapis rigide ? Jadis, les tapis de souris étaient en grande majorité rigide. Ils sont aujourd’hui bien plus volontiers souples. Ces derniers sont plus légers, et plus facilement transportables, car enroulables. Les tapis rigides sont en général plus épais, et cacheront donc mieux les aspérités de votre bureau. Par ailleurs, les tapis rigides ne possèdent pas le même revêtement que les souples et sont plus glissants. Quelle taille de tapis de souris choisir ? Plus un tapis de souris sera grand, plus le confort sera assuré. Avec un tapis de souris plus vaste, vous êtes certain que votre souris ne déborde pas sur le bureau en cas de mouvement un peu ample. Ceci est donc encore plus important pour les gamers, qui pourraient parfois faire des mouvements brusques. C’est pourquoi les tapis de souris XXL se sont d’ailleurs beaucoup développés dernièrement. Ils permettent de ne pas se préoccuper de l’endroit où l’on pose sa souris. De plus, comme il accueille aussi le clavier, ce dernier bénéficie d’une meilleure stabilité. Cependant, si vous utilisez votre souris simplement pour naviguer ou faire de la bureautique, vous n’aurez sans doute pas vraiment d’utilité à avoir un grand format. Un simple tapis de 20 cm de côté sera ainsi suffisant — et vous coûtera moins cher. On distingue globalement quatre tailles pour les tapis de souris : Taille S : environ 250 x 200 mm

Taille M : environ 300 x 240 mm à 350 x 300 mm

Taille L : environ 450 x 400 mm

Taille XL : environ 900 x 420 mm L’épaisseur pourra également compter dans le choix. Elle varie généralement entre 2 et 5 mm. Plus un tapis est épais, plus il sera moelleux et plat. Pourquoi utiliser un tapis de souris ergonomique ? Les tapis de souris dits « ergonomique » comportent une partie rembourrée (en mousse, en gel..) qui permet de soutenir le poignet. S’ils étaient très courants il y a encore peu, ils sont moins répandus de nos jours. Un tapis ergonomique pourra éventuellement être utile pour les personnes ayant des douleurs au poignet.

